Donald Trump cere naționalizarea alegerilor. Ce înseamnă asta

Președintele afirmă că reprezentanții guvernului federal ar trebui să participe la numărarea voturilor, rol pe care Constituția îl acordă statelor

Președintele Trump și-a reiterat opinia că republicanii ar trebui să „naționalizeze” votul în SUA, punând sub semnul întrebării dacă anumite state ar trebui să continue să organizeze propriile alegeri, așa cum prevede Constituția.

„Vreau să văd alegeri corecte, iar dacă un stat nu poate organiza alegeri, cred că oamenii din spatele meu ar trebui să facă ceva în această privință”, a declarat Trump marți în Biroul Oval, înconjurat de republicani din Congres, în timpul unei ceremonii de semnare a legii privind redeschiderea guvernului federal. „Uitați-vă la Detroit… uitați-vă la Philadelphia, uitați-vă la Atlanta”, a spus Trump, referindu-se la orașele din statele în care se desfășoară lupta prezidențială ca fiind locuri de presupusă corupție.. „Guvernul federal nu ar trebui să permită asta. Guvernul federal ar trebui să se implice. Aceștia sunt agenți ai guvernului federal care numără voturile. Dacă nu pot număra voturile în mod legal și onest, atunci altcineva ar trebui să preia această sarcină”.

Comentariile lui Trump au repetat ceea ce a spus într-un interviu podcast difuzat luni cu Dan Bongino, fostul său adjunct al Biroului Federal de Investigații, în care a îndemnat oficialii republicani să „preia controlul” asupra procedurilor de vot în 15 state, pe care nu le-a numit.

Alegerile din SUA sunt organizate în conformitate cu legile statale și Constituția SUA, creând un sistem de vot descentralizat în care americanii votează în secții de votare administrate la nivel local, iar guvernul federal joacă un rol limitat.

Democrații au criticat sugestiile președintelui privind preluarea controlului federal asupra alegerilor, calificându-le drept o subminare periculoasă a principiilor democratice, care încalcă Constituția.

„Are Donald Trump nevoie de o copie a Constituției? Ceea ce spune el este complet ilegal”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer (D-NY), care a criticat republicanii din Senat pentru că „tac ca șoarecii”.

Liderul majorității din Senat, John Thune (R-SD), a declarat reporterilor că, deși este în favoarea obligativității prezentării unui act de identitate pentru a dovedi cetățenia în momentul votului, „nu sunt în favoarea federalizării alegerilor. Consider că aceasta este o chestiune constituțională”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (R-LA), a declarat marți reporterilor că președintele „și-a exprimat frustrarea” cu privire la presupusele probleme din anumite state cu orientare democratică în ceea ce privește aplicarea legilor electorale. Întrebat dacă republicanii ar trebui să preia controlul asupra alegerilor, Johnson a răspuns în repetate rânduri „nu”.

Comentariile lui Trump au venit la câteva zile după ce agenții FBI au percheziționat sediul principal al biroului electoral din comitatul Fulton, Georgia, unde se află Atlanta, în căutarea documentelor legate de alegerile din 2020. FBI și Departamentul de Justiție sub conducerea lui Trump au încercat să continue anchetele asupra dușmanilor percepuți ai președintelui și asupra nemulțumirilor sale politice, inclusiv înfrângerea sa electorală din 2020 în fața fostului președinte Joe Biden.

Republicanii din Congres au depus eforturi susținute pentru adoptarea unei legi care să impună alegătorilor să prezinte dovada cetățeniei pentru a se înregistra la alegerile federale. Camera Reprezentanților, condusă de Partidul Republican, a aprobat Legea privind protejarea eligibilității alegătorilor americani (Safeguard American Voter Eligibility Act), sau Legea Save, care, printre altele, impune persoanelor care se înregistrează pentru a vota la alegerile federale să prezinte dovezi documentare ale cetățeniei americane, cum ar fi pașaportul american sau certificatul de naștere. Proiectul de lege este în curs de dezbatere în Senat.

Democrații au calificat această măsură drept o încercare de suprimare a votului, care ar complica înregistrarea alegătorilor pentru cetățenii americani. Potrivit Departamentului de Stat, aproximativ 50% dintre americani dețin un pașaport valabil.

