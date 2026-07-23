După ce ani de zile a susținut că Israelul a acuzat în mod nefondat Hamas că blochează livrarea ajutorului umanitar în Gaza, Organizația Națiunilor Un

După ce ani de zile a susținut că Israelul a acuzat în mod nefondat Hamas că blochează livrarea ajutorului umanitar în Gaza, Organizația Națiunilor Unite a declarat recent că gruparea teroristă, pe care nu a numit-o, „a pus în pericol personalul umanitar, a intimidat lucrătorii care distribuiau ajutor alimentar vital și a perturbat operațiunile umanitare vitale”.

Ramiz Alakbarov, coordonatorul special adjunct al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, a declarat că, sâmbătă, persoane înarmate „afiliate autorităților de facto” au pătruns cu forța într-un punct de distribuție a alimentelor din nordul Fâșiei Gaza și au intrat într-un depozit al Programului Alimentar Mondial, „iar, potrivit unor informații, ar fi agresat doi șoferi de camion care livrau ajutoare umanitare”.

Ca urmare, lucrătorii umanitari au fost nevoiți să întrerupă distribuirea de alimente, potrivit lui Alakbarov, care a dat vina de două ori pe „autoritățile de facto”.

Hamas controlează enclava.

„În sfârșit, ONU recunoaște ceea ce era evident: furtul sistematic și deturnarea ajutoarelor de către Hamas în Gaza”, a declarat un înalt oficial american.

În ultimii doi ani, anchetatorii din cadrul biroului inspectorului general al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională „au semnalat în mod constant cazuri de interferență a organizației Hamas în distribuirea ajutoarelor, pe care ONU a ales, până acum, să le ignore”, a declarat pentru JNS un înalt oficial american.

Incidentele cu „autoritățile de facto” în cauză „nu sunt izolate” și „reflectă o tendință din ce în ce mai periculoasă de intimidare, violență și obstrucționare, inclusiv tentative de contrabandă, precum și atacuri și abuzuri la adresa operațiunilor umanitare”, a declarat Alakbarov.

Alakbarov a dat vina și pe Israel, așa cum face adesea această organizație internațională atunci când comentează faptele reprobabile ale dușmanilor statului evreu.

„Extinderea zonelor aflate sub control israelian reduce și mai mult spațiul disponibil pentru civili, ceea ce face absolut necesar ca ajutorul umanitar să poată circula în condiții de siguranță și să ajungă la persoanele aflate în nevoie, fără nicio interferență”, a declarat Alakbarov.

Armata israeliană desfășoară operațiuni în anumite zone ale Fâșiei Gaza, în timp ce organizațiile internaționale urmăresc dezarmarea Hamasului ca parte a unui proces de încetare a focului și de pace, negociat de Washington.

Reprezentanții ONU au afirmat în repetate rânduri că cetățeni disperați și bande armate locale au deturnat sau furat ajutoarele umanitare din Gaza.