Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani

Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă acesta a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor unde era tratat pentru pneumonie, potrivit presei din România.

Biografie

A debutat ca antrenor în vara anului 1975, la Steaua București, club cu care avea să atingă apogeul carierei sale. Sub conducerea sa, Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

De-a lungul carierei, Ienei a antrenat opt echipe, printre care Steaua, FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, Universitatea Craiova, precum și echipele naționale ale României și Ungariei.

Pe banca naționalei României, el a reușit să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 1990, prima după o pauză de două decenii.

Ca jucător, Emeric Ienei a evoluat pentru trei cluburi, cea mai lungă perioadă petrecând-o la Steaua București (1956–1969). A mai jucat pentru Flamura Roșie Arad (1955–1956) și Kayserispor (1969–1971).

A fost secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (1997-1998).

Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

De-a lungul timpului, tehnicianul a vorbit rar despre viața privată, însă apropiații săi povestesc că era un tată și bunic devotat, bucurându-se de timpul petrecut alături de nepoți ori de câte ori avea ocazia.

Din primul mariaj, cel cu actrița Vasilica Tastaman, de care a divorțat în 1973, a rezultat un băiat, Călin, iar din căsnicia cu Ileana Ienei, o fiică pe nume Cristina.

Emeric Alexandru Ienei (Imre Sándor Jenei), s-a născut la 22 martie 1937, în localitatea Agrişu Mic, judeţul Arad.

Foto: FRF

