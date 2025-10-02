SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete în interiorul Rusiei

Trump a aprobat furnizarea de informații Ucrainei privind ținte rusești, în timp ce administrația ia în considerare trimiterea de arme puternice

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani, în contextul în care administrația Trump ia în considerare trimiterea la Kiev a unor arme puternice care ar putea lovi mai multe ținte din Rusia, potrivit WSJ.

Președintele Trump a aprobat recent ca agențiile de informații și Pentagonul să ajute Kievul în aceste atacuri. Oficialii americani solicită aliaților din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să ofere un sprijin similar, au declarat surse consultate de WSJ. Extinderea schimbului de informații cu Kievul este cel mai recent semn că Trump își intensifică sprijinul pentru Ucraina, în contextul în care eforturile sale de a avansa negocierile de pace au stagnat.

Oficialii afirmă că este pentru prima dată când administrația Trump va ajuta Ucraina să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor energetice aflate adânc în teritoriul rus.

Deși SUA au sprijinit de mult timp atacurile cu drone și rachete ale Kievului, schimbul de informații înseamnă că Ucraina va fi mai în măsură să lovească rafinării, conducte, centrale electrice și alte infrastructuri aflate la mare distanță de granițele sale, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol pentru a-și susține invazia.

SUA iau în considerare și livrarea de rachete Tomahawk și Barracuda, precum și a altor rachete de sol și aeriene fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de aproximativ 500 de mile, au declarat alți oficiali ai administrației. Nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la ce anume să se trimită, dacă se va trimite ceva, au spus oficialii.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei asupra Rusiei, provocând daune mai mari infrastructurii energetice a acesteia și blocând apărarea aeriană rusă. Oficialii americani așteaptă instrucțiuni scrise de la Casa Albă înainte de a împărtăși informațiile necesare, a declarat un oficial.

Un purtător de cuvânt al Agenției de Informații a Apărării a declarat că nu poate comenta operațiunile de informații în curs sau active. O purtătoare de cuvânt a Agenției Centrale de Informații a refuzat să comenteze.

Administrația a aprobat recent vânzarea către Ucraina a munițiilor de atac cu rază extinsă, o rachetă lansată din aer care poate parcurge între 150 și 280 de mile. Racheta de croazieră Tomahawk, una dintre cele mai precise arme americane, are o rază de acțiune de aproximativ 1.500 de mile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk. Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică la Fox News că SUA ia în considerare cererea Ucrainei.

Aprobarea furnizării de informații suplimentare a venit la scurt timp înainte ca Trump să-și exprime frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin într-o postare pe rețelele sociale săptămâna trecută, în care anunța că Ucraina ar putea recupera toate teritoriile ocupate, au declarat oficiali americani. Trump afirmase anterior că Ucraina nu poate câștiga lupta fără a putea lovi în interiorul Rusiei.

Ucraina efectuează de ani de zile atacuri cu drone în interiorul Rusiei, dar administrația Trump a limitat utilizarea celor mai puternice arme și a informațiilor pe care le împărtășește. Administrația Trump a oprit livrările noi de sisteme tactice de rachete ale armatei (Army Tactical Missile Systems, sau Atacms), care fuseseră inițial trimise Ucrainei sub administrația Biden.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a încercat să medieze un armistițiu în Ucraina ca o cale către o soluționare. Abordarea sa inițială – oferirea de stimulente economice și comerciale lui Putin pentru a opri invazia – nu a reușit să câștige sprijinul liderului rus. Negocierile pentru a pune capăt războiului care durează de trei ani și jumătate au ajuns într-un impas după o serie de întâlniri între liderii ruși și americani.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Președintele a dat de înțeles că ar putea urma acum o altă cale. Trump a primit în ultimele zile multiple informări cu privire la situația de pe câmpul de luptă și s-a concentrat pe lipsa câștigurilor teritoriale ale Rusiei. Comentariile sale publice au fost critice față de progresul Rusiei în război.

„Toată lumea credea că Rusia va câștiga acest război în trei zile, dar nu a fost așa. Trebuia să fie doar o mică ciocnire rapidă. Nu dă bine pentru Rusia”, a declarat Trump într-un discurs ținut săptămâna trecută la Națiunile Unite.

Kremlinul a emis un răspuns rezervat la informațiile potrivit cărora America ar putea trimite arme noi și puternice în Ucraina.

Share this: Facebook

X

