În luna mai, un om de afaceri din Des Moines, Iowa, pe nume Luca Berrone, a prezentat unei formații corale de liceu o oportunitate care părea de nerefuzat. Corul gospel Bridges 2 Harmony a fost invitat să participe la un presupus „simpozion al corurilor din întreaga lume” ce urma să aibă loc la mijlocul lunii iulie în Shijiazhuang, un oraș din sudul Chinei.

În vara anului 2025, corul gospel Bridges 2 Harmony din Des Moines, Iowa, format din liceeni majoritatea sub 18 ani, a fost invitat inițial la un „simpozion internațional al corurilor” în Shijiazhuang, China. În schimb, călătoria s-a transformat într-o serie de concerte în Beijing, adresate oficialilor chinezi, inclusiv soției președintelui Xi Jinping, și mediatizate intens în mass-media chineză.

Toate cheltuielile au fost acoperite de Asociația Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine (CPAFFC), o organizație strâns legată de Partidul Comunist Chinez (PCC) și implicată în strategia de „front unitar” destinată extinderii influenței chineze globale. Aceasta a fost catalogată de oficiali americani ca o amenințare de securitate națională, fiind implicată în cooptarea liderilor locali și în propagarea narativelor partidului.

Excursiile elevilor, prezentate ca schimburi culturale, sunt folosite frecvent pentru propagandă. Materiale video arată elevi lăudând China și punând sub semnul întrebării relatările presei americane, uneori chiar recitând mesaje precum „Te iubesc, China” sau „Mulțumesc, Bunicule Xi”. Utilizarea aplicației WeChat pentru comunicare a expus participanții la supraveghere și cenzură.

Organizatorul local, Luca Berrone, a explicat legătura sa cu Xi Jinping încă din 1985 și a facilitat excursii similare pentru sute de elevi din Iowa, finanțate de CPAFFC și guvernul chinez. Parteneriate cu organizații precum World Food Prize Foundation au formalizat aceste programe de schimb.

În Beijing, elevii au fost transformați într-un spectacol mediatic, cântând alături de colegi chinezi și vizitând obiective culturale. Unele activități, precum interpretarea cântecelor propagandistice, au fost refuzate de unii elevi, care au considerat gestul ca fiind un act de propagandă.

Această situație evidențiază modul subtil prin care organizațiile chineze folosesc schimburile culturale pentru a-și promova agenda politică, implicând tineri americani în spectacole propagandistice sub pretextul unor experiențe educative internaționale.

