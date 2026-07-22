Marea farsă a lui Mamdani: Promite să-l aresteze pe Netanyahu, deși nu poate

Primarul comunist al orașului New York a declarat că nu are competența legală necesară pentru a-și respecta promisiunea electorală. Primarul orașul

Primarul comunist al orașului New York a declarat că nu are competența legală necesară pentru a-și respecta promisiunea electorală.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, și-a retras promisiunea de a-l aresta pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, după ce, timp de câteva luni, a insistat asupra angajamentului electoral de a pune în aplicare mandatul emis de Curtea Penală Internațională.

Practic, și-a mințit electoratul.

Mamdani a declarat marți, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că nu are competența legală de a-l aresta pe Netanyahu, dar a precizat că liderul israelian nu este binevenit în New York, în perspectiva participării sale preconizate la Adunarea Generală anuală a Organizației Națiunilor Unite din septembrie.

„Administrația mea a analizat toate căile disponibile în temeiul legislației aplicabile pentru a stabili dacă orașul New York ar putea executa mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională în cazul în care Benjamin Netanyahu ar veni aici”, a declarat Mamdani. „Este clar că nu dispunem de autoritatea juridică independentă necesară pentru a pune în aplicare acest mandat”.

Această schimbare de poziție survine la câteva zile după ce Mamdani și-a reiterat intenția de a-l aresta pe Netanyahu, chiar dacă, într-un interviu acordat ziarului New York Times, a recunoscut că ar putea să nu aibă competența legală necesară.

Comentariul a provocat o reacție din partea președintelui Donald Trump, care a rămas apropiat de Netanyahu chiar și în contextul în care tensiunile legate de războiul în curs din Iran au pus la încercare relația dintre cei doi. Trump a declarat luni, într-o postare pe rețelele sociale, că Netanyahu „nu va fi arestat, sub nicio formă” pe durata șederii sale în țară.

În postarea sa, Mamdani a cerut administrației Trump să-l aresteze pe Netanyahu, subliniind că aceasta dispune de autoritatea legală necesară pentru a face acest lucru.

Promisiunea lui Mamdani de a-l aresta pe Netanyahu datează din campania sa electorală pentru funcția de primar din 2025, ca parte a sprijinului său acordat palestinienilor în contextul războiului dintre Israel și Hamas. Vorbind atunci în calitate de candidat, Mamdani a declarat anul trecut pentru New York Times că va ordona Departamentului de Poliție din New York să pună în aplicare mandatul emis de CPI, care îl acuză pe Netanyahu de comiterea unor crime de război.

Mamdani l-a calificat în repetate rânduri pe Netanyahu drept criminal de război și a calificat ocupația israeliană a Gazei drept genocid.

Statele Unite nu recunosc autoritatea Curții Penale Internaționale, iar experții juridici își exprimaseră anterior scepticismul cu privire la posibilitatea ca Mamdani să poată ordona poliției locale să rețină un lider străin. Trump a încercat să impună sancțiuni împotriva CPI ca răspuns la mandatul de arestare emis împotriva lui Netanyahu.

Recent, Secretarul de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA intenționează să destructureze Curtea Penală Internațională, fiind o problemă de securitate națională și suveranitate pentru Statele Unite.

Într-o declarație dată duminică, ca răspuns la afirmațiile lui Mamdani, biroul lui Netanyahu a afirmat că primarul „pare interesat să distragă atenția publicului de la propriile sale nebunii și să-l atace pe liderul statului evreu și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”.