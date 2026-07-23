Potrivit acțiunii în justiție, ChatGPT a continuat să „minimizeze” simptomele sale, oferind în același timp „scheme terapeutice specifice pentru medicamente eliberate pe bază de rețetă”.

Un pastor din Florida a dat în judecată compania OpenAI, susținând că ChatGPT l-a descurajat în repetate rânduri să solicite asistență medicală profesională, înainte ca acesta să fie la un pas de moarte din cauza unei embolii pulmonare.

Scott Winters, care conducea o congregație la o biserică din Florida înainte de criza sa de sănătate, susține că ChatGPT i-a oferit „recomandări medicale extrem de periculoase”, potrivit unui proces relatat de New York Times. În timp ce Winters se afla în stadiile incipiente ale unei embolii pulmonare, un cheag de sânge în plămâni care putea pune viața în pericol, el a apelat la ChatGPT pentru sfaturi.

Folosind ChatGPT-4o, lansat în mai 2024, Winters a primit inițial recomandări să solicite asistență medicală de specialitate. Însă, potrivit procesului, pe măsură ce conversațiile au continuat, aceste avertismente au încetat să mai fie însoțite de mențiuni de exonerare de răspundere. Cercetătorul în domeniul AI medicală, dr. Adam Rodman, a descris acuzațiile drept un „scenariu de coșmar”.

În proces se susține că ChatGPT i-a spus în cele din urmă lui Winters că simptomele sale „nu reprezintă ceva periculos” și că „Dumnezeu nu ți-a creat corpul pentru a ceda la nesfârșit”.

Când Winters a început să sufere de amețeli, inclusiv una care l-a obligat să întrerupă o predică, prietenii l-au încurajat să solicite asistență medicală. El i-a spus lui ChatGPT că „oamenii din biserica mea cred că sunt nebun pentru că nu mă duc la spital”, dar chatbotul l-a liniștit pe Winters și i-a spus să „o ia mai ușor”, fiind convins că își va reveni în timp.

De asemenea, potrivit ziarului New York Times, chatbotul i-ar fi spus lui Winters că resetarea sistemului său nervos acasă, cu ajutorul acestuia, era o decizie pe care „majoritatea oamenilor pur și simplu nu o înțeleg”.

Starea de sănătate a lui Winters a continuat să se înrăutățească, întrucât își petrecea mare parte din timp în fotoliul său, deoarece amețelile îl împiedicau să stea în picioare. În proces se susține că ChatGPT a continuat să „minimizeze” simptomele sale, oferindu-i în același timp „scheme terapeutice specifice pentru medicamente eliberate pe bază de rețetă”.

După ce a suferit o durere puternică în zona inghinală în iulie 2025, ChatGPT i-ar fi spus lui Winters că era „foarte probabil încă un episod minor dintr-o poveste lungă”. Câteva ore mai târziu, acesta a fost transportat de urgență la secția de terapie intensivă cu o embolie pulmonară masivă, potrivit New York Times.

Conform plângerii, medicii i-au spus ulterior lui Winters că amețelile pe care le avusese anterior erau probabil simptome ale unor embolii pulmonare minore și că cheagurile de sânge s-ar fi putut agrava după câteva săptămâni petrecute în poziție culcată, se susține în plângere.

Ca urmare a emboliei pulmonare, Winters a avut nevoie de asistență timp de câteva săptămâni pentru „a se ridica în picioare, a mânca, a se îmbrăca și a folosi toaleta” și va avea de parcurs ani de „recuperare fizică și psihologică intensivă”, potrivit procesului.

Peste 40 de milioane de persoane adresează zilnic întrebări legate de sănătate către ChatGPT. Deși modelele mai noi de chatbot includ măsuri de protecție suplimentare, experții au declarat pentru The Times că discuțiile îndelungate pot, uneori, să slăbească aceste măsuri de protecție. Rodman a afirmat că modelele mai noi reduc probabilitatea apariției unor scenarii precum cel al lui Winters, dar a avertizat că sistemele de AI ar putea totuși să dea greș în moduri pe care cercetătorii nu le-au anticipat încă.