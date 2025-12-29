MIHAI EMINESCU aniversat la Chicago – sâmbătă 17 ianuarie 2026

Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE Organizații românești culturale și de media din zona Chicago alături de alte organizații din SUA, Canada și Român
Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE
Organizații românești culturale și de media din zona Chicago
alături de alte organizații din SUA, Canada și România
cu sprijinul
Consulatului General al României la Chicago
organizează evenimentul cultural:
EMINESCU – VIAȚĂ, OPERĂ ȘI POSTERITATE
Sâmbătă 17 ianuarie 2026 de la ora 10 am
la: Romanian Heritage Center
81 N. Broadway St., Des Plaines, IL 60016
Un eveniment cu adevărat special și unic, prezentat în premieră,
desfășurat în două momente distincte:
10:oo am – 12:45 am
SIMPOZIONUL ACADEMIC LITERAR INTERNAȚIONAL
De la viața poetului Mihai Eminescu
la versurile „abia’nțelese, pline de-nțelesuri”
1:oo pm – 3:oo pm
PROGRAM CULTURAL ARTISTIC
susținut de interpreți din comunitatea românească locală
Cu o gustare servită în pauza dintre cele două părți.
REVENIM CU DETALIILE EVENIMENTULUI ȘI
INFORMAȚIILE DESPRE MODUL DE ACHIZIȚIONARE A BILETELOR.
