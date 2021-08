Există vreuna din aceste 7 cărți LGBT „pentru copii“ în clasa sau biblioteca școlii la care învață copilul tău?

Timp de citire: 8 minute

Copiii învață despre căsătoria homosexualilor, pronumele preferate și identitatea de gen prin intermediul cărților pentru copii trezite, analizează Virginia Allen într-un articol Daily Signal.

„Am un creier de fată, dar un corp de băiat“, spune cartea „I Am Jazz“. „Acest fenomen se numește transgender. Așa m-am născut.“

„I am Jazz“ a fost publicată în 2014, având-o ca autoare pe Jessica Herthel, militantă pentru drepturile transgender, și Jazz Jennings, co-fondator onorific al Fundației TransKids Purple Rainbow și vedeta emisiunii TV „I Am Jazz“.

Cartea se bazează pe povestea adevărată a lui Jazz Jennings, un bărbat care de la o vârstă fragedă s-a identificat drept femeie.

„I Am Jazz“ a primit mai multe premii, inclusiv Premiul Rainbow Project Book List al American Library Association, în 2015. A fost una dintre primele cărți trezite care au apărut pe scena literaturii pentru copii, dar cu siguranță nu a fost singura.

Dacă o căutați pe Amazon și apoi derulați în jos la „cărți similare“, veți descoperi o întreagă gamă de povești pentru copii ce promovează agenda LGBTQ.

„În școli există din ce în ce mai mult conținut sexual adresat copiilor, sub masca unei ‘educații sexuale complete’ sau ‘diversitate’, a declarat recent pentru Daily Signal Jared Eckert, cercetător asistent la DeVos Center for Religion & Civil Society din cadrul Heritage Foundation. (The Daily Signal este canalul de știri al The Heritage Foundation.)

Dincolo de faptul că mesajele sexuale ale cărților sunt nepotrivite pentru copii, fenomenul implică și probleme de sănătate mintală, a menționat Eckert.

„Cercetările arată că expunerea timpurie la conținut sexual determină o sănătate mintală precară, comportament sexual riscant și chiar dependența de pornografie la vârsta adultă.

Chiar dacă copiii nu pot înțelege pe deplin ceea ce văd și aud, ei sunt influențați de mesaje și învață să acționeze conform lor.

Prin includerea sau promovarea unor astfel de cărți în sălile de clasă, școlile nu ajută copiii, ci le fac rău.“

Brenda Lebsack, profesor din California, fost membru în consiliului de administrație al districtului școlar Orange Unified și fondator al Brenda4Kids, încurajează părinții să se implice în educația copiilor lor și să fie la curent cu tipurile de cărți la care au acces în școli.

„Îi sfătuiesc pe părinți să întrebe directorul și învățătoarea copilului, la începutul anului școlar, dacă activitatea educațională va include lecții despre identitatea de gen, fie în clasă, școală sau la bibliotecă“, a precizat Lebsack pentru The Daily Signal.

Cărți pentru copii trezite, „care derutează copiii cu privire la propriul gen există, de asemenea, în bibliotecile publice din întreaga națiune, la categoria diversitate, anti-hărțuire, anti-rasism, și incluziune“, a spus Lebsack.

Profesoara din California a adăugat că părinții se pot opune agendei de extremă stânga implementată de școală și „îi pot ajuta pe ceilalți părinți și profesori cu idei similare“ punând „întrebări în public la întâlnirile de început de semestru, ședințele PTA și cele de consiliu.“

Iată șase dintre cele mai populare cărți LGBTQ pentru copii pe care să le verificați în această toamnă dacă există în clasa fiului sau fiicei dvs.:

„They She He Me: Free to Be!“ de Maya și Matthew Smith-Gonzalez

Colorată, dar și cu mult text, această carte a fost scrisă sub forma unui ghid pentru copii pe tema pronumelor.

„Nu numai că el și ea pot să însemne mai mult decât ceea ce cred oamenii, dar există și mai multe pronume decât doar ea și el“, scriu autorii Maya și Matthew Smith-Gonzalez.

Cartea începe cu 18 pagini ilustrate, în care apar copii și adulți în nuanțe de verde, albastru și galben. Unii arată ca niște băieți, alții ca fetele, iar unii par neutri din punct de vedere al genului.

În partea de jos a paginii este înșirată o serie de pronume. „Eu Eu Eu“, „El El El“, „Ea Ea Ea“, „Ei Ei Ei“ și „Tree Ze Tree Ze“.

Următoarele șase pagini explică copiilor conceptul de pronume și faptul că ei își pot schimba pronumele, deoarece „numai tu poți ști ce pronume exprimă cu adevărat ceea ce ești în interior“.

Chiar și „copacul“ poate fi un pronume, potrivit autorilor cărții. „Poți să-ți schimbi pronumele de la el la ea sau de la ea la el, poți folosi altele noi ca ze sau îți poți crea unul propriu, de exemplu tree – copac!“

Cartea îi încurajează pe copii să exploreze pronumele și să și-l atribuie în final pe cel „care îți pare potrivit“.

„Prince & Knight“ de Daniel Haack

Povestea rimată „Prinț & Cavaler“ prezintă varianta homosexuală a poveștii clasice în care un prinț se află în căutarea adevăratei iubiri.

În primele pagini întâlnim un prinț „frumos și sincer“ care are nevoie de o mireasă înainte de a fi numit rege. Dar niciuna dintre domnișoarele pe care le întâlnește prințul nu i se potrivește.

„Prințul s-a întâlnit cu multe domnișoare (și toate i-au căzut la picioare!), dar în curând s-a văzut clar că el căuta altceva.“

Când un balaur atacă regatul prințului, acesta se grăbește să lupte cu fiara. Dar prințul nu reușește să învingă singur monstrul. Și aici apare cavalerul.

Împreună, prințul și cavalerul înving balaurul. Într-o poveste clasică pentru copii, o astfel de acțiune eroică și periculoasă probabil că i-ar uni pe cei doi străini într-o prietenie frățească, dar nu și în cazul de față.

„Cavalerul și-a scos coiful dezvăluindu-și frumosul chip, și în timp ce se priveau unul pe altul în ochi, inimile lor au început să bată cu putere“.

Pentru a consolida relația dintre cei doi bărbați, povestea se încheie cu o nuntă.

„Și în ziua nunții celor doi bărbați, atmosfera a fost plină de veselie și râsete, pentru că prințul și cavalerul său strălucitor vor trăi fericiți pentru totdeauna.“

„Who are you?“ de Brook Pessin-Whedbee

Cartea, ce include și un disc rotativ pe care apar variante de gen, este un „ghid pentru copii privind identitatea de gen“.

Începe prin a explica că toată lumea are un sex „atribuit“ la naștere, dar „uneori oamenii îl confundă cu genul. Însă genul este mult mai mult decât corpul cu care te-ai născut.“

Imaginile cu copii care se joacă și explorează sunt însoțite de texte privind variantele de gen.

„Iar pentru unii oameni, există mai mult decât două opțiuni. Acestea sunt doar câteva cuvinte pe care oamenii le folosesc: trans, genderqueer, non-binar, gender fluid, transgender, gender neutral, agender, neutrois, bigender, al treilea gen, two-spirit …“

Pe coperta din spate, copiii vor găsi un disc colorat ce conține trei secțiuni ce se pot roti. Prima este „Am …“ și le permite copiilor să aleagă între „un corp care i-a făcut pe adulți să presupună ‘fată’, „un corp care i-a făcut pe adulți să presupună ‘băiat’“ sau „un corp care i-a făcut pe adulți să presupună ‘nu sunt sigur’“.

A doua secțiune le permite copiilor să rotească discul pentru a alege „Eu sunt …“ și pot selecta dintr-o listă de 18 variante, inclusiv „câteodată fată și câteodată băiat“, „trans“ și „genderqueer“.

Iar cea de-a treia secțiune a discului oferă copiilor posibilitatea de a alege ce le place, de la veste și bentițe până la dans, lectură sau construirea unui fort.

„My Princess Boy“ de Cheryl Kilodavis

Paginile roz ale cărții „Băiatul meu prințesă“ spun povestea unui copilaș de 4 ani căruia îi place să se „îmbrace în rochii de fete“ și „dansează ca o frumoasă balerină“.

Scrisă din perspectiva unei mame, cartea împărtășește modul în care familia „băiatului prințesă“ îl susține în atracția sa pentru toate lucrurile frumoase și roz.

„Iar fratele său dansează cu băiatul meu prințesă.“

„Tatăl său îi spune băiatului meu prințesă cât de drăguț arată îmbrăcat în rochie.“

Aflăm că „băiatul prințesă“ este „cel mai fericit atunci când merge la cumpărături la raionul de haine de fete“.

Povestea se încheie cu câteva întrebări la care cititorii să mediteze.

„Dacă vezi un băiat prințesă … Vei râde de el? Îi vei jigni? Te vei juca cu el? Îți va plăcea de el așa cum este?“

„And Tango Makes Three“ de Justin Richardson și Peter Parnell

Frumos ilustrata „Și cu Tango suntem Trei“ spune povestea a doi pinguini masculi din grădina zoologică din Central Park care „făceau totul împreună“.

În timp ce ceilalți pinguini masculi și femele devin perechi, Roy și Silo rămân împreună.

„Nu au petrecut mult timp cu fetele pinguin, și nici fetele pinguin nu au petrecut mult timp cu ei. În schimb, Roy și Silo stăteau mereu aproape unul de altul. Îngrijitorul lor, domnul Gramzay, i-a observat pe cei doi pinguini și s-a gândit în sinea lui: ‘Trebuie că sunt îndrăgostiți’.“

Cei doi pinguini adoră să petreacă timp împreună, dar sunt triști pentru că nu pot depune un ou, ca celelalte cupluri de pinguini. Când gardianul îi vede că-și construiesc un cuib și se așează pe o piatră ca și cum ar cloci un ou, are o idee.

Gardianul „a găsit un ou care trebuia îngrijit și l-a adus în cuibul lui Roy și Silo“.

Roy și Silo stau pe rând pe ou și îl îngrijesc până când într-o zi „a ieșit propriul lor copil!“

„Avea pene albe pufoase și un cioc negru amuzant. Roy și Silo deveniseră părinți. „Îi vom pune numele Tango“, a decis domnul Gramzay, „pentru că este nevoie de două persoane pentru a dansa Tango“.

„Neither“ de Airlie Anderson

Numai iepurași și păsări trăiesc în țara lui „acestea și acelea“, dar într-o zi se naște „ambele“ sau „niciuna“.

„Niciuna“ nu este un iepuraș sau o pasăre, ci are caracteristici ale ambelor. Deoarece micuțul animal nu este nici iepuraș, nici pasăre, i se spune: „Nu te poți juca cu noi. Nu ești suficient de iepure!“ Iar păsările îi spun: „Nu poți să te joci cu noi. Nu ești suficient de pasăre.“

Iepurașul-pasăre părăsește „Țara lui Acesta și Acela“ găsind un nou cămin în „Țara Tuturor“, unde există „multe feluri diferite“.

Cartea plină de ilustrații se încheie arătând cititorilor imagini cu acele „multe feluri: asta și aia, oarecum și alte alea, oricare, foarte, într-un fel, doar, mai degrabă, puțin, niciuna și ambele…“

