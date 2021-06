Districtele din Texas încep să trimită în judecată imigranții ilegali pentru multiple infracțiuni

Zecile de mii de imigranți ilegali care reușesc să evite patrula de frontieră în fiecare lună – în speranța că vor ajunge nedetectați în marile orașe din nord – au de-a face în prezent cu șerifii, care încep să-i pună sub acuzare pentru traversare ilegală a frontierei, sustragerea de la arest și punerea în pericol a vieții sau sănătății unui copil, informează Charlotte Cuthbertson într-un articol The Epoch Times.

Neavând nicio soluție din partea guvernului federal pentru criza de la frontieră, unele districte iau în considerare toate mijloacele posibile pentru a ține sub control urmăririle de mașini la viteze mari, încălcarea proprietății, spargerile, furturile de vehicule și alte infracțiuni al căror număr crește în comunitățile lor.

„Voi începe aici, local. Dacă îi prindem, vom începe să îi trimitem în judecată pe acești oameni care încalcă ilegal proprietățile voastre, ale tuturor“, a declarat recent șeriful Brad Coe din Districtul Kinney în fața unei mulțimi recunoscătoare din Brackettville, Texas.

„Și vom folosi orice altă acuzație legitimă pe care o putem aduce, pentru a încerca să-i descurajăm să mai vină în Districtul Kinney. Vom încerca să îi tragem la răspundere pe acești oameni“.

Districtul vecin Edwards face același lucru.

Coe a precizat că districtul său va începe să folosească acuzația de încălcare a proprietății de la 1 iunie. El a furnizat fermierilor un formular care să-i permită șerifului să depună acuzații în numele acestora dacă cineva este prins pe proprietatea lor – astfel încât fermierii să nu fie nevoiți să vină în oraș pentru a depune plângere de fiecare dată când un infractor este prins. Pentru mulți fermieri locali, acest lucru este un eveniment zilnic.

Coe a declarat că Biroul Șerifului a pus recent sub acuzare o femeie găsită într-un vehicul oprit de poliție, pentru punerea în pericol a unui minor. Femeia și-a apucat copilul de 7 ani și a fugit în tufișuri, fără alimente sau apă. Ajutorul de șerif i-a capturat și apoi l-a sunat pe șerif pentru a întreba ce ar trebui să facă cu ei.

„Și am spus: ‘Acum este momentul să începem’“, a declarat Coe pentru The Epoch Times. „Să deschidem proces împotriva ei pentru punere în pericol a minorului, în baza faptului că a fugit din mașină, nu avea bagaje, nimic altceva cu ea – mâncare sau apă pentru copilul respectiv, de 7 ani. Ați observat temperaturile de aici, în unele zile sunt 33-43 de grade C. Ce avea de gând să facă cu acel copil în tufișuri, fără mâncare și fără apă?“

Femeia și copilul au fost predate Poliției de Frontieră, iar Biroul Șerifului va prezenta cazul de punere în pericol al unui minor în fața unei instanțe, pentru a decide dacă se califică pentru urmărire penală.

„Dacă instanța decide că se califică, vom emite un mandat de arestare și oriunde va fi descoperită, o vom lua și o vom aduce la judecată“, a spus Coe.

„Dacă o arestăm și ajunge să fie condamnată la un an sau șase luni, în momentul în care va încerca vreodată să solicite orice formă de asistență sau să devină cetățean american … lucrul acesta ar fi o piedică pentru ea.“

„Trebuie să existe o consecință.“

„Sperăm că vor evita districtul nostru“

Poliția de frontieră detectează zilnic de-a lungul frontierei sudice o medie de aproximativ 1.000 de imigranți ilegali care reușesc să evite capturarea. Este imposibil de estimat numărul celor care trec nedetectați.

Majoritatea imigranților ilegali care traversează Districtul Kinney sunt bărbați adulți, care au trecut granița în sectorul de frontieră Del Rio – de obicei în micuțele orășele Del Rio sau Eagle Pass.

Sectorul înregistrează cifre record, iar până în prezent, în anul fiscal curent (care a început la 1 octombrie 2020), Poliția de Frontieră a capturat imigranți ilegali din 70 de țări, potrivit informațiilor obținute de The Epoch Times.

Grănicerii din sectorul Del Rio au reținut 95 de infractori sexuali în acest an fiscal, comparativ cu doar șase în aceeași perioadă a anului fiscal 2020. Numărul de infractori arestați a depășit 813, în aceeași perioadă a anului fiscal 2020 fiind doar 161.

Judecătorul Districtului Kinney, Brent Smith, se pregătește să preia o serie de noi cazuri de încălcare a proprietății, de infracțiunile mai grave, precum introducerea ilegală de persoane în țară, ocupându-se procurorul districtual.

După ce un imigrant ilegal este arestat pentru încălcarea proprietății, Smith va examina probele din dosarul întocmit de Biroul Șerifului. Dacă se constată că s-a comis infracțiunea, el va trimite persoana în judecată sub acuzația de încălcare a proprietății, care este o contravenție de clasa B. Acuzația se schimbă dacă individul deține o armă letală sau este găsit la mai mult de 30 de metri de la limita de proprietate, pe terenuri agricole.

Odată pus sub acuzare, suspectul va pleda vinovat sau nevinovat și, dacă va pleda vinovat, cel mai probabil va fi eliberat după ce face pușcărie (două-trei zile) și va fi predat Poliției de Frontieră.

Nu este o pedeapsă mare, dar Coe și Smith afirmă că în felul acesta imigranții ilegali ajung în sistem și există o evidență.

„Sperăm că vor evita districtul nostru“, a spus Smith.

„Încercăm să ne asigurăm că sunt trași la răspundere pentru încălcarea legilor din statul nostru și din națiunea noastră. Prin urmare, dacă [președintele Joe] Biden nu va pune în aplicare legea, atunci vom încerca noi să aplicăm propriile legi din stat.“

Pe 21 aprilie, Districtul Kinney a declarat stare de urgență din cauza impactului provocat de valul de la frontieră, afirmând că „sănătatea, viața și bunurile“ locuitorilor săi sunt „în pericol iminent datorită traficului de persoane ce are loc la frontiera cu Mexicul.“

Peste douăzeci de districte au instituit de atunci starea de urgență sau sunt pe punctul să o facă.

Smith a declarat că Texasul ar trebui să acționeze de unul singur pentru a-și proteja granița cu Mexicul.

„Consider că declararea stării de urgență de către guvernatorul [Greg] Abbott sau de legislativul din Texas ar autoriza statul să ia anumite măsuri în protejarea propriilor granițe și protejarea sănătății, securității și bunăstării cetățenilor săi“, a scris el în aprilie, într-o scrisoare deschisă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US