Donald Trump pregătește un ordin executiv pentru eliminarea buletinelor de vot prin corespondență

Președintele Trump a declarat că avocații săi lucrează la un ordin executiv pentru a se ocupa de buletinele de vot prin corespondență. Președintele

Președintele Trump a declarat că avocații săi lucrează la un ordin executiv pentru a se ocupa de buletinele de vot prin corespondență.

Președintele Donald Trump a declarat luni că va porni o ofensivă împotriva utilizării buletinelor de vot prin corespondență pentru alegeri.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că va semna un ordin executiv pentru restructurarea sistemului electoral american și a cerut republicanilor să acționeze pentru a pune în aplicare noi măsuri de integritate electorală.

„Voi conduce o ofensivă pentru a scăpa de buletinele de vot prin corespondență și, de asemenea, în același timp, de mașinile de vot extrem de “inexacte”, foarte scumpe și extrem de controversate, care costă de zece ori mai mult decât hârtia filigranată precisă și sofisticată, care este mai rapidă și care nu lasă NICI O DOVADĂ, la sfârșitul serii, cu privire la cine a câștigat și cine a pierdut alegerile”, a scris Trump. “Suntem acum singura țară din lume care folosește votul prin corespondență. Toate celelalte au renunțat la el din cauza FRAUDEI MASIVE CU ALEGĂTORII ÎNCONTATĂ. Vom începe acest efort, care va fi puternic contestat de către democrați, deoarece aceștia fraudează la niveluri nemaivăzute până acum, prin semnarea unui ORDIN EXECUTIV pentru a contribui la aducerea ONESTITĂȚII la alegerile intermediare din 2026”.

Trump a adăugat că statele sunt „doar” agenți ai guvernului federal pentru numărarea și tabularea voturilor.

„ALEGERILE NU POT FI NICIODATĂ CORECTE CU VOTURI PRIN MAIL IN/VOTING, și toată lumea, ÎN PARTICULAR DEMOCRAȚII, ȘTIE ASTA. EU ȘI PARTIDUL REPUBLICAN VOM LUPTA DIN RĂSPUTERI PENTRU A READUCE ONESTITATEA ȘI INTEGRITATEA ÎN ALEGERILE NOASTRE. PĂCĂLEALA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ, FOLOSIND MAȘINI DE VOT CARE SUNT UN DEZASTRU COMPLET ȘI TOTAL, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE, ACUM!!! REȚINEȚI, FĂRĂ ALEGERI CINSTITE ȘI ONESTĂ, ȘI FĂRĂ BORDURI FORTE ȘI PUTERNICE, NU AVEM NICI O SEMNIFICAȚIE DE ȚARĂ”, a adăugat Trump.

Postarea a continuat susținând că democrații ar avea probleme din cauza sprijinului lor pentru bărbații cu identitate transgender care joacă în sporturi feminine, a politicilor privind transgenderii și a politicilor laxe privind frontierele.

Trump a fost mult timp un sceptic al buletinelor de vot prin corespondență, susținând că acestea deschid ușa fraudei. O investigație Daily Wire înainte de alegerile din noiembrie 2024 a constatat că buletinele de vot prin corespondență din întreaga țară au fost trimise alegătorilor care erau decedați sau care se mutaseră din stat.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În timp ce vorbea cu reporterii luni, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a cerut din nou republicanilor să ia măsuri.

„Trebuie să oprim votul prin corespondență. Iar republicanii trebuie să conducă demersul. Democrații vor acest lucru. Pentru că au o politică oribilă. Dacă veți avea vot prin corespondență, nu veți avea mulți democrați aleși. Acest lucru este mai important decât orice are de-a face cu redistribuirea districtelor, iar republicanii trebuie să devină inteligenți”, a declarat Trump.

Trump a adăugat că avocații săi pregătesc în prezent un ordin executiv care vizează voturile prin corespondență.

Share this: Facebook

X

