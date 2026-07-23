Două încălcări ale vitezei în 12 luni? Ce se întâmplă cu șoferii din Illinois

Un nou program privind dispozitivele de limitare a vitezei se va adresa șoferilor din Illinois care au comis două încălcări ale limitei de viteză în d

Un nou program privind dispozitivele de limitare a vitezei se va adresa șoferilor din Illinois care au comis două încălcări ale limitei de viteză în decurs de 12 luni — iată cum funcționează.

Programul de asistență inteligentă pentru controlul vitezei va înlocui suspendările tradiționale ale permisului de conducere, pe care, potrivit cercetătorilor din domeniul traficului rutier, majoritatea contravenienților le ignoră în mare măsură.

Dacă te consideri un șofer care depășește viteza legală, ar fi bine să încetinești. O nouă lege din Illinois va impune instalarea unor dispozitive de limitare a vitezei în vehiculele conduse de șoferii care comit mai multe încălcări ale codului rutier.

Potrivit NBC Chicago, în conformitate cu prevederile proiectului de lege HB 4948, pe care guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, l-a promulgat recent, statul va introduce „Programul de asistență inteligentă pentru controlul vitezei”, conceput pentru a înlocui suspendarea permisului de conducere cu o alternativă pentru șoferi.

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Conform legii, șoferii care au comis două infracțiuni de depășire a limitei de viteză sau de conducere imprudentă în termen de 12 luni trebuie să instaleze un dispozitiv de limitare a vitezei în vehiculele lor. Acest dispozitiv îi va împiedica să depășească limita de viteză.

Șoferii vor avea la dispoziție până la 14 zile de la a doua încălcare pentru a obține autorizația pentru dispozitiv și a-l instala.

Noua măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028 și a fost adoptată cu o majoritate largă de ambele camere ale Adunării Generale a statului Illinois. Potrivit organizației Advocates for Highway and Auto Safety, statele Virginia și Washington au adoptat deja legi similare.

Participanții la program vor suporta toate costurile legate de înscriere și participare, cu excepția persoanelor cu venituri reduse, conform prevederilor legislative.