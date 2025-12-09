Strategia teroriștilor Hamas de a crea o percepție falsă asupra realității

Hamasul a devenit expert în manipularea realității pentru a-și atinge scopurile. Această manipulare nu se rezumă doar la răspândirea de informații fal

Hamasul a devenit expert în manipularea realității pentru a-și atinge scopurile. Această manipulare nu se rezumă doar la răspândirea de informații false, ci și la crearea unei narațiuni care să atragă simpatia internațională, să devieze criticile și să prezinte Israelul ca fiind personajul negativ.

Deși Israelul a depus eforturi semnificative pentru a contracara această strategie prin relații publice, implicare în social media și canale diplomatice, provocările rămân formidabile. Lupta continuă pentru câștigarea inimilor și minților este un aspect crucial al conflictului mai larg, iar înțelegerea tacticii psihologice utilizate este esențială dacă vrem să înțelegem complexitatea luptei Israelului pentru supraviețuire. O analiză a lui Moshe Kaplan, doctor în medicină, de profesie psihoneuroimunolog, în cartea sa Trauma extremă: 7 octombrie ca valoare atipică în spectrul potențialului uman.

Pe măsură ce conflictul persistă, Hamas va continua, fără îndoială, să lupte pentru controlul narațiunii, căutând să câștige sprijin și să-și justifice acțiunile pe scena mondială. Prejudecățile persistente ale mass-media, percepțiile publice înrădăcinate și diviziunile culturale fac dificilă schimbarea acestei narațiuni de către Israel. Înțelegerea și abordarea acestor provocări este crucială pentru ca Israelul să poată contracara în mod eficient propaganda Hamas și să prezinte realitatea conflictului lumii întregi.

Să analizăm modul în care Hamas creează aceste percepții false și psihologia din spatele acestora. Vom analiza, de asemenea, ce a făcut Israelul de-a lungul anilor pentru a contracara această strategie, ce a funcționat și ce nu.

Arta înșelăciunii

Hamas folosește o serie de tactici pentru a distorsiona realitatea conflictului:

Hamas răspândește informații înșelătoare și imagini senzaționale prin diverse canale media. Acestea includ exagerarea sau fabricarea cifrelor privind victimele, afirmații false că forțele israeliene au comis masacre, punerea în scenă a incidentelor pentru a provoca reacții emoționale și răspândirea de imagini și videoclipuri trucate sau scoase din context. Aceste povești, pe care mass-media internațională le preia adesea fără verificare, denaturează percepția publică asupra Israelului.

Teroriștii capturați au mărturisit că au distribuit în mod intenționat propagandă înșelătoare, cum ar fi povestea despre explozia de la spitalul Al-Ahli Al-Ma’madani, care a fost cauzată de o rachetă a Jihadului Islamic, dar pentru care a fost învinuit Israelul. Hamas a folosit această dezinformare intenționată pentru a înșela atât mass-media arabă, cât și cea internațională.

Modul de operare al Hamas este de a plasa operațiunile militare în mod strategic în zone civile, cum ar fi școli, spitale și clădiri rezidențiale. Acest lucru garantează că, atunci când Israelul ripostează, Hamas poate prezenta orice victime civile ca dovadă a brutalității israeliene. Hamas folosește această tactică pentru a invoca indignarea internațională împotriva Israelului, ascunzând în același timp propria responsabilitate pentru aceste decese.

Tariq Salami Otha Abu Shlouf, purtător de cuvânt al Jihadului Islamic, a recunoscut în timpul interogatoriului că grupurile teroriste folosesc spitalele ca baze militare datorită aprovizionării constante cu internet și electricitate. El a dezvăluit, de asemenea, că teroriștii se deghizează în haine civile pentru a se integra în mulțime, ceea ce constituie o crimă de război.

Folosind platforme precum X și Facebook, Hamas își răspândește rapid și pe scară largă mesajul. Caracterul imediat și impactul emoțional al postărilor de pe rețelele sociale permit Hamas să modeleze rapid percepțiile globale, depășind adesea eforturile Israelului de a prezenta faptele.

Bazele psihologice ale strategiei Hamas

Pentru a înțelege de ce tacticile Hamas funcționează, trebuie să aprofundăm principiile psihologice.

Poziționându-se ca victimă perpetuă, Hamas câștigă simpatia opiniei publice mondiale. Oamenii tind să empatizeze cu cei percepuți ca fiind defavorizați, iar narațiunea Hamas despre suferința și opresiunea împotriva puternicului stat israelian se încadrează perfect în acest cadru psihologic, mai ales când este amplificată cu imagini emoționante și mărturii regizate.

Utilizarea imaginilor grafice și a poveștilor încărcate emoțional joacă pe sentimentele de frică și furie, care sunt esențiale pentru propaganda Hamas. Imaginile grafice cu copii răniți, case distruse și familii îndoliate evocă reacții emoționale puternice, eclipsând analiza rațională și făcând mai ușoară acceptarea realităților distorsionate, încurajând prejudecățile împotriva Israelului.

Hamas promovează un puternic sentiment de identitate în rândul palestinienilor, demonizând în același timp israelienii. Această dihotomie între grupul propriu și grupul străin simplifică conflictul într-o chestiune de conflict moral, mobilizând simultan sprijinul palestinienilor și facilitând luarea de poziție a publicului internațional.

Deși s-a demonstrat că Hamas a perfecționat arta de a crea o percepție falsă a realității ca tactică sofisticată și profund psihologică, menită să câștige simpatia internațională și să denigreze Israelul, Hamas nu este singura organizație care procedează astfel. Pentru a înțelege cu adevărat dinamica în joc, este esențial să analizăm mai atent acțiunile și ideologiile tuturor celor care perpetuează violența și haosul.

Examinarea adevăratei naturi a entităților care facilitează și susțin dușmanii Israelului, inclusiv Autoritatea Palestiniană (AP), Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări (UNRWA) și susținătorii acestora, va dezvălui adevărurile adesea ascunse din spatele strategiilor și intențiilor lor.

Autoritatea Palestiniană: Complicitate în terorism

Deși Hamas este adesea în centrul atenției, Autoritatea Palestiniană (AP) joacă, de asemenea, un rol semnificativ în perpetuarea sentimentelor anti-Israel și în sprijinirea activităților teroriste. AP glorifică frecvent teroriștii și actele lor.

De exemplu, Muna Al-Khalili, noul ministru al Afacerilor Femeilor din cadrul AP, a lăudat public atacurile teroriste și a cerut continuarea rezistenței împotriva Israelului. Sprijinul ei pentru persoane precum Dalal Mughrabi, care a condus o deturnare mortală de autobuz în care au murit 37 de civili, ilustrează aprobarea AP față de violență ca formă legitimă de „rezistență”.

Școlile administrate de Autoritatea Palestiniană folosesc adesea manuale care glorifică jihadul și martiriul, ștergând în același timp Israelul de pe hărțile lor. Această îndoctrinare începe de la o vârstă fragedă, asigurându-se că generațiile viitoare vor crește cu o ură profundă față de Israel și evrei. Această spălare sistematică a creierului este un factor semnificativ în perpetuarea mentalității extremiste a Hamas, radicalizarea tinerilor având un impact profund asupra generațiilor de locuitori din Gaza care au frecventat școlile UNRWA, mulți dintre ei participând la atacurile din 7 octombrie.

Realitatea radicalizării

Povestea lui Yaron Avraham, un fost jihadist în formare care s-a convertit la iudaism, ilustrează în mod clar procesul de radicalizare și posibilitatea schimbării. Parcursul lui Yaron, de la îndoctrinarea într-o moschee din Gaza până la devenirea unui iudaic devotat și soldat al IDF, evidențiază manipularea psihologică intensă la care sunt supuși tinerii palestinieni și potențialul de mântuire și transformare prin expunerea la perspective și valori diferite.

În plus, documentele dezvăluite de The London Times arată că Iranul a furnizat sute de milioane de dolari către Hamas, finanțând operațiunile sale militare împotriva Israelului. Acest sprijin financiar subliniază legăturile profunde dintre Hamas și interesele iraniene, complicând și mai mult peisajul geopolitic.

