Vor zdruncina dosarele OZN convingerile creștine? Ce spune un expert

Timp de zeci de ani, posibilitatea existenței vieții extraterestre a fost ușor de respins ca fiind ficțiune științifică sau o momeală pentru teorii conspiraționiste. Instituțiile publice serioase au tratat rareori acest subiect ca pe ceva ce merita discutat la lumina zilei.

Însă dezbaterea publică s-a schimbat în ultimii ani. În 2023, un fost oficial al serviciilor de informații, David Grusch, a depus mărturie în fața Congresului, afirmând că i s-a spus despre un program guvernamental care implica recuperarea și ingineria inversă a tehnologiei „non-umane”.

Foști piloți ai Marinei au depus, de asemenea, mărturie despre întâlniri aeriene inexplicabile, conferind subiectului un nivel de seriozitate instituțională pe care acesta îl primise rar în public. Și în ultimele câteva luni, președintele Donald Trump a dezvăluit că administrația sa intenționează să facă publice unele dosare „foarte interesante” privind OZN-urile. O analiză The Relevant Magazine.

„Vom face publice multe lucruri pe care nu le-am dezvăluit până acum”, a declarat Trump miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă în onoarea astronauților NASA. „Cred că unele dintre ele vor fi foarte interesante pentru public”.

În același timp, cercetarea științifică privind existența vieții în afara Pământului a căpătat o amploare tot mai mare. NASA susține în continuare că nu s-a descoperit nicio formă de viață în afara Pământului, însă astrobiologia nu mai este un domeniu marginal, iar cercetătorii continuă să studieze planete și luni care ar putea prezenta condiții propice vieții.

De exemplu, cercetările recente efectuate de Telescopul Spațial James Webb asupra exoplanetei K2-18 b au detectat potențiale biosemnături pe care oamenii de știință le-au calificat drept semnificative, subliniind totodată că acestea nu confirmă existența vieții extraterestre.

Toate acestea au adus vechile întrebări într-un nou context, iar pentru creștini, aceste întrebări capătă rapid o dimensiune teologică. Ce loc ar ocupa inteligența non-umană în creație? Ar schimba aceasta modul în care înțelegem îngerii? Ar complica Evanghelia? Și de ce atât de multe biserici abia au abordat un subiect pentru care Scriptura ne-ar putea oferi deja cadre de referință?

Timothy Alberino, autorul cărții „Birthright” și conferențiar care studiază legătura dintre OZN-uri, teologie și supranatural, consideră că creștinii au tratat prea mult timp acest subiect fie ca pe o glumă, fie ca pe o amenințare. Preocuparea sa nu este că credincioșii vor pune prea multe întrebări, ci faptul că nu li s-a oferit un cadru suficient de serios pentru a le pune.

„Cuvântul «demon» nu este suficient pentru a explica fenomenul”, a spus Alberino. „Nu are nicio putere explicativă atunci când ai de-a face cu aspecte practice concrete și cu organisme biologice”.

Argumentul lui Alberino pornește de la o problemă de categorizare. Creștinii cred deja în ființe inteligente care nu sunt umane și nu provin de pe Pământ. Scriptura le numește îngeri, ființe cerești, fii ai lui Dumnezeu și oștiri cerești. Cultura modernă ar putea folosi un limbaj diferit, dar ideea de bază nu este nouă pentru creștinism.

„Biblia ne prezintă fără rezerve o rasă de ființe care nu sunt umane și nu provin de pe planeta Pământ”, a spus Alberino.

Pentru Alberino, problema nu este dacă creștinii ar trebui să accepte orice afirmație legată de OZN-uri fără rezerve. Problema este dacă creștinii dispun de o teologie suficient de solidă pentru a face față posibilității existenței unei inteligențe non-umane fără a cădea pradă fricii sau simplificării excesive.

El susține că mulți credincioși nu sunt pregătiți, în mare parte deoarece tradiția creștină anterioară i-a învățat să-și imagineze raiul și ființele cerești ca fiind pur imateriale și lipsite de trup.

„Ideea că îngerii, ființele angelice și ființele cerești în general, precum și raiul, ar fi un loc spiritual strict fără trup — aceasta nu era concepția Bisericii primare”, a spus Alberino.

În Scriptură, întâlnirile cu ființele cerești sunt adesea de natură fizică. Avraam pregătește mâncare pentru oaspeții săi. Lot îi găzduiește în casa sa. Ilie este ridicat la cer într-un car de foc, așa cum îl descrie textul. Alberino consideră că aceste pasaje nu ar trebui reduse la simpla metaforă doar pentru că cititorilor moderni le sunt incomode implicațiile lor.

„Cred că uneori noi, creștinii, considerăm că suntem obligați să citim Biblia la fel ca oamenii din Epoca Fierului”, a spus Alberino. „Nu este așa. Nu există o astfel de obligație”.

Ideea lui nu este aceea de a transforma Biblia într-un manual despre OZN-uri. Ideea lui este că lumea biblică este deja mai complexă, mai concretă și mai populată decât presupun mulți creștini. Scriptura prezintă un univers plin de ființe create, unele loiale lui Dumnezeu, altele opuse Lui, dar toate aflate, în cele din urmă, sub autoritatea lui Hristos.

De aici, Alberino trece la teza teologică centrală: viața extraterestră nu ar detrona umanitatea, deoarece umanitatea nu a fost niciodată destinată să ocupe locul central în poveste.

„Viziunea biblică asupra lumii este o paradigmă hristocentrică”, a spus Alberino. „Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se află în centrul universului. Universul îi aparține”.

Un cadru centrat pe Hristos schimbă miza. Existența altor ființe nu ar diminua valoarea umanității și nici nu ar rescrie Evanghelia. Ar extinde pur și simplu sfera creației.

„Locul nostru în univers nu este afectat în niciun fel de dezvăluirea existenței ființelor extraterestre”, a spus Alberino. „Așa cum am spus, Biblia menționează deja existența ființelor extraterestre”.

În acest context, misiunea lui Hristos rămâne una specifică.

„S-a făcut om pentru a mântui omenirea”, a spus Alberino. „Nu s-a transformat în altceva pentru a mântui altceva. A devenit unul dintre noi”.

Aceste convingeri stau la baza ideii sale generale: noile informații despre univers nu îi obligă pe creștini să-și reinventeze credința. Este posibil ca acestea să-i determine să o aprofundeze.

În prezent, Alberino consideră că Biserica rămâne în urma acestei dezbateri. Cultura pune întrebări tot mai profunde despre viață, conștiință și locul umanității în univers. Mulți creștini continuă să răspundă cu indiferență sau teamă.

„În acest moment, nu reușim deloc să prezentăm o teorie bine structurată, o poziție teologică biblică care să țină seama de realitățile acestui fenomen”, a spus Alberino.

O abordare mai chibzuită, susține el, nu înseamnă renunțarea la discernământ. Nu orice afirmație merită să fie crezută. Nu orice poveste este adevărată. Alberino însuși consideră că înșelăciunea va juca un rol în modul în care se vor desfășura aceste conversații.

„Se pune la cale o înșelăciune”, a spus el.

Cu toate acestea, înșelăciunea nu este o noțiune nouă pentru creștini. Noul Testament menționează deja existența unor falși învățători, a unor semne înșelătoare și a unor afirmații contradictorii cu privire la adevăr. Prezența altor ființe, dacă ar fi confirmată, nu ar introduce un nou tip de problemă, ci ar amplifica una deja existentă.

„Nu înțeleg care este controversa”, a spus Alberino.

Pentru creștinii care încearcă să înțeleagă această discuție, sfatul lui este mai simplu decât subiectul în sine.

„Mi-aș dori ca creștinii să încerce să dobândească o înțelegere mai matură a subiectului OZN-urilor, să nu-l respingă, să nu râdă de el și să nu se teamă de el”, a spus el.

Frica a marcat dintotdeauna discursul despre extratereștri, atât în cadrul Bisericii, cât și în afara ei. Necunoscutul tinde să dea naștere la cele mai pesimiste scenarii. Literatura de ficțiune științifică i-a obișnuit pe oameni să se aștepte la invazii. Cultura conspiraționistă i-a obișnuit să se aștepte la mușamalizări. Cultura creștină i-a obișnuit uneori să se aștepte la un pericol spiritual în spatele oricărei idei necunoscute.

Scriptura ne oferă o perspectivă diferită. Întâlnirile cu ființe neumane din Biblie încep rareori cu o explicație. Ele încep cu o confirmare.

Nu vă temeți.

Alberino consideră că acest lucru este valabil și astăzi.

Creștinii nu trebuie să intre în panică dacă universul se dovedește a fi mai populat decât se aștepta. Evanghelia nu se bazează pe exclusivitatea umană. Misiunea nu se schimbă. Hristos rămâne în centrul atenției. Omenirea rămâne iubită.

„Cred pur și simplu că a sosit momentul ca creștinii să se maturizeze, dacă vrem să înțelegem realitatea care se află în fața noastră”, a spus Alberino.

