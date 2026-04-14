Economia SUA rămâne robustă în fața războiului cu Iranul, afirmă băncile

Cu toate acestea, creșterea prețurilor la energie a început să afecteze consumatorii Familiile și întreprinderile americane rezistă, în ciuda unui

JPMorgan Chase, Citigroup și Wells Fargo au declarat că americanii au continuat să cheltuiască, să împrumute și să investească în primul trimestru din 2026, chiar și pe fondul izbucnirii unui război în Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor crescânde legate de riscurile asociate inteligenței artificiale, inflației și creditelor private. Cele trei bănci au înregistrat un profit cumulat de 27,53 miliarde de dolari în primul trimestru, o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat că, deși economia americană în ansamblu se află în mare parte într-o stare bună, un „set complex de riscuri” amenință să-i devieze traiectoria.

„Deși nu putem prevedea cum se vor manifesta în cele din urmă aceste riscuri și incertitudini, ele sunt semnificative”, a declarat Dimon într-un comunicat.

Războiul din Iran a provocat fluctuații dramatice pe piețele energetice și a ridicat semne de întrebare cu privire la consecințele ulterioare. Directorii băncilor au afirmat că este probabil să dureze ceva timp până când impactul prețurilor mai mari la combustibil se va face simțit pe deplin și că americanii cu venituri mai mari beneficiază de un amortizor datorită creșterii prețurilor acțiunilor, precum și de rezerve suplimentare de lichidități acumulate în ultimii ani.

Însă indicatorii de încredere și tendințele fundamentale ale bilanțurilor au indicat „o tensiune crescândă pentru consumatorii mai puțin înstăriți”, a declarat Charlie Scharf, directorul executiv al Wells Fargo, într-o conferință telefonică cu analiștii. El a afirmat că banca se așteaptă ca prețurile mai mari la energie să afecteze și alte produse și servicii.

Wells Fargo a observat că americanii cheltuiesc cu 25% până la 30% mai mult pe combustibil decât înainte de începerea conflictului, a declarat directorul financiar Mike Santomassimo într-o conferință telefonică cu reporterii. Totuși, „cheltuielile generale continuă să fie destul de robuste și destul de solide”.

În cadrul diviziei de servicii bancare pentru persoane fizice a JPMorgan, volumul cheltuielilor efectuate cu cardurile de credit a crescut cu 9% față de anul precedent. Ratele de neplată pentru toate împrumuturile acordate persoanelor fizice, inclusiv creditele ipotecare și cardurile de credit, au fost mai scăzute decât anul trecut.

Cu toate acestea, consumatorii aveau solduri mai mari pe cardurile de credit, iar creșterea depozitelor a fost mai modestă. Divizia JPMorgan dedicată întreprinderilor mici a dat, de asemenea, semne de încetinire, volumul noilor împrumuturi înregistrând o scădere de 10% față de anul trecut.

JPMorgan a eliberat rezervele constituite pentru pierderi în cadrul diviziei sale de servicii bancare pentru persoane fizice, un semn că banca consideră că situația financiară a clienților este sănătoasă. Provizioanele pentru pierderi din credite au scăzut cu aproximativ 24% față de anul trecut.

Datele privind șomajul din SUA, mai bune decât se aștepta, au contribuit la convingerea băncii să nu adopte o abordare prea conservatoare în ceea ce privește pierderile estimate, a declarat reporterilor directorul financiar Jeremy Barnum.

„Când am analizat situația în ansamblu, am ajuns la concluzia că nu era oportun să înrăutățim situația, în ciuda incertitudinii din mediul economic”, a spus Barnum.

Share this: Facebook

X

