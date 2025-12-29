Tucker Carlson nu cunoaște niciun american care să fi fost „ucis de islamul radical”

La fel ca și curioasa sa amică, Candace Owens, Tucker Carlson vrea să vă relaxați. Întrebat într-un interviu publicat sâmbătă despre un sondaj TPUSA c

La fel ca și curioasa sa amică, Candace Owens, Tucker Carlson vrea să vă relaxați. Întrebat într-un interviu publicat sâmbătă despre un sondaj TPUSA care arată că AmFest a clasat „islamul radical” ca fiind cea mai mare amenințare pentru America, Carlson a răspuns într-un mod care devine obișnuit pentru el: a dat vina pe evrei. În același timp, el a minimizat ideea că ar exista vreo amenințare din partea islamului, radical sau nu.

Afirmația că există o astfel de amenințare, a susținut Carlson, „provine de la guvernul israelian și de la numeroșii săi apărători și angajați neoficiali din Statele Unite, desigur”.

Carlson nu a explicat dacă el credea că guvernul israelian a orchestrat de fapt atacurile jihadiste care au avut loc în Statele Unite în ultimii ani, falsificând totul, sau dacă doar exagera amenințarea pe care aceste atacuri o reprezentau pentru propriile sale scopuri. Din păcate, nu i s-a pus această întrebare.

În schimb, Carlson a continuat să minimizeze amenințarea jihadistă, raportând-o la experiența sa personală:

Adică, nu știu cum au răspuns la sondaj. Nu știu cine a răspuns, dar cred în măsurarea realității într-un mod puțin mai empiric. Și nu cunosc pe nimeni în Statele Unite care să fi fost ucis de islamul radical în ultimii 24 de ani. Cunosc însă o mulțime de oameni care s-au sinucis. Cunosc oameni care au murit din cauza supradozelor de droguri, și nu sunt puțini. Cunosc oameni care nu pot găsi un loc de muncă. Niciunul dintre băieții din clasa fiicei mele nu poate găsi un loc de muncă, niciunul dintre acei băieți albi nu poate găsi un loc de muncă. Sunt distruși de Adderall, jocurile video și pornografie.

Am putea spune că el nu a afirmat că nu au existat americani uciși în atacuri jihadiste în ultimii 24 de ani. El a spus doar că nu cunoaște personal pe nimeni care să fi fost ucis într-un atac jihadist și a încercat să dea impresia că acest lucru înseamnă că astfel de atacuri sunt extrem de rare și că există multe alte probleme mai urgente.

Ceea ce Carlson nu recunoaște și probabil nu știe este că amenințarea din partea „islamului radical”, pe care el o minimalizează, este mult mai mare decât crede, deoarece aceasta nu este deloc „radicală”, ci destul de răspândită.

Toate sectele majore ale islamului și școlile de jurisprudență islamică învață că musulmanii trebuie să poarte război împotriva non-musulmanilor și să-i subjuge sub hegemonia legii islamice. Nu este vorba de o „deturnare” a islamului sau de viziunea distorsionată a unei secte mici; indiferent dacă un musulman acționează sau nu în conformitate cu aceasta, este o învățătură centrală a curentelor dominante ale islamului.

De asemenea, amenințarea jihadului este dificil de detectat și de prevenit, deoarece jihadiștii se mișcă printre musulmanii pașnici și, contrar credinței populare, de multe ori nu există o modalitate ușor de discernut pentru a-i distinge.

Tucker poate studia una sau două comunități musulmane din SUA și poate spune satisfăcut că aceasta este plină de „moderați”, dar, potrivit unui proverb atribuit lui Mahomed, profetul islamului, „Războiul este înșelăciune”. (Bukhari 4.52.268)

Tucker, însă, nu este deloc dispus să ia în considerare astfel de aspecte. El consideră că țapul său ispășitor universal, israelienii, au exagerat enorm, dacă nu chiar inventat de la zero, amenințarea „islamului radical”. Cu toate acestea, deși ne putem imagina că dușmanii desemnați de Tucker ar fi putut să organizeze atacuri sub falsă identitate în Boston, Fort Hood, San Bernardino, New Orleans, Washington, D.C. și în toate celelalte locuri în care jihadiștii islamici au vărsat sânge în Statele Unite, care crede Tucker Carlson că este motivul atacurilor jihadiste din Thailanda, India, Indonezia, Sri Lanka, Republica Democratică Congo, Mozambic și din toate celelalte locuri în care jihadiștii islamici lovesc cu o regularitate letală?

Crede el că întregul jihad mondial de după 11 septembrie – toate cele 48.000 de atacuri jihadiste și numărul lor în continuă creștere – au fost operațiuni israeliene menite să manipuleze Statele Unite pentru a le face să creadă că trebuie să dedice timp, bani și resurse pentru a combate această amenințare inexistentă?

Dacă da, întreaga întreprindere a fost un eșec masiv, deoarece guvernul Statelor Unite nu ia în considerare în mod oficial amenințarea jihadului ca atare și nu o face din 2011, când Barack Obama a ordonat eliminarea tuturor referirilor la islam și jihad din instruirea antiteroristă. Acei israelieni lași au creat o amenințare falsă masivă pentru nimic.

Sau poate că Tucker Carlson, din motive personale, refuză să vadă ceea ce este evident, chiar dacă este chiar sub ochii lui.

