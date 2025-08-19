Uraganul Erin: Coasta de Est a SUA se confruntă cu valuri amenințătoare și inundații

Amenințările Uraganului Erin au determinat luni evacuări în zona Outer Banks din Carolina de Nord, în timp ce meteorologii au avertizat că furtuna maj

Amenințările Uraganului Erin au determinat luni evacuări în zona Outer Banks din Carolina de Nord, în timp ce meteorologii au avertizat că furtuna majoră ar putea afecta Coasta de Est a SUA.

Furtuna care a inundat Puerto Rico și alte insule din Caraibe în weekend nu este de așteptat să atingă țărmul în SUA, dar Centrul Național pentru Uragane avertizează că este de așteptat să aducă „valuri și curenți care pun viața în pericol” pe o mare parte din Coasta de Est, Canada Atlantică, Bahamas și Bermuda în următoarele câteva zile.

Dare County, N.C., se află sub stare de urgență din cauza furtunii și au fost emise ordine de evacuare obligatorie pentru vizitatorii Insulei Hatteras. Rezidenților li s-a ordonat să plece până marți la ora locală 8 dimineața.

„Insula se confruntă cu valuri cu potențial de rupere de 15-20 de picioare care ar putea provoca daune structurale și inundarea comunităților, în special de-a lungul frontului de dune”, a declarat directorul pentru gestionarea situațiilor de urgență din comitatul Dare, Drew Pearson, într-un videoclip postat pe conturile de social media ale comitatului.

Directorul NHC, Michael Brennan, a declarat într-o prognoză video de luni seară că „dimensiunea foarte mar” a lui Erin va duce la unele „condiții foarte periculoase” de-a lungul Outer Banks de la sfârșitul zilei de marți și culminând în noaptea de miercuri spre joi.

„Am putea asista la inundarea pe scară largă a drumurilor de coastă, cum ar fi Autostrada 12 din Carolina de Nord, la scufundarea unor vehicule, la deteriorarea unor structuri, iar apa oceanului se va extinde în unele locuri mult în interior și va provoca amenințări semnificative la adresa vieții și a proprietății”, a avertizat Brennan în videoclipul postat pe conturile de social media ale NHC.

O avertizare de furtună tropicală a fost în vigoare pentru Insulele Turks și Caicos și sud-estul Bahamas.

O avertizare de furtună tropicală era în vigoare pentru centrul Bahamas și de la Beaufort Inlet până la Duck, N.C., inclusiv Pamlico Sound.

Situația actuală: Erin a scăzut de la o furtună de categoria 4 la o furtună încă periculoasă de categoria 3 până luni târziu.

„Fluctuații în forță sunt așteptate în următoarele două zile”, a declarat NHC în discuția sa de prognoză de luni, ora 23:00 ET. „Cu toate acestea, Erin este probabil să rămână un uragan major periculos până la mijlocul acestei săptămâni”.

Uraganul avea vânturi maxime susținute de 125 mph la aproximativ 780 mile sud-sud-est de Cape Hatteras, N.C., în timp ce se agita în direcția nord-vest cu 8 mph.

Potrivit NHC, nucleul lui Erin ar urma să se îndepărteze de sud-estul Bahamas și de Insulele Turks și Caicos luni seara și să se deplaseze marți spre est, spre restul Bahamas.

Uraganul ar urma să se deplaseze între Bermude și coasta de est a Statelor Unite până la mijlocul săptămânii.

Context: Erin s-a format ca o furtună tropicală pe 11 august și a fluctuat în intensitate de când a devenit vineri primul uragan al sezonului Atlantic 2025.

Furtuna a atins puterea categoriei 5, cu vânturi maxime de 160 mph, pe 16 august, după ce a suferit o intensificare extrem de rapidă, conform analizei Climate Central.

„Uraganul Erin a cunoscut o intensificare rapidă deasupra suprafețelor mării încălzite de schimbările climatice”, notează organizația nonprofit care cercetează și raportează cu privire la impactul schimbărilor climatice.

„Această intensificare rapidă a avut loc atunci când furtuna a trecut peste ape oceanice neobișnuit de calde, care au fost făcute de până la 100 de ori mai probabile de schimbările climatice provocate de om”, notează Climate Central.

