Raport: Tinerii adulți își pierd încrederea în America și în economia de piață liberă

Majoritatea tinerilor alegători din Statele Unite doresc ca un socialist să câștige alegerile prezidențiale din 2028, iar mai mult de trei sferturi doresc ca guvernul să naționalizeze marile industrii americane, potrivit unui nou sondaj realizat de The Heartland Institute și Rasmussen Reports.

În sondaj, „53% dintre alegătorii potențiali cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani au declarat că „ar dori să vadă un candidat socialist democratic câștigând alegerile prezidențiale din 2028”, iar 76% au declarat că sunt „oarecum” sau „foarte” de acord cu afirmația că „industriile majore, precum sănătatea, energia și tehnologia, ar trebui naționalizate pentru a oferi mai mult control și echitate poporului”, scriu Justin Haskins și Christopher Talgo într-un comunicat de presă al Heartland despre rezultate.

Rezultatele sondajului sugerează că „din ce în ce mai mulți tineri alegători americani sunt în favoarea politicilor socialiste radicale”, scriu Haskins și Talgo. Sondajul a relevat că cererea pentru un potențial președinte socialist depășește granițele partidelor, „un procent șocant de 35% dintre respondenți afirmând că au votat pentru Donald Trump în 2024”.

Poate și mai îngrijorător este faptul că două treimi dintre alegătorii potențiali din această grupă de vârstă au declarat că ei consideră Statele Unite ale Americii „moralmente ambigue” sau „fundamental rele”.

Sondajul a inclus 1.201 alegători potențiali cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani și a fost finalizat pe 27 august 2025. Eroarea de eșantionare raportată este de +/- 3 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%.

Încrederea tinerilor americani în Statele Unite și în economia de piață se deteriorează în urma declinului economic pe termen lung, afirmă Haskins, vicepreședinte al The Heartland Institute.

„Acest sondaj arată clar că, în mare parte din cauza provocărilor economice, tinerii americani se îndreaptă din ce în ce mai mult către candidații socialiști și politicile colectiviste radicale”, a declarat Haskins, autorul principal al sondajului. „Faptul că trei sferturi dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani susțin naționalizarea marilor industrii este o tendință incredibil de îngrijorătoare, care trebuie luată în serios. În mod evident, socialismul este din nou în ascensiune în Statele Unite”.

Cei 53% care au declarat că ar dori ca un candidat socialist democratic să câștige alegerile prezidențiale din 2028 au menționat cel mai frecvent costurile ridicate ale locuințelor (31%), economia care favorizează în mod nedrept americanii mai în vârstă și mai bogați (17%) sau marile corporații (15%) și impozitele prea mici pentru corporații (12%) sau pentru cei bogați (11%). 8% au declarat că principalul motiv pentru care susțin un socialist este instituirea unui sistem de sănătate cu un singur plătitor, similar cu cele din Europa și Canada.

Este descurajant, dar inevitabil. Interferența guvernului în economia națională din ultimul secol, în special înființarea unui stat social federal la mijlocul anilor 1960 și separarea completă a dolarului american de aur în 1971, a distorsionat producția și comerțul american de bunuri și servicii timp de decenii. Perturbarea relației dintre muncă și recompense a devenit mai pronunțată pentru fiecare generație.

A da vina pe piețele libere și a considera socialismul ca fiind soluția înseamnă a înțelege complet greșit situația. Dar, din păcate, Statele Unite nu au astăzi nimic asemănător cu piețele libere adevărate, iar națiunea nu a mai avut o economie de piață adevărată de zeci de ani.

Anii pandemiei, cheltuielile excesive ale administrației Biden și strangularea reglementărilor au subminat și mai mult libertatea pieței.

Împotriva acestui lucru reacționează acești tineri, iar pretinsul lor sprijin pentru socialism reflectă singura alternativă pe care au învățat-o în școlile lor și în cultura națiunii: mai mult guvern.

Rezultatele acestor sondaje arată că este esențial ca toți susținătorii libertății și ai libertății pieței să declare că actuala economie americană este orice altceva decât complet liberă și că socialismul este problema, nu răspunsul.

