Democrații slăbesc coaliția lui Trump cu trei victorii electorale

Victoriile electorale dominante dau democraților un impuls de energie, în timp ce republicanii primesc un semnal de avertizare

Pentru democrați, ziua de marți a adus mai mult de trei mari victorii electorale. A deschis calea către revitalizarea unui partid care a fost descurajat și lipsit de putere sub dominația președintelui Trump.

Două femei cu profiluri centriste și experiență în domeniul securității naționale, Abigail Spanberger în Virginia și Mikie Sherrill în New Jersey, nu numai că au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, dar au făcut-o cu un avantaj neașteptat de mare – cu 13 puncte procentuale sau mai mult, conform rezultatelor aproape finale. Ambele s-au concentrat pe un program de accesibilitate, promițând să reducă costurile vieții de zi cu zi, în timp ce și-au asociat adversarii cu Trump și mișcarea MAGA.

Cele două victorii, împreună cu alegerea socialistului democratic Zohran Mamdani ca primar al orașului New York, au arătat că alegătorii promovează o nouă generație de lideri, care ar putea infuza partidului o nouă energie, deși provocările rămân. Dezbaterea dintre centriști și progresiști cu privire la direcția partidului este încă deschisă, iar Mamdani ar putea oferi lui Trump un nou argument politic.

Dar rezultatele au arătat că republicanii au propriile probleme în a-și găsi echilibrul cu Trump la Casa Albă, cel puțin în statele competitive din punct de vedere politic. Niciunul dintre candidații republicani la funcția de guvernator nu a reușit să depășească ratingurile scăzute ale lui Trump în New Jersey sau Virginia. Unii republicani au afirmat că rezultatele arată că democrații au un avânt mai mare în perspectiva alegerilor intermediare cruciale de anul viitor.

Jack Ciattarelli, care a fost susținut de Trump și a îmbrățișat o mare parte din mișcarea MAGA în timpul campaniei sale din New Jersey, a obținut 43% din voturi în rezultatele aproape finale – aproape exact la fel cu ratingul de aprobare a activității lui Trump în stat. Un sondaj amplu realizat marți în rândul electoratului, numit Voter Poll by SSRS, a arătat că 42% dintre alegătorii din New Jersey aprobă performanța lui Trump.

În Virginia, republicana Winsome Earle-Sears, ținta reclamelor democrate care o asociau cu Trump, a obținut 42% din voturi, puțin peste ratingul de aprobare a activității lui Trump de 39%, conform sondajului Voter Poll. În ambele state, de două ori mai mulți alegători, sau chiar mai mulți, au declarat că votul lor a fost mai degrabă un semnal de opoziție față de Trump decât unul de susținere.

Unele dintre tendințele de vot care l-au propulsat pe Trump la Casa Albă anul trecut au dat semne de inversare.

Trump a câștigat în 2024 în mare parte deoarece o parte considerabilă din alegătorii latino-americani, afro-americani și din alte minorități s-au orientat către Partidul Republican. La fel au făcut și alegătorii tineri. În același timp, democrații au stagnat în 2024 în suburbiile cu venituri ridicate care au îmbrățișat partidul lor.

Marți, acești alegători s-au orientat către democrați. Sprijinul democratic în rândul alegătorilor latino-americani a crescut cu 9 puncte în New Jersey și cu 5 puncte în Virginia, potrivit sondajului Voter Poll.

Inversarea tendinței a fost evidentă în zonele cu populație majoritar latino-americană din New Jersey, cum ar fi comitatul Passaic, nu departe de New York City, unde 43% dintre locuitori sunt latino-americani. Sherrill conducea în comitat cu 15 puncte procentuale. Anul trecut, Trump a câștigat în Passaic cu aproximativ 3 puncte. Atât în Virginia, cât și în New Jersey, alegătorii de culoare au arătat o schimbare similară, dar mai mică, în favoarea democraților.

Dacă se va repeta la alegerile intermediare de anul viitor, această tendință amenință o realizare importantă a Partidului Republican din 2024. Depinzând de mult timp de alegătorii albi din clasa muncitoare, partidul a făcut anul trecut progrese semnificative în extinderea sa către un partid multirasial și multietnic al clasei muncitoare.

