New York, ai fost avertizat

De la orizontul urban până la bursa de valori, New York a întruchipat întotdeauna puterea creativă a capitalismului. Dar Zohran Mamdani candidează la funcția de primar ca un socialist mândru. Și câștigă.

Candidatul democrat radical socialist și pro-jihad Zohran Mamdani ar fi îndeplinit cele mai sumbre așteptări ale americanilor patrioți, câștigând alegerile pentru primăria orașului New York.

Mamdani s-a confruntat cu democratul Andrew Cuomo, republicanul Curtis Sliwa și fondatorul mișcării WalkAway, Brandon Straka. Victoria lui Mamdani este o pierdere pentru New York și pentru țară.

Printre scandalurile în care a fost implicat Mamdani se numără apelul său din 2020 de a retrage finanțarea poliției și laudele sale cu privire la coordonarea cu un imam terorist necondamnat, al cărui fiu antrena copii pentru jihad. Victoria sa va fi, fără îndoială, o catastrofă pentru locuitorii evrei ai orașului, în special pentru evreii ortodocși.

În 2021, Mamdani a declarat pentru Democratic Socialists of America că nu numai că susține programele socialiste precum Medicare și anularea datoriilor studenților, dar că are „obiectivul final de a confisca mijloacele de producție”. Aceasta este o citare literală din Manifestul comunist al lui Karl Marx. Mamdani a cerut, de asemenea, în acest an, abolirea proprietății private.

În 2023, cu puțin timp înainte ca Hamas să comită cel mai grav masacru al evreilor de la Holocaust încoace, Mamdani a participat la un miting în cadrul căruia a cerut ca orașul New York să retragă finanțarea și investițiile din Israel. Anul acesta, Mamdani ar fi ajutat chiar la strângerea de fonduri pentru agenția Națiunilor Unite, care este absolut infestată de teroriști palestinieni, inclusiv zeci de persoane care au participat la atrocitățile din 7 octombrie.

Desigur, Andrew Cuomo nu era deloc alternativa ideală la Mamdani, care se confrunta cu provocări. Cu siguranță ne amintim cu toții de gestionarea catastrofală a pandemiei de COVID-19, în special scandalul din azilurile de bătrâni. Pur și simplu era ceva mai puțin radical și islamist decât Mamdani, de aceea chiar și mulți republicani sperau că va câștiga.

Curtis Sliwa și Brandon Straka erau amândoi candidați promițători, dar, din păcate, republicanii ca partid nu au mai organizat o campanie importantă în New York, statul profund albastru, de ani de zile.

