SUA oferă R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale

Statele Unite ale Americii oferă Republicii Moldova 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul SUA a adoptat Legea privind Securitatea Națională și Departamentul de Stat, semnată de președintele Donald Trump.

Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia, menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care beneficiază de o alocare de 36,5 milioane USD pentru securitatea națională, transmite ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski.

Fondurile vor fi direcționate pentru domenii-cheie cum ar fi securitatea energetică și cibernetică, consolidarea rezilienței, alte priorități conexe securității naționale.

Potrivit ambasadorului moldovean, „această decizie reflectă nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite. Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid. Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil”.

„Pentru Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici”, a afirmat ambasadorul Vlad Kulminski.

