Expoziția internațională Black Sea Defense, Aerospace and Security | București, 13-15 mai 2026

BSDA, expoziția internațională tripartită dedicată apărării, aerospațialului și securității, are loc o dată la doi ani, cu scopul de a reuni întreaga ofertă și cerere din aceste domenii. Ediția din 2026 are loc în perioada 13-15 mai 2026, în București și este organizată sub înaltul patronaj al Președintelui României și cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în România.

Evenimentul este dedicat exclusiv specialiștilor și instituțiilor din domeniu și reprezintă o platformă esențială pentru cooperare, dialog instituțional și contracte strategice, incluzând zone expoziționale indoor și outdoor, prezentări de echipamente și tehnologii de ultimă generație, demonstrații și întâlniri oficiale, conferințe și discuții strategice.

Lansată în 2007, expoziția internațională BSDA (Black Sea Defense, Aerospace and Security) a devenit evenimentul de referință care pune România pe harta globală a tehnologiei militare și aeronautice. Este locul unde cererea și oferta se întâlnesc într-un cadru dinamic, într-o evoluție continuă care atrage de la ediție la ediție tot mai mulți expozanți și vizitatori de elită.

Ediția BSDA 2026 se desfășoară în perioada 13–15 mai, la Romaero Băneasa (Bulevardul Ficusului 44, București 013975), și marchează 20 de ani de la lansarea evenimentului. Organizatorii anunță cea mai amplă ediție de până acum, cu sute de expozanți din zeci de state, pavilioane naționale, delegații internaționale și reprezentanți ai principalelor companii globale din domeniu.

Program BSDA

Miercuri, 13 mai, 10:00-17:00 – Destinat exclusiv vizitatorilor oficiali, militari și de afaceri

Joi, 14 mai, 10:00-17:00 – Destinat exclusiv vizitatorilor oficiali, militari și de afaceri

Vineri, 15 mai, 10:00-15:00 – Zona de expoziție în aer liber se deschide pentru publicul larg

