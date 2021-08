Dezastrul provocat de Biden în Afganistan

Atacul fulger al talibanilor care a recucerit deja nordul și vestul Afganistanului a ajuns și în Kabul, capitala țării, la a cărei populație de șase milioane de locuitori se adaugă zilnic mulțimea de refugiați ce caută protecție împotriva talibanilor.

Duminică, luptătorii talibani au intrat în Kabul cerând ca guvernul lui Ashraf Ghani, susținut de SUA, să capituleze. Lucru care s-a și întâmplat rapid, întrucât Ghani ar fi fugit din țară în aceeași zi, analizează Jed Babbin într-un articol American Spectator.

Există o mulțime de oameni pe care putem da vina pentru înfrângerea suferită în Afganistan; printre cei blamabili se numără foștii președinți Bush, Obama, Trump, iar în prezent președintele Biden, împreună cu mulți generali și amirali care nu i-au informat că strategia de reconstrucție a statului era menită să eșueze, ci au continuat pe aceeași direcție în timp ce eșecul se derula.

Responsabilitatea pentru dezastrul actual și consecințele inevitabile ale retragerii precipitate îi revine în totalitate lui Biden.

El este cel care nu s-a gândit sau nu a făcut niciun plan referitor la consecințele clar previzibile ale retragerii trupelor americane și ale coaliției: prăbușirea guvernului de la Kabul, recucerirea rapidă a Afganistanului de către talibani, continuarea alianțelor sale cu organizații teroriste precum al-Qaeda și refacerea de către talibani a unor refugii sigure de unde teroriștii pot lansa noi atacuri împotriva noastră și aliaților noștri.

Biden nici nu s-a gândit și nici nu i-a păsat de aceste consecințe, și la fel nu a făcut-o niciunul dintre principalii săi consilieri. A fost mai preocupat ca trupele să părăsească Afganistanul cu orice preț decât de orice urma să se întâmple în consecință. În aprilie, fără să se consulte cu aliații noștri, Biden a anunțat că toți soldații americani vor părăsi țara până pe 11 septembrie, aniversarea a 20 de ani de la atacurile din 2001 asupra patriei noastre. În mai, talibanii au inițiat recucerirea Afganistanului.

După cum am scris de mai multe ori, războiul din Afganistan nu se va încheia după retragerea noastră. În loc să retragă toată armata, Biden ar fi trebuit să mențină suficiente trupe aeriene, de operațiuni speciale și agenți de informații care să opereze independent de orice guvern de la Kabul, pentru a împiedica revenirea Afganistanului la ceea ce era înainte de 11 septembrie 2001: un refugiu sigur pentru teroriști. A ales să nu facă asta.

Pe 8 iulie, Biden a ținut un discurs important pe tema Afganistan, reafirmând retragerea noastră. În acel discurs, el a menționat alte două lucruri pe care trebuie să ni le amintim.

În primul rând, Biden a declarat că Statele Unite „au făcut ceea ce ne-am propus în Afganistan: să prindem teroriștii care ne-au atacat pe 11 septembrie, să-l pedepsim pe Osama Bin Laden și să reducem amenințarea teroristă împiedicând Afganistanul să devină o bază de unde ar putea fi continuate atacurile la adresa Statelor Unite. Am atins aceste obiective.“

Aceasta a fost o afirmație „misiune îndeplinită“ mai îndrăzneață decât a făcut vreodată președintele Bush și de asemenea, complet falsă. Te faci de râs pretinzând că am împiedicat ca Afganistanul să devină refugiul sigur pentru teroriști care era înainte de 11 septembrie. Exact asta refac talibanii în timp ce acest articol este scris.

Al doilea lucru pe care l-a spus a fost că este „extrem de puțin probabil“ ca talibanii să revină la putere în Afganistan. Atacul fulger al talibanilor de recucerire a Afganistanului a avut loc în doar câteva săptămâni. S-a întâmplat deja.

Discursurile prezidențiale trec prin câteva versiuni și sunt verificate de instituțiile implicate. Oricine – civil sau din cadrul armatei, Pentagon, CIA sau Departamentul de Stat – care a fost de acord cu sau a consimțit la acele afirmații de „misiune îndeplinită“ și „extrem de puțin probabil“ este un incompetent. La fel și președintele care le-a enunțat.

În timp ce talibanii înconjurau orașul Kabul, aliații noștri făceau declarații la fel de ridicole precum cele ale lui Biden. „Înaltul reprezentant“ al Uniunii Europene pe probleme de politică externă, Josep Borrell, îl copiază pe Regele Knut cel Mare. Borrell a spus: „Dacă puterea este preluată cu forța și se va restabili un Emirat Islamic, talibanii nu vor fi recunoscuți, vor rămâne izolați, lipsiți de sprijinul internațional, iar în Afganistan va fi un conflict continuu și o instabilitate prelungită.“ Cu siguranță că talibanii au râs bine la aceste cuvinte.

În timpul mărețului discurs al lui Biden, serviciile noastre de informații au ajuns la concluzia că guvernul de la Kabul susținut de SUA ar putea rezista șase luni după retragerea noastră. Cu aproximativ două săptămâni în urmă au concluzionat că ar putea să cadă în 90 de zile. În prezent, guvernul de la Kabul a capitulat, președintele Ghani fugind din țară.

Am pierdut mai mult de 2.300 de soldați americani în Afganistan. Aproape 20 de ani de instruire a Forței Naționale de Securitate Afgană au costat aproximativ 90 de miliarde de dolari. Recent, Casa Albă a lui Biden insista că forțele afgane erau pregătite pentru a lupta cu talibanii. Aveau tot ce le trebuie, cu excepția voinței de a lupta. Au capitulat extrem de ușor. Soldații au abandonat în mâinile talibanilor mii de tone de echipament american – vehicule, arme și orice altceva le-a fost furnizat.

Actul final care le-a stins militarilor afgani orice voință de a lupta a fost declarația președintelui Ashraf Ghani, care a spus că încearcă să negocieze cu talibanii pentru a pune capăt luptelor.

Înainte de declarația lui Ghani, Biden a detașat în Afganistan aproximativ 5.000 de soldați americani – brigăzi de Marină și Armată – care să ajute la evacuarea cetățenilor americani. Majoritatea sunt deja acolo, ajutând la evacuarea civililor americani și a personalului ambasadei. Personalul ambasadei a distrus documentele secrete înainte de retragerea planificată către aeroportul din Kabul.

Biden le-a cerut talibanilor să nu atace ambasada noastră din Kabul. Se pare că aceștia nu au răspuns.

Întrucât Biden vrea să evite imaginea „ultimului elicopter din Saigon“, echipajul scheletic al diplomaților și cele câteva sute de soldați rămași pentru a-i proteja urmau să părăsească orașul cu unul dintre ultimele avioane care decolau de pe aeroportul din Kabul.

Biden insistă că nu există nicio paralelă între înfrângerea noastră în Afganistan și cea din Vietnam. Dar greșește. În ambele războaie, am fost învinși de forțe susținute de Rusia (și, în cazul Afganistanului, de China, Pakistan și Iran, de asemenea). În ambele războaie, am sprijinit regimuri corupte care nu au putut sau nu s-au străduit să-și învingă dușmanii. În ambele războaie, am câștigat fiecare bătălie în care ne-am angajat, dar nu am putut implanta democrația. Și mai ales, nu am învins niciodată ideologia inamicului – în niciunul dintre războaie.

Contrar îndemnurilor – nu erau cerințe – acordului de pace încheiat de președintele Trump cu talibanii în ianuarie 2020, ei nici nu au încetat alianța cu al-Qaeda, nici nu s-au implicat în negocieri serioase pentru a împărți guvernarea Afganistanului. Acum, odată cu ordinele lui Biden de retragere completă, vom vedea o al-Qaeda renăscută.

Biden a încercat să dea vina pe Trump pentru recucerirea rapidă a Afganistanului de către talibani. Nu merge. Biden, nu Trump, a fost cel care nu a menținut o forță armată permanentă în Afganistan pentru a împiedica refacerea paradisurilor teroriste.

Mii de jihadiști se vor îngrămădi din nou în Afganistan. Această migrație jihadistă probabil că a început deja, din Pakistan și alte națiuni islamice.

Istoria ne învață că urmările multor războaie sunt imprevizibile, dar consecințele celui din Afganistan nu erau. Eșecul lui Biden de a le lua în calcul va duce, mai devreme, nu mai târziu, la atacuri teroriste și mai devastatoare împotriva noastră și împotriva aliaților noștri.

