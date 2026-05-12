Obiceiuri pentru umanitate în era Inteligenței Artificiale

Ajută-ți copiii să-și formeze caracterul astfel încât să profite la maximum de tehnologie, în loc să devină sclavii acesteia

Experimentul american de autoguvernare s-a bazat întotdeauna pe înțelepciune și stăpânire de sine. Acestea nu sunt virtuți pe care politicienii sau birocrații le-ar putea transmite vreodată. Ele nu sunt cultivate de iluzia tehnologiei privind consumul nesfârșit, opțiunile infinite și detașarea de realitate fără costuri. Nu, virtuțile unei vieți trăite cum se cuvine sunt învățate, exemplificate și practicate în viața de zi cu zi a celor mai mici, dar și cele mai importante unități ale societății – printre care se numără în primul rând familia, analizează Ben Sansse pentru The Wall Street Journal.

În deceniile următoare, dacă inteligența artificială va continua să progreseze în același ritm, America va fi martora unei dezbateri aprinse și haotice pe tema venitului de bază universal. Din punct de vedere al implicațiilor pe termen lung, această dezbatere va face să pălească disputele legate de ObamaCare, de „Marea Societate” și de „New Deal”. Consider că venitul de bază universal este o politică dezastruoasă, dar indiferent dacă vom ajunge să îl adoptăm sau nu – indiferent dacă ne vom regăsi în paradisul abundenței sau în iadul unei apocalipse a locurilor de muncă – americanii vor avea nevoie de obiceiuri mai bune decât cele pe care le avem în prezent.

Indiferent ce susțin stânga iliberală sau acea parte din dreapta care devine tot mai iliberală, acest lucru nu se poate realiza prin măsurile politice adoptate la Washington. Nu ne desparte niciodată doar o singură lege de renașterea civilizației. Politica nu este decât un mijloc; întrebările esențiale sunt de natură teleologică, iar sufletele ocupă un loc central.

Ne aflăm într-o criză a declinului instituțional care amenință să distrugă civilizația. Consecințele sunt vizibile pretutindeni.

Ne simțim singuri. Procentul americanilor care declară în sondaje că nu au prieteni apropiați s-a quadruplat din 1990. Un studiu realizat luna trecută de Universitatea din Arizona a arătat că, în ultimii 15 ani, oamenii au rostit în medie cu 338 de cuvinte mai puțin pe zi decât în anul precedent. Asta înseamnă cu 120.000 de cuvinte mai puțin pe an.

Não avem încredere în instituțiile noastre. Datele Pew evidențiază acest lucru în mod deosebit în ceea ce privește guvernul federal, nivelul de încredere față de acesta scăzând de la 77% la mijlocul anilor 1960 la 17% anul trecut. Pew și Gallup au evaluat anual 10 instituții diferite timp de aproximativ 50 de ani. Nouă dintre acestea au înregistrat o scădere a nivelului de încredere din partea publicului timp de patru decenii consecutive. Armata este singura excepție.

Nu avem încredere unii în alții. Doar 1 din 3 americani declară pentru Pew că consideră că pot avea încredere în majoritatea oamenilor, o scădere semnificativă față de deceniile anterioare. Teoriile conspirației se răspândesc cu rapiditate pe internet, iar tot mai mulți dintre vecinii noștri cad pradă acestor „camere de ecou".

Cum am ajuns în această situație? Trebuie să înțelegem că momentul economic și, mai ales, cel tehnologic în care ne aflăm este mult mai important decât orice aspect politic. Povestea noastră este povestea biților împotriva atomilor. În aproape toată istoria umanității, până acum câțiva ani, productivitatea era măsurată în atomi.

Categoriile de locuri de muncă durau o viață întreagă; produsele fizice erau rezultatul tangibil. Astăzi, este vorba în principal despre biți – date. Sociologii o numesc economia postindustrială, ceea ce este un mod de a spune că nici măcar nu știm ce este; este chestia de după ultima chestie.

Dezbaterea actuală se concentrează, de obicei, asupra întrebării dacă inteligența artificială va aduce paradisul sau iadul. Iar răspunsul tulburător, amețitor, dar adevărat este că va aduce ambele. Când costul cuantificării se apropie de zero, se deschid noi oportunități uimitoare. Însă munca pe tot parcursul vieții aparține trecutului, iar concetățenii noștri nu știu cum să exprime acest lucru. Ei știu doar să-l simtă, iar sentimentul este unul înfricoșător. Acest lucru are implicații majore asupra modului în care ne percepem pe noi înșine.

Gândiți-vă la modul în care identitatea noastră este strâns legată de munca noastră. Timp de mii de ani, oamenii au trăit în comunități stabile, de la naștere până la moarte, iar viețile lor erau definite de meseria pe care o practicau. De multe ori, chiar meseria ne-a dat și numele: Smith, Miller, Carter, Mason, Weaver, Brewer, Baker, Cook, Porter.

Majoritatea locurilor de muncă vor fi defalcate și reorganizate. Inteligența emoțională și caracterul vor conta mai mult decât au contat în trecut, deoarece cele mai dificil de automatizat sunt aspectele care țin de relațiile interumane.

Dar dacă viitorul muncii se bazează pe relații, natura acestor relații contează. Un antrenor cu adevărat bun – asta înseamnă o meserie bazată pe relații. Poți motiva tineri. Poți ajuta oamenii să se mențină în formă. Aceasta este o relație importantă, iar munca depusă contează. Dar o modelă de pe OnlyFans care vinde poze cu picioarele ei unor bărbați singuratici? Și asta este o relație, dar una al naibii de sumbră. Fiicele și fiii noștri merită ceva mai bun.

Tot ceea ce trăim noi și simt vecinii noștri este cu mult mai important decât orice scandal de senzație care alimentează astăzi ciclul știrilor de la televiziunile de știri și care va fi uitat până joi. O revoluție tehnologică generează o revoluție economică în epoca noastră, iar schimbările din această economie au deja și vor avea implicații spirituale, culturale, educaționale și chiar politice mai profunde — deși aspectul politic este, probabil, cel mai puțin important.

Ca să fim clari, trăim un moment incredibil de captivant. Nu este vorba de un argument neo-ludist. Cine ar fi crezut că vom putea lansa rachete în spațiu și apoi să le prindem în timp ce se prăbușesc înapoi pe Pământ? Ar trebui să fim cu toții uimiți de acest lucru. Este un tribut uluitor adus imaginației, ingeniozității, inovației și creativității antreprenoriale umane. Ca persoană care este ținută în viață chiar în această lună datorită progreselor incredibile din biotehnologie, sunt un susținător fervent al inovației disruptive.

Provocarea constă în a găsi o modalitate de a trăi în armonie cu virtutea și tehnologia, într-un moment în care tehnologia tinde să erodeze virtutea, spiritul locului și dimensiunea umană. Răspunsul nostru trebuie să fie cultivarea obiceiurilor, a spiritului comunitar și o revitalizare a spiritului locului.

Cea mai mare prăpastie nu va fi cea dintre rase, clase sociale sau venituri. Ea se va trage între cei care stăpânesc instrumentele tehnologice și cei care își încredințează sentimentele și obiceiurile acestor instrumente și algoritmi. Viitorul va fi fascinant pentru prima categorie, iar viața va fi mizerabilă pentru a doua – rai și iad.

Mulți dintre noi am crescut temându-ne de viitorul distopic descris de George Orwell, dar se pare că viitorul distopic al lui Aldous Huxley era mult mai probabil. Ne confruntăm cu tirania plăcerii omniprezente, a confortului ușor – despotismul blând din „O lume nouă”, nu cu autoritarismul brutal din „1984”.

Familia este sursa obiceiurilor de care vom avea nevoie pentru a forma următoarea generație. Nimeni nu-ți iubește copiii la fel de mult ca tine. Iubirea este o chestiune de proximitate, iar formarea obiceiurilor care cultivă iubirea pentru ceea ce este bun, adevărat și frumos începe acasă. Vestea proastă legată de ceea ce sugerez este că acest lucru este extrem de incomod. Vestea bună este că a fi părinte a fost întotdeauna incomod. Este incomoditatea supremă.

Așadar, să evidențiem patru obiceiuri de bază:

Cititul. Mai puțin de jumătate dintre americani au citit o carte anul trecut. Aceasta este o criză națională. Scăderea capacității de concentrare ne ucide imaginația. Înainte ca copiii noștri să învețe măcar alfabetul, le dăm în mână tablete, iar imaginile neurologice ne arată că acest lucru le afectează creierul. Familiile trebuie să reia obiceiul de a citi cu voce tare împreună, pentru a cultiva dragostea copiilor pentru cărți și pentru a construi o bibliotecă comună – un canon familial care să modeleze atmosfera unui cămin.

10 beneficii ale cititului – de ce ar trebui să citești zilnic

Ca în orice dezbatere despre canon, vor exista controverse cu privire la ce se include și ce se exclude. Nu există un răspuns definitiv în privința canonului, deoarece călătoria intelectuală este esența problemei. Trebuie să îi învățăm pe copiii noștri să se îndrăgostească de lectură și să le arătăm că dialogul nesfârșit dintre idei este mai satisfăcător decât derularea nesfârșită a rețelelor de socializare.

Munca asiduă. Acest obicei poate fi cultivat încă de la o vârstă fragedă. Desigur, e mai ușor să încărcați și să descărcați singuri mașina de spălat vase și să strângeți rufele, dar pierdem ocazia dacă nu implicăm și generația următoare în aceste activități. În timp, sarcinile mici devin sarcini de amploare medie și, în cele din urmă, pregătesc terenul pentru sarcini mai dificile.

Tinerii au nevoie mai ales de muncă. Există un motiv pentru care hobby-urile taților sunt toate legate de treburile casnice: tâmplăria, grădinăritul, gătitul la grătar, meșteritul. Este o muncă care ne solicită corpul, în timp ce o mare parte din activitățile noastre ne solicită doar mintea. În prezent, îi ferim pe copiii noștri de muncă, în medie până la vârsta de 25 de ani, iar până atunci mulți dintre ei se dovedesc incapabili să învețe cum să o facă.

Zile de pauză de la tehnologie. Ar trebui să iubim munca, dar nu să o venerăm. Trebuie să fim capabili să o lăsăm deoparte, recunoscând că avem nevoie de odihnă. În tradiția mea teologică, ne amintim de Porunca a patra nu doar ca de o obligație, ci și ca de un dar.

Câtă tehnologie să permitem în familia noastră?

Pe măsură ce tot mai mult din munca noastră se detașează de locuri specifice – întâlniri pe Zoom, apeluri, e-mailuri – obiceiul odihnei, al modului avion, pune accentul pe loc, ne protejează împotriva intruziunii digitale și permite revigorarea celor mai profunde, mai locale și mai importante aspecte. Închideți-vă dispozitivele și țineți-le departe de masa în familie. Acordați atenție oamenilor de la masă, pâinii, conversației, îmbrățișărilor și mâinilor.

Călătorii cu adevărat semnificative. La fel cum învățarea unei alte limbi ne ajută să ne înțelegem mai bine limba maternă, călătoriile ne formează caracterul prin experiențele trăite. Nu priviți acest lucru ca pe o vacanță. Cuvântul „călătorie” are aceeași rădăcină etimologică ca și „trudă”. A călători ar trebui să fie un fel de muncă. Este nevoie de efort pentru a ieși din zona de confort. Dacă locuiți într-un oraș, trebuie să experimentați viața la țară. Dacă locuiți la țară, trebuie să știți cum să vă descurcați în oraș.

Lasă-ți copiii să ia vacanțe prelungite de la școală și să se mute să locuiască cu alte familii în altă parte. Dacă poți, găsește o modalitate de a trăi împreună cu mai multe generații, în complexe familiale sau în alte locuri în care să vă puteți întoarce. Oferă-le copiilor căldura unei comunități formate din veri, mătuși, unchi și alte rude.

Trăim în cea mai prosperă perioadă și în cel mai prosper loc din istoria omenirii. Cu toate acestea, tinerii de astăzi sunt prima generație, de când se fac sondaje, care consideră că viitorul va fi mai sumbru decât trecutul. De asemenea, ei cred că au trecut prin mai multe greutăți economice decât oricare dintre cele trei generații anterioare. Este o absurditate, dar ei cred asta. Vina ne aparține nouă.

Caracterul, fie că este vorba de cel al unui individ sau al unei națiuni, este modelat de obiceiuri și de timp. Această republică are nevoie de bărbați și femei capabili de reflecție aprofundată, de gândire serioasă, de umilință sinceră și de eforturi zilnice.

La ce bun să câștigăm întreaga lume dacă pierdem sufletele pe care ar trebui să le formăm? Nu putem spera să rămânem liberi fără a fi virtuoși, nu putem fi curajoși fără a fi înrădăcinați, nu putem fi mari fără a ne propune mai întâi să fim buni.

Pentru a preveni distopia lui Huxley, trebuie să modelăm în mod deliberat sufletele copiilor noștri, astfel încât aceștia să poată fi creatori, oameni de acțiune și gânditori care să îmbrățișeze următoarea frontieră.

