Elon Musk este oficial primul trilionar din lume

Elon Musk este oficial primul „trillionar” din lume, după ce compania sa, SpaceX, a devenit publică vineri. Musk, care a fondat SpaceX în 2002, era

Elon Musk este oficial primul „trillionar” din lume, după ce compania sa, SpaceX, a devenit publică vineri.

Musk, care a fondat SpaceX în 2002, era deja cea mai bogată persoană din lume înainte de oferta publică inițială (IPO). Până la debutul acțiunilor, el câștigase aproximativ 3,6 milioane de dolari pe oră de când a cofondat prima dintre companiile sale axate pe tehnologie și inginerie în 1995, adică acum 31 de ani.

Participația sa la SpaceX a fost evaluată la aproximativ 690 de miliarde de dolari la prețul de listare, în timp ce participația sa la Tesla reprezintă aproximativ 279 de miliarde de dolari din averea sa netă.

Pentru a vă face o idee despre cât de mare este un trilion, imaginați-vă monede de un cent stivuite una peste alta. Acum, imaginați-vă o stivă de monede de un cent care se întinde de la Pământ până la Lună. Acum imaginați-vă o stivă de monede de un cent care se întinde de la Pământ până la Lună și înapoi. Acum imaginați-vă două călătorii dus-întors. Asta înseamnă un trilion de monede de un cent.

Statutul său s-ar putea schimba în funcție de evoluția tranzacționării acțiunilor Tesla și SpaceX. Vineri, acțiunile SpaceX se tranzacționau peste prețul de la IPO.

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