Socialiștii democrați încearcă să câștige simpatia tinerilor

În ultimii ani, atitudinile pozitive ale americanilor față de capitalism au scăzut, în timp ce atitudinile pozitive față de socialism au crescut. Acea

În ultimii ani, atitudinile pozitive ale americanilor față de capitalism au scăzut, în timp ce atitudinile pozitive față de socialism au crescut. Această schimbare este deosebit de pronunțată în rândul alegătorilor tineri. Un sondaj Gallup din 2021 a arătat că doar 47% dintre tinerii americani, cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, erau în favoarea capitalismului, în scădere cu aproape 20 de puncte față de acum 10 ani. Până în 2025, sprijinul a scăzut și mai mult, doar 39% fiind în favoarea capitalismului, potrivit sondajului Harvard Youth Poll.

Această schimbare contribuie la explicarea creșterii sprijinului acordat de alegătorii din Generația Z și din generația milenialilor candidaților politici afiliați la organizația „Socialiștii Democrați din America” (DSA). Alegătorii din Generația Z și din generația milenialilor din New York City s-au prezentat în număr mare la urne pentru a-i alege pe candidații DSA.

DSA militează pentru controlul guvernamental asupra aproape tuturor aspectelor economiei, ceea ce duce la pierderea libertății personale. De ce ar respinge tinerii alegători capitalismul de piață liberă, când acesta este responsabil în mare măsură pentru poziția Americii ca cea mai mare economie a lumii și pentru cele mai multe inovații din ultimul secol? De ce ar respinge tinerii adulți capitalismul de piață liberă, care a adus libertate economică și a scos din sărăcie peste un miliard de oameni la nivel mondial?

Un sondaj realizat de Newsweek a arătat în mod clar că generația Z și milenialii nu înțeleg capitalismul de piață liberă și socialismul.

Dintre cei care au răspuns, 55 la sută considerau că capitalismul este un sistem economic în care proprietatea este privată, iar producția și stabilirea prețurilor sunt determinate de forțele pieței. Acesta este capitalismul de piață liberă.

Ceilalți 45% considerau capitalismul ca fiind un sistem economic în care corporațiile obțin un avantaj față de concurenți prin facilități fiscale speciale, relații politice și reguli diferite. Acesta este capitalismul de cumetrie.

Diferențele sunt semnificative: 42% dintre cei care au identificat capitalismul de piață liberă au avut o părere pozitivă despre acesta, în timp ce doar 2% dintre cei care au identificat capitalismul ca fiind un capitalism de cumetrie au avut o părere pozitivă.

Când au fost întrebați despre socialism, 42% au răspuns că este un sistem economic caracterizat prin planificare guvernamentală și proprietate socială. Aceasta este planificarea centralizată.

Ceilalți 58% au afirmat că socialismul este un sistem economic în care indivizii și companiile iau decizii cu privire la bunuri și servicii și la stabilirea prețurilor acestora, dar guvernul joacă un rol activ în asigurarea faptului că prețurile și distribuția sunt echitabile „între bogați și săraci”. Aceasta este redistribuirea.

Dintre studenții care au definit socialismul ca fiind redistribuire, 45% aveau o părere pozitivă, în timp ce 14% dintre cei care l-au definit ca fiind planificare centralizată aveau o părere pozitivă.

Generația Z și milenialii se confruntă cu obstacole financiare majore, precum datorii exorbitante acumulate în timpul studiilor universitare, costuri ridicate ale locuințelor – care îi obligă pe mulți să-și ia colegi de apartament sau să se întoarcă acasă – și dificultăți în găsirea sau păstrarea unui loc de muncă.

Chiriile scumpe fac dificilă economisirea banilor, așa că mulți amână căsătoria, cumpărarea unei locuințe și întemeierea unei familii. Ei consideră că „Visul American” – bazat pe educație, muncă asiduă și ascensiune socială – este doar un vis din trecutul îndepărtat. Ei nu văd decât un viitor sumbru.

În mod naiv, ei dau vina pe capitalism pentru situația lor dezastruoasă, fără să conștientizeze adevărata cauză a problemelor.

Aceștia nu conștientizează faptul că preluarea de către guvernul federal a împrumuturilor pentru studii universitare, însoțită de accesul facil la fonduri excesive alocate „egalității”, a dus la costuri exorbitante ale studiilor universitare. Neplata acestor împrumuturi adaugă miliarde la datoria noastră națională, deja colosală.

Tinerii americani dau vina pe capitalism pentru costurile ridicate ale chiriei și locuințelor. Cu toate acestea, un studiu realizat de Banca Rezervei Federale din Dallas a arătat că imigrația în masă permisă de guvern între începutul anului 2021 și începutul anului 2024 a fost responsabilă pentru aproximativ 20% din creșterea chiriei și 30% din creșterea generală a prețurilor locuințelor.

Tinerii americani nu înțeleg că reglementările impuse de un guvern puternic cresc costul construirii unei case, al fabricării unei mașini sau al unui galon de benzină la pompă.

Ei nu conștientizează faptul că tipurile de intervenție guvernamentală pe care le-ar putea susține, precum subvențiile pentru energia verde sau beneficiile speciale acordate în numele justiției sociale, contribuie la capitalismul de cumetrie pe care îl contestă.

Este evident că America se află la o răscruce de drumuri crucială. Părinții fondatori au înțeles cât de esențială este cunoașterea pentru libertatea noastră. Într-o scrisoare din 1816, Thomas Jefferson a scris celebra frază:

„Dacă o națiune se așteaptă să fie ignorantă și liberă, într-o societate civilizată, se așteaptă la ceva ce nu a existat niciodată și nu va exista niciodată”.

El credea că oamenii care nu se informează cu privire la drepturile lor sau la guvern pot fi ușor induși în eroare.

În prezent, 39 de state impun elevilor să urmeze un curs de educație financiară personală pentru a-și obține diploma de absolvire. Doar douăsprezece state impun ca noțiunile fundamentale ale capitalismului de piață liberă să fie predate în cadrul cursurilor de educație financiară personală și de economie personală.

Texas, unul dintre liderii naționali în domeniul educației, impune elevilor să urmeze unul dintre cele două cursuri care combină educația financiară personală și economia, punând accentul pe sistemul economiei de piață.

Pentru ca America să rămână o națiune liberă, fiecare stat trebuie să impună cursuri care să le prezinte elevilor elementele fundamentale ale sistemului capitalist, bazat pe libertatea individuală, responsabilitatea personală și oportunitățile economice. Odată ce tinerii noștri vor înțelege cum capitalismul de piață liberă a făcut din America cea mai liberă și mai bogată națiune de pe pământ, precum și beneficiile pe care le aduce pentru ei personal libera inițiativă, organizații precum „Socialistii Democrați din America” își vor pierde atractivitatea.