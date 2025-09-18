Testul pentru cetățenia SUA tocmai a devenit mai dificil: Tu poți răspunde la aceste noi întrebări?

Ca parte a unei „reforme în mai multe etape” a procesului de naturalizare, Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a anunțat miercuri că

Ca parte a unei „reforme în mai multe etape” a procesului de naturalizare, Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a anunțat miercuri că extinde și modifică Testul de Cultură Civică pentru Naturalizare.

Potrivit USCIS, solicitanții au fost oblicați să susțină un test de naturalizare sub o formă sau alta de cel puțin un secol. În ultimii câțiva ani, agenția a folosit versiunea din 2008 a testului pentru cetățenie. Administrația Biden a revenit la acea versiune mai veche și mai scurtă a testului, din cauza îngrijorărilor că versiunea implementată în 2020 ar fi putut „crea din greșeală bariere suplimentare în procesul de naturalizare”.

Totuși, USCIS revine acum la varianta din 2020 a testului, adăugând 28 de întrebări la lista de întrebări (în versiunea din 2008 există 100, care pot fi consultate online). Aproximativ 75% dintre noile întrebări (disponibile și online) sunt identice sau similare cu cele din varianta anterioară, a precizat USCIS.

O analiză realizată de Nexstar a descoperit mai multe exemple în acest sens. De pildă, vechiul test întreba: „Ideea de autoguvernare se regăsește în primele trei cuvinte ale Constituției. Care sunt aceste cuvinte?” Noul test întreabă: „Constituția SUA începe cu cuvintele «Noi, Poporul». Ce înseamnă «Noi, Poporul»?”

Pentru alte întrebări, participanților li se va cere să ofere unul sau două răspunsuri suplimentare față de ceea ce se cerea în 2008. De exemplu, în loc să numească o singură ramură sau parte a guvernului, ei trebuie să enumere toate cele trei. De asemenea, un participant va fi rugat să menționeze trei drepturi ale tuturor celor care trăiesc în SUA, în loc de două.

Unele întrebări noi solicită răspunsuri mai ample. În testul vechi, participanții erau întrebați când trebuie să se înregistreze toți bărbații pentru Serviciul de Selecție (Selective Service). În versiunea actualizată, li se cere să numească un motiv pentru care este important ca bărbații să se înregistreze.

Ca parte a noului proces de testare, solicitanții vor trebui să răspundă la 20 de întrebări, în loc de 10 ca în prezent. Pentru a promova, vor fi necesare 12 răspunsuri corecte, de două ori mai multe decât pragul actual de șase. Testul va continua să fie oral, însă ofițerii USCIS vor trebui să adreseze doar atâtea întrebări câte sunt necesare pentru a determina dacă participantul a promovat sau a picat, în loc să pună toate cele 20 de întrebări.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Crezi că ai putea trece testul? Mai jos, 20 dintre cele 28 de întrebări noi care ar putea fi adresate participanților.

Care este forma de guvernământ a Statelor Unite? Cuvintele „Viață, Libertate și căutarea Fericirii” se regăsesc în ce document fondator? De ce reprezentanții din Congresul SUA au mandate mai scurte decât senatorii americani? Președintele Statelor Unite poate avea doar două mandate. De ce? De ce este important Colegiul Electoral? Câți judecători ai Curții Supreme sunt, de obicei, necesari pentru a lua o decizie într-un caz? Judecătorii Curții Supreme sunt numiți pe viață. De ce? Care este scopul celui de-al 10-lea Amendament? De ce este important să plătim taxe federale? Revoluția Americană a avut multe evenimente importante. Numește unul. De ce au fost importante „Federalist Papers”? Thomas Jefferson este faimos pentru multe lucruri. Numește unul. James Madison este faimos pentru multe lucruri. Numește unul. Alexander Hamilton este faimos pentru multe lucruri. Numește unul. Războiul Civil a avut multe evenimente importante. Numește unul. Ce amendament afirmă că toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite, și aflate sub jurisdicția acestora, sunt cetățeni americani? Dwight Eisenhower este faimos pentru multe lucruri. Numește unul. Numește un conflict militar al SUA după atacurile din 11 septembrie 2001. Numește un exemplu de inovație americană. Primul motto al națiunii a fost „E Pluribus Unum”. Ce înseamnă acest lucru?

Alte întrebări nou adăugate

Acestea se referă la semnificația Zilei Memoriale (Memorial Day) și Zilei Veteranilor (Veterans Day); de ce SUA a intrat în Primul Război Mondial, Războiul din Coreea și Războiul din Vietnam; când au obținut dreptul de vot toți bărbații și femeile; cum pot oamenii să devină cetățeni americani; de ce fiecare stat are doi senatori; puterile Congresului; și documentele care au inspirat Constituția SUA.

Share this: Facebook

X

