IRS publică lista profesiilor scutite de impozitul pe bacșișuri, lege promovată de Trump

Vineri, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite și Serviciul Fiscal Federal au publicat noi ghiduri destinate contribuabililor care ar putea beneficia de prevederea privind „scutirea de impozitare a bacșișurilor”, adoptată prin „marea și frumoasa lege” a președintelui Donald Trump, care a fost promulgată în luna iulie.

Conform IRS, aproximativ 6 milioane de contribuabili declară venituri din bacșișuri.

Ghidul final publicat vineri de IRS enumeră peste 70 de profesii ale căror angajați pot primi bacșișuri eligibile pentru deducere și oferă o definiție clarificată a bacșișurilor eligibile. Potrivit agenției, profesiile eligibile se încadrează în una dintre cele opt categorii:

Servicii de alimentație și băuturi, care includ barmani, chelneri și spălători de vase. Divertisment și evenimente, care includ muzicieni, DJ și alți artiști. Servicii de ospitalitate și pentru oaspeți, care includ concierge și personal de menaj. Servicii la domiciliu, care includ meseriași și îngrijitori de spații verzi. Servicii personale, care includ organizatori de evenimente, fotografi și asistenți de îngrijire personală. Îngrijire personală și wellness, care include stiliști de coafură și machiaj și antrenori personali. Recreere și instruire, care includ ghizi turistici, instructori de activități și caddie de golf. Transport și livrare, care includ șoferi de taxi și de servicii de transport comun, muncitori în mutări și curierii.

Conform IRS, bacșișurile care se califică sunt acordate lucrătorilor din profesiile incluse în program și trebuie să îndeplinească mai multe criterii, printre care se numără următoarele:

Bacșișurile trebuie plătite în numerar sau prin intermediul unui mijloc echivalent cu numerarul, cum ar fi plățile cu cardul de credit sau de debit. Angajații trebuie să primească bacșișurile direct de la clienți sau prin intermediul unui fond comun de bacșișuri. Bacșișurile trebuie să fie voluntare. De exemplu, taxele de serviciu percepute automat pentru grupurile mari la restaurant nu pot fi deduse ca bacșiș eligibil.

În plus, managerii și șefii care împart bacșișurile cu angajații nu au dreptul să deducă aceste sume, dar pot deduce bacșișurile pe care le primesc direct.

Trump comandă McDonald’s cu livrare la Biroul Oval pentru a promova „scutirea de impozit a bacșișurilor”

Președintele Trump a primit luni o comandă de la McDonald’s în Biroul Oval, pentru a-și promova legea privind „scutirea de impozit a bacșișurilor”.

El a primit două pungi cu produse de la McDonald’s, unul dintre fast-food-urile preferate de multă vreme ale președintelui, de la un curier care purta un tricou cu inscripția „DoorDash Grandma”.

„Motivul pentru care am făcut asta este faptul că am auzit că ați primit 11.000 de dolari în plus… pentru că factura fiscală a fost atât de mare, încât rambursarea a fost cea mai mare pe care ați avut-o vreodată”, a spus Trump în timp ce primea comanda, într-un videoclip distribuit de Casa Albă. „Ar trebui să-i spunem «marea și frumoasa lege de reducere a impozitelor», pentru că este vorba de sume enorme de bani”, a adăugat el.

Important de știut

Deducerea promovată de Donald Trump se aplică doar impozitului federal pe venit, astfel încât bacșișurile angajaților vor fi în continuare supuse contribuțiilor salariale, cum ar fi cele care finanțează asigurările sociale și Medicare. De asemenea, aceștia ar putea fi obligați să plătească impozitul pe venit la nivel de stat pentru aceste venituri.

În plus, legea, care se aplică pentru anii fiscali 2025-2028, permite doar lucrătorilor care primesc bacșișuri să deducă până la 25.000 de dolari din „bacșișurile eligibile”. Deducerea se elimină treptat pentru contribuabilii individuali care câștigă peste 150.000 de dolari pe an și pentru cuplurile căsătorite care câștigă peste 300.000 de dolari pe an.

Foto: The White House

