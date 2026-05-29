România | O dronă rusească a căzut și explodat pe un bloc din Galați. Reacții internaționale

O dronă s-a prăbușit, vineri, în jurul orei 2:00 dimineață, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat. Până în acest moment, nu au fost identificate victime”, a transmis ISU Galați.

Dronă rusească model Geran

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a precizat MApN vineri dimineață.

În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții MApN au explicat că nu a fost suficient timp pentru a doborî drona rusească.

„Prima limitare pe care o avem e una legală, faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectul să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine. În continuare, pentru a angaja o țintă aeriană e nevoie de un anumit timp care presupune detenție, clasificare și combatere. Timpul de 4 minute pe care l-am avut la dispoziție a fost extrem de scurt”, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim. „Avem sistem de apărare aeriană cu baza la sol care sunt proiectate și realizate înainte de 2023 când a demarat acest război al dronelor și România are o preocupare permanentă să își îmbunătățească aceste sisteme. În SAFE sunt prevăzute două astfel de sisteme”, adaugă acesta.

Dronele Geran fabricate de Rusia au fost dezvoltate pe baza modelului de dronă iraniană Shahed, pe care Rusia le-a folosit intens împotriva Ucrainei de la începutul războiului.

Reacții

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru vineri, la ora 11:00, pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11:00, pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă. Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a scris președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, „caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură – la nivel național, aliat și internațional”.

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a punctat șeful statului.

Ilie Bolojan a declarat că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, în contextul incidentului de la Galați. Premierul interimar a adăugat că în CSAT va fi propusă sancționarea diplomaților ruși la București.

“Aș puncta în această dimineață două aspecte. În primul rând ceea ce s-a întâmplat azi noapte în România, la Galați. Așa cum am spus – condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vizavi de diplomații ruși la București”.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO: Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO

„Suntem alături de România, stat aliat NATO, și condamnăm această încălcare iresponsabilă a teritoriului său. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO.

Mark Rutte, după incidentul de la Galați: NATO este solidară cu România

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu președintele Nicușor Dan după incidentul de la Galați și a reafirmat sprijinul deplin al Alianței pentru România.

„Tocmai am vorbit cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusească care a lovit un bloc de locuințe din Galați. L-am asigurat de solidaritatea deplină a NATO față de România și mi-am exprimat compasiunea față de persoanele rănite în acest incident. Am reafirmat faptul că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat. Vom continua să ne consolidăm capacitatea de reacție pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor reprezentate de drone. Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Rusia continuă să vizeze civili și infrastructură civilă în întreaga Ucraină. Iar evenimentele din noaptea trecută au demonstrat încă o dată că efectele războiului său ilegal de agresiune nu se opresc la graniță. Războiul Rusiei trebuie să înceteze, la fel și lipsa de respect a Moscovei față de siguranța civililor. La rândul nostru, vom continua să ne consolidăm capacitățile de descurajare și apărare și să sprijinim Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii ruse”, a transmis Mark Rutte pe X.

Magyar îşi exprimă solidaritatea cu România

Prim-ministrul ungar Peter Magyar şi-a exprimat vineri solidaritatea cu România în urma incidentului, declarând că unitatea Europei şi alianţa NATO sunt „mai importante astăzi ca niciodată”, transmite Reuters.

Magyar a mai spus că Ungaria condamnă „în termenii cei mai fermi” toate atacurile care pun în pericol populaţia civilă şi duc la încălcarea teritoriului şi spaţiului aerian al unui stat suveran membru al UE şi NATO.

Letonia condamnă atacul – Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

„Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.

Franţa denunţă ameninţarea Rusiei la adresa securităţii europene – Ministrul delegat francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a declarat vineri că incidentul arată că Rusia reprezintă o ameninţare la adresa securităţii europene, informează Reuters.

„Rusia nu numai că a atacat Ucraina, dar a ameninţat şi arhitectura de securitate europeană. O dronă rusească s-a prăbuşit din nou în România aseară, reprezentând o ameninţare prin interferenţa sa”, a declarat Haddad pentru postul de radio francez RMC.

Ursula von der Leyen: Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

Preşedinta Comisiei Europene a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, apreciind că Rusia a depăşit încă o linie roşie şi exprimându-şi solidaritatea faţă de România.

„Războiul de agresiune al Rusiei a depăşit încă o linie roşie. O incursiune a unei drone ruseşti a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea şi capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei”, a scris preşedinta Comisiei Europene pe X.

Ministrul polonez de externe califică Rusia drept „periculoasă”

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat vineri, pentru Reuters, că Rusia rămâne o ameninţare indiferent de circumstanţele care înconjoară un incident cu o dronă semnalat în România şi şi-a exprimat solidaritatea cu Bucureştiul.

„Indiferent dacă a fost intenţionat sau rezultatul unei incompetenţe, Rusia rămâne periculoasă şi trebuie să ne apărăm împotriva ei”, a spus Sikorski.

