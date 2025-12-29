MIHAI EMINESCU aniversat la Chicago – sâmbătă 17 ianuarie 2026

Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE Organizații românești culturale și de media din zona Chicago alături de alte organizații din SUA, Canada și Român

Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE

Organizații românești culturale și de media din zona Chicago

alături de alte organizații din SUA, Canada și România

cu sprijinul

Consulatului General al României la Chicago

organizează evenimentul cultural:

EMINESCU – VIAȚĂ, OPERĂ ȘI POSTERITATE

Sâmbătă 17 ianuarie 2026 de la ora 10 am

la: Romanian Heritage Center

81 N. Broadway St., Des Plaines, IL 60016

Un eveniment cu adevărat special și unic, prezentat în premieră,

desfășurat în două momente distincte:

10:oo am – 12:45 am

SIMPOZIONUL ACADEMIC LITERAR INTERNAȚIONAL

De la viața poetului Mihai Eminescu

la versurile „abia’nțelese, pline de-nțelesuri”

1:oo pm – 3:oo pm

PROGRAM CULTURAL ARTISTIC

susținut de interpreți din comunitatea românească locală

Cu o gustare servită în pauza dintre cele două părți.

REVENIM CU DETALIILE EVENIMENTULUI ȘI

INFORMAȚIILE DESPRE MODUL DE ACHIZIȚIONARE A BILETELOR.

