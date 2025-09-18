Donald Trump desemnează ANTIFA drept organizație teroristă majoră

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri că va desemna gruparea radicală de extremă stângă Antifa drept organizație teroristă. „Sunt încântat să

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri că va desemna gruparea radicală de extremă stângă Antifa drept organizație teroristă.

„Sunt încântat să informez numeroșii noștri patrioți din SUA că declar ANTIFA, O DEZASTRUOASĂ, PERICULOASĂ ȘI RADICAL DE STÂNGĂ, O ORGANIZAȚIE TERORISTĂ MAJORĂ. De asemenea, voi recomanda ferm ca cei care finanțează ANTIFA să fie investigați temeinic, conform celor mai înalte standarde și practici legale. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”

Anunțul vine la o săptămână după ce titratul conservator Charlie Kirk a fost asasinat de un presupus extremist de stânga, radicalizat de ideologia transgender, care a inscripționat pe carcasele gloanțelor sloganuri precum: „Hei, fascistule! Prinde asta!”

Istoria violentă a Antifa a fost bine documentată și a cerut mult timp atenție. O presupusă celulă Antifa a încercat să asasineze ofițeri de poliție în afara Centrului de Detenție Prairieland în iulie. Centrul era folosit de Serviciul de Imigrație și Control al Vămilor (ICE) ca facilitate de detenție pentru străini ilegali. Materialele găsite asupra suspecților includeau un steag cu mesajul „Rezistă fascismului”.

În aceeași lună, revoltați afiliați „grupului extremist anarhist Antifa” au ocupat o clădire federală din Portland pentru a protesta împotriva ICE.

Între timp, în Georgia, peste 60 de persoane au fost acuzate în 2023 de terorism intern și sprijin material pentru violențele Antifa și ecoterrorism, primul caz Antifa cunoscut în care forțele de ordine au reușit să „urmărească bani”, percheziționând Atlanta Solidarity Fund și sponsorul său fiscal, The Network for Strong Communities, pentru acuzații de fraudă de caritate, legate de presupusa lor implicare în sprijinirea protestelor violente.

Decizia lui Trump de a recunoaște oficial Antifa ca organizație teroristă este un răspuns mult așteptat la o mișcare care a lăsat în urmă un șir de violențe, intimidări și extremism ideologic în întreaga țară.

Foto: Tim Sheerman-Chase / Wikimedia Commons/CC BY 2.0

