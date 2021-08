Excepțiile Religioase: Procesul este personal (III)

Acest articol face parte dintr-o serie zilnică de informații privind Excepțiile Religioase care îi apără legal și constituțional pe creștinii americani în fața angajatorilor și școlilor atunci când e vorba de acțiuni împotriva conștiinței lor. Seria de articole este realizată de avocatul româno-american Harry Miheț, avocat specializat pe protejarea drepturilor religioase în cadrul organizației Liberty Counsel.

Pentru a întocmi o cerere adecvată și puternică în vederea obținerii unei scutiri religioase de la vaccinul covid, este OBLIGATORIU să urmați procedura stabilită de angajatorul sau școala dvs. NU există un „formular” universal sau un „formular standard” sau opțiunea ca Liberty Counsel să compună unul.

Ceea ce putem face noi este să vă oferim informații, idei și să vă asistăm, dar fiecare trebuie să determine ce fel de procedură are școala sau angajatorul dvs. și să vă conformați acesteia.

Având în vedere că convingerile religioase sunt PERSONALE (a se vedea Partea II-a), procesul de solicitare a unui excepții trebuie să fie și el PERSONAL.

Orice ați face, NU DAȚI COPY PASTE (nu copiați) nimic din ceea ce explic în aceste articole sau din materialele pe care le primiți de la Liberty Counsel, de la vreun coleg sau de pe internet. Dacă întocmiți și trimiteți același document făcut de o altă persoană sau găsit pe internet, solicitarea vă va fi RESPINSĂ ca fiind NESINCERĂ (a se vedea Partea II).

În schimb, folosiți informațiile pe care le aflați din această serie de articole și modelele pe care le are Liberty Counsel, DOAR CA UN GHID care să vă ajute să întocmiți PROPRIA CERERE. Acesta este probabil unul dintre cele mai importante sfaturi pe care vi le pot oferi. Dacă nu urmați acest sfat, probabil că vă pierdeți timpul.

În continuare, 5 PAȘI pe care îi puteți face în procesul PERSONAL de solicitare a unei Excepții Religioase:

Aveți nevoie cu adevărat de o scutire religioasă?

Dacă angajatorul sau școala dvs. doar se „gândește” sau „vorbește” despre vaccinarea obligatorie, nu este necesar să solicitați o „excepție preventivă” înainte de a vi se cere efectivă să vă vaccinați.

Dacă angajatorul sau școala dvs. oferă deja o alternativă automată la vaccinare (cum ar fi testarea săptămânală), atunci nu aveți nevoie de o scutire. Excepția Religioasă v-ar scuti doar de vaccin, NU de alternative, deci nu vă complicați cu solicitarea unei scutiri.

Alegeți alternativa, deocamdată, chiar dacă este enervantă. Pentru testare, angajatorii ar trebui să suporte cheltuielile sau ar trebui să fie acoperită prin asigurare, deci nu ar trebui să existe niciun cost din buzunarul propriu.

Folosiți procedura sau formularul pe care angajatorul sau școala îl folosesc pentru Excepții Religioase

Adesea, acest lucru va fi distribuit cu mandatul de vaccinare. Sau poate fi postat pe website-ul angajatorului sau școlii. Căutați-l.

Dacă nu găsiți singuri formularul sau procedura angajatorului sau a școlii, sunați la departamentul de resurse umane sau la școală și solicitați-le. Acesta NU reprezintă efectiv cererea reală de scutire religioasă. Aceasta este solicitarea pentru PROCEDURA sau FORMULARUL pe care îl veți folosi pentru a întocmi cererea de scutire religioasă.

Să sperăm că eforturile de mai sus vor determina să obțineți un formular pe care trebuie să îl completați sau numele ori e-mailul cui/unde să trimiteți cererea de scutire religioasă.

Dacă angajatorul sau școala că spune că „nu avem excepții religioase” sau că „nu există niciun formular sau procedură pentru acest lucru”, este posibil ca angajatorul sau școala să încalce legea (a se vedea Partea I). Obțineți acest lucru în scris de la ei.

Dacă nu vor să explice refuzul de a vă trimite procedura sau formularul în scris, trimiteți-le o scrisoare sau un e-mail pentru a vă confirma ceea ce v-au spus verbal. De exemplu: “Dear ______, I am confirming that on ________, I requested the company’s form or procedure for requesting a religious exemption to the COVID vaccine requirement, and you indicated that no such form or procedure exists, and no exemptions are available. If I misunderstood you in any way, please let me know immediately.”)

După care contactați Liberty Counsel.

Odată ce obțineți formularul sau procedura școlii sau a angajatorului pentru a solicita o scutire religioasă, studiați-o cu atenție și asigurați-vă că o respectați COMPLET și ÎN TIMP.

Nu ignorați părți din ea. Nu scăpați din vedere termenul limită la care trebuie depusă. Acest lucru îl poate determina pe angajator să găsească o portiță juridică pentru a vă refuza scutirea religioasă.

Cea mai importantă parte a acestui formular sau proces va fi declarația dvs. PERSONALĂ, în care spuneți școlii sau angajatorului cu PROPRIILE CUVINTE de ce convingerile dvs. religioase sincere vă interzic să faceți vaccinuri derivate din avort. Vom discuta despre acest lucru separat, cu exemple, în postările viitoare.

Predați formularul și toate documentele necesare angajatorului sau școlii

PĂSTRAȚI COPII ale tuturor documentelor pe care le depuneți, de asemenea și dovada și data când le-ați depus.

Dacă trec două săptămâni și nu primiți niciun semn, cereți politicos să aflați statutul cererii dvs.

Dacă solicitarea dvs. de scutire religioasă este APROBATĂ, Slavă Domnului!

În cazul în care cererea dvs. este REFUZATĂ, contactați Liberty Counsel și trimiteți-ne următoarele documente și informații: a) mandatul de vaccinare al angajatorului sau școlii dvs.; b) cererea dvs. pentru o scutire religioasă; c) refuzul pe care l-ați primit; b) orice alte documente relevante. Liberty Counsel va examina cazul dvs. individual și va stabili dacă sunt posibile sau adecvate acțiuni în justiție.

**Rămâneți la curent cu această serie zilnică de articole pentru a afla informațiile necesare despre cum să navigați prin acest proces de excepții religioase. PARTEA a IV-a, de mâine, va acoperi DOVADA că toate cele trei vaccinuri covid își au originea în avort.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe măsură ce căutați să-L onorați!

