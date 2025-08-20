Renumitul judecător Frank Caprio a murit la vârsta de 88 de ani

Renumitul și cel mai simpatic judecător american Frank Caprio a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după o lungă luptă cu cancerul pancreatic.

Cunoscut pentru spiritul său umanitar, modestie și credința neclintită în bunătatea omului, judecătorul Caprio a devenit o figură îndrăgită nu numai în Statele Unite, ci și în întreaga lume, datorită deciziilor sale pline de empatie și dreptate în sala de judecată.

Familia sa a confirmat decesul său miercuri, la o zi după ce judecătorul Caprio le-a cerut urmăritorilor săi, din patul de spital, să se roage pentru el.

„Din păcate, am suferit o recidivă, sunt din nou în spital și vin din nou la voi să vă rog să vă amintiți de mine în rugăciunile voastre”, a spus Caprio, referindu-se la o luptă anterioară cu cancerul pancreatic.

Guvernatorul Dan McKee a ordonat ca steagurile statului Rhode Island să fie arborate în bernă până în ziua înmormântării sale, numindu-l pe Caprio o „comoară” care a creat o legătură cu oamenii ca „simbol al empatiei în sala de judecată, arătându-ne ce este posibil când justiția este temperată de umanitate”.

Caprio și-a câștigat numele de „cel mai simpatic judecător din lume” pentru anii petrecuți în emisiunea nominalizată la Emmy „Caught in Providence” și pentru prezența sa pe rețelele de socializare, unde avea milioane de urmăritori.

Mesajul familiei Caprio

Iubit pentru compasiunea, umilința și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor, judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în sala de judecată și nu numai. Căldura, umorul și bunătatea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

El va fi amintit nu numai ca un judecător respectat, ci și ca un soț, tată, bunic, străbunic și prieten devotat. Moștenirea sa trăiește mai departe în nenumăratele acte de bunătate pe care le-a inspirat.

În onoarea sa, să ne străduim fiecare să aducem puțin mai multă compasiune în lume — așa cum a făcut el în fiecare zi.

Biografie

Caprio a fost ales judecător în 1985 și a devenit faimos datorită serialului său de televiziune „Caught in Providence”, care a fost nominalizat la premiul Daytime Emmy Award în 2021 și a generat mai multe clipuri care au devenit virale pe TikTok.

A crescut în Federal Hill, Providence, Rhode Island, și este al doilea dintre cei trei fii ai familiei. În tinerețe, a lustruit pantofi, a livrat ziare și a lucrat la un camion de lapte, urmând exemplul părinților săi de „a munci din greu pentru a îmbunătăți viața celor din jur”, potrivit biografiei sale.

A absolvit Liceul Central și a obținut o diplomă de licență la Providence College. După absolvire, a rămas în capitală și a început să predea cursul de Guvernul american la Liceul Hope.

În timp ce preda, a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept a Universității Suffolk din Boston, ceea ce l-a determinat să urmeze o carieră în drept.

De asemenea, a ocupat timp de 10 ani funcția de președinte al Consiliului de Administrație pentru Învățământ Superior din Rhode Island, care este organul de conducere al Universității din Rhode Island, al Colegiului Rhode Island și al Colegiului Comunitar din Rhode Island.

La Facultatea de Drept a Universității Suffolk, Caprio a înființat Fondul de burse Antonio „Tup” Caprio. Acesta poartă numele tatălui său și este acordat studenților din Rhode Island care se angajează să îmbunătățească accesul la servicii juridice în cartierele defavorizate.

De asemenea, a înființat burse în numele tatălui său la Providence College și Central High School.

Judecătorul Caprio și-a anunțat retragerea din funcția de la Tribunalul Municipal din Providence în ianuarie 2023, după aproape 40 de ani de activitate. După pensionarea sa, Providence a redenumit sala de judecată municipală după Caprio în octombrie 2023.

La scurt timp după ce a împlinit 87 de ani, el a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. A terminat ultimul tratament cu radiații în luna mai a anului următor.

Judecătorul Frank Caprio lasă în urmă pe soția sa, Joyce, precum și cinci copii, șapte nepoți și doi strănepoți.

