Demonstrație Pașnică și Marș de Solidaritate cu Familia Samson la București

Bucureștiul a devenit sâmbătă, 20 iunie a.c., scena unei ample manifestații de solidaritate cu familia Samson, familia de români din Suedia care luptă

Bucureștiul a devenit sâmbătă, 20 iunie a.c., scena unei ample manifestații de solidaritate cu familia Samson, familia de români din Suedia care luptă de peste trei ani și jumătate pentru reunificarea cu fiicele lor, Sara și Tiana.

Începând cu sute de persoane de toate vârstele, multe dintre ele familii cu copii, s-au adunat la prânz în fața Ambasadei Suediei din București pentru a participa la un miting și un marș de solidaritate, prin care au cerut reunificarea familiei și întoarcerea celor două fete acasă. Apoi numărul acestora a tot crescut ajungând să se ridice la aproape 2000, conform organizatorilor.

Participanții au purtat bannere, pancarte și steaguri, transmițând mesaje de susținere pentru Daniel și Bianca Samson, părinții celor două fete încă captive statului Suedez. Participanții au apelat astfel la autoritățile suedeze să permită reunificarea familiei. Manifestanții și-au exprimat îngrijorarea față de faptul că Sara și Tiana se află în custodia serviciilor sociale suedeze din decembrie 2022, iar separarea de părinți continuă după mai bine de trei ani și jumătate.

După manifestația din fața Ambasadei Suediei, participanții au pornit într-un marș pașnic către Piața Victoriei, unde au avut loc discursuri, rugăciuni și mesaje de solidaritate susținute de lideri religioși, reprezentanți ai societății civile și persoane implicate în susținerea familiei Samson, precum: pastorul Cristian Ionescu (venit din SUA, de la Chicago), senatorul Titus Corlățean, pastorul Liviu Axinte (vicepreședinte al Cultului Creștin Penticostal), pastorul Sorin Bădrăgan (Președinte al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România), precum și soții Marius și Ruth Bodnariu, cai care au trecut printr-o situație similară cu autoritățile norvegiene din finalul anului 2015 până în iunie 2016 când le-au fost returnați toți copiii.

Organizatorii au declarat că scopul manifestației a fost atragerea atenției asupra situației celor două fete și încurajarea unui dialog care să conducă la reunificarea familiei. De asemenea, ei au făcut apel la autoritățile române, la instituțiile europene și la organizațiile internaționale pentru drepturile omului să urmărească îndeaproape evoluția acestui caz.

Protestul de la București face parte dintr-o serie de acțiuni de solidaritate care au avut loc sau sunt programate în mai multe orașe din România și din străinătate, inclusiv în Europa, Australia și Statele Unite, susținătorii familiei exprimându-și speranța că eforturile diplomatice, civice și publice vor contribui la reunificarea familiei Samson.

TRIBUNA.US