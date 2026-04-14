„Dumnezeu este bun”: În culisele misiunii riscante de salvare a echipajului american doborât în Iran

Pe 3 aprilie, un avion american F-15E Strike Eagle (indicativul de luptă Dude 44) a fost doborât în Iran. Cei doi membri ai echipajului s-au catapultat și au aterizat pe teritoriul iranian.

Oficialii militari americani spun că misiunea istorică de salvare a unui aviator american doborât în Iran a fost una dintre cele mai complicate misiuni desfășurate vreodată. Doi foști membri ai forțelor speciale au explicat, pentru CBN, de ce nicio altă armată nu ar fi reușit să o ducă la bun sfârșit.

Când un avion american se prăbușește pe teritoriul inamic, ceasul începe să ticăie imediat. Într-o astfel de situație, echipele de salvare sunt în aer în mai puțin de o oră. Zburând direct spre necunoscut, pentru a respecta o promisiune de neclintit: niciun om nu va fi lăsat în urmă.

„Au fost trimise două echipe diferite… acestea sunt primele pe care le-ați văzut în acele videoclipuri, zburând deasupra teritoriului în timpul zilei”, a explicat Steven Nisbet, liderul echipei de parașutiști de salvare a Forțelor Aeriene în rezervă și fondator al Shields & Stripes.

Primul val a fost format dintr-o echipă de parașutiști de salvare (PJ), una dintre cele mai de elită forțe de salvare ale armatei americane. Aceștia sunt antrenați să opereze oriunde și să aducă pe oricine acasă.

„Acești oameni au o singură misiune: să-l ajute pe pilot… Sunt repartizați la o aeronavă și nu fac altceva decât să aștepte să se întâmple ceva rău, iar atunci vor zbura și vor interveni”, a explicat Nisbet.

El a declarat pentru CBN News că, după operațiunea inițială de salvare, echipa a fost ținta unui foc intens.

„Fuseseră atât de mult atacați încât nu au mai putut reveni pentru o a doua misiune. În cazul celei de-a doua misiuni, a fost necesar să se apeleze la o echipă care, de obicei, nu se ocupă de astfel de misiuni… acestea fiind rezervate, de regulă, operațiunilor de salvare a ostaticilor și atacurilor asupra țintelor de mare importanță”, a spus Nisbet.

Această echipă era formată, printre alții, din membri ai PJ, operatori de luptă și membri ai SEAL Team 6. Serviciile de informații, forțele aeriene și operațiunile speciale, toate acționând în timp real.

„Complexitatea, adică 150 de aeronave coordonate în spațiul aerian, este un exercițiu de coordonare la care chiar și cele mai bune organizații ar eșua”, a explicat Mike Sarraille, fost membru al Navy SEAL.

Își amintește că echipele de salvare aeriană erau prezente la fiecare misiune la care a participat și că preluau conducerea operațiunilor de căutare și salvare în condiții de luptă.

„Să-ți spun așa: și operatorii SEAL au eroii lor, iar aceștia sunt cunoscuți sub numele de parașutiștii de salvare ai Forțelor Aeriene”, a declarat Sarraille. „Când venim cu elicopterul, distragem atenția de la luptătorul de la sol… Devenim o țintă pentru gloanțe”, a spus Nisbet.

În același timp, acțiunile întreprinse de ofițerul responsabil cu sistemele de armament, după ce s-a catapultat din avionul său F-15, au avut, de asemenea, un rol decisiv în succesul misiunii de salvare.

„Din ce mi s-a spus și din ce am citit, acest individ este de fapt foarte atent la detalii și a pus o mulțime de întrebări… în timpul cursului de supraviețuire, a cerut să facă repetiții suplimentare… A reușit să economisească apa, a reușit să se retragă într-o zonă specifică despre care știa că inamicul nu va ajunge, într-un loc cu adevărat greu accesibil”, a spus Nisbet.

„Am auzit de mesajul «Dumnezeu este bun» cu mult înainte de a fi difuzat, iar asta a motivat echipa… știind că «această persoană are voință de supraviețuire și este hotărâtă să reziste, iar noi, pentru numele lui Dumnezeu, ar fi bine să mergem acolo și să-i salvăm viața»”, a continuat Nisbet.

„Vom mobiliza toate forțele armatei americane pentru a vă aduce acasă. Deviza «Niciun bărbat și nicio femeie nu vor fi lăsați în urmă» nu este doar un slogan, ci este adânc întipărită în inimile noastre”, a declarat Sarraille.

„Niciodată n-ai vedea o altă organizație sau o altă forță militară capabilă să pătrundă acolo, să acționeze așa cum am făcut-o noi, la scara la care am acționat noi, fără să înregistreze niciun rănit. Adică, voi sublinia mereu faptul că a fost, a fost un miracol că nimeni n-a fost rănit”, a spus Nisbet.

El subliniază că, în ultimii peste 20 de ani, nu a mai existat nicio misiune de salvare care să se apropie măcar de aceasta. Succesul s-a datorat faptului că pregătirea nu s-a oprit niciodată. Acum, lecțiile învățate aici vor influența modul în care se vor desfășura operațiunile în anii următori.

