Întârzierile și anulările zborurilor continuă după furtuna de zăpadă din zona New Yorkului

Călătorii care încercau să ajungă acasă după Crăciun prin aeroporturile din zona New York-ului s-au confruntat sâmbătă cu sute de întârzieri și anulări de zboruri, după ce o furtună de zăpadă a acoperit regiunea.

Peste 400 de zboruri către sau dinspre Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, Aeroportul LaGuardia și Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey au fost anulate sâmbătă, FlightAware. Alte sute de zboruri către și dinspre aceste aeroporturi au suferit întârzieri.

Problemele apar în perioada aglomerată de călătorii de la sfârșitul anului, care, potrivit Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA), ar putea atinge niveluri record. Vestea bună pentru călători este însă că, până în prezent, se preconizează puține perturbări pentru duminică, când TSA se așteaptă ca numărul călătorilor să atingă un nivel maxim. De asemenea, cantitatea totală de zăpadă din zona New York-ului a fost mai aproape de limita inferioară a previziunilor.

Autoritatea Portuară din New York și New Jersey a estimat că 5,7 milioane de pasageri vor călători prin cele trei hub-uri principale, plus Aeroportul Internațional Stewart din nordul statului New York, în perioada de două săptămâni cuprinsă între 22 decembrie și 4 ianuarie.

JetBlue a fost printre cele mai afectate companii aeriene interne, datorită prezenței sale puternice în nord-estul țării. Compania aeriană a anulat peste 390 de zboruri pentru vineri și sâmbătă, ceea ce reprezintă aproximativ o cincime din totalul zborurilor programate.

„Depunem eforturi pentru a ajuta clienții afectați să-și reprogrameze zborurile”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al JetBlue.

Întârzierile au continuat sâmbătă și pentru alte companii aeriene. Aproape 900 de zboruri Southwest au fost întârziate, reprezentând aproximativ 20% din itinerariile programate, potrivit FlightAware. United, Delta și American au avut sute de zboruri întârziate.

United Airlines și-a redus programul de zboruri vineri pentru a minimiza perturbările înainte de furtună, a declarat transportatorul. United și Delta au publicat ambele derogări meteorologice pentru a permite călătorilor să își modifice planurile de zbor fără a suporta taxe sau diferențe de tarif.

Sâmbătă dimineață, Administrația Federală a Aviației a emis întârzieri la sol în cele trei aeroporturi principale din zona New York City.

Pe lângă impactul asupra transportului aerian, meteorologii au avertizat că furtuna ar putea bloca autostrăzile, în condițiile în care familiile din toată țara se îndreaptă spre casă după sărbătorile de Crăciun. Potrivit prognozelor AAA, peste 109 milioane de americani urmau să călătorească cu mașina în perioada sărbătorilor de sfârșit de an.

Se așteaptă și alte condiții meteorologice nefavorabile. Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că o „furtună puternică de iarnă” care va ajunge în nordul Midwestului și în zona Marilor Lacuri începând de duminică va aduce condiții de viscol până luni.

