FBI: 113 spioni străini arestați, 4.800 de arestări legate de carteluri și 850 de comploturi active dejucate

Biroul Federal de Investigații (FBI) a prezentat săptămâna aceasta o serie de indicatori privind aplicarea legii și securitatea națională, subliniind

Biroul Federal de Investigații (FBI) a prezentat săptămâna aceasta o serie de indicatori privind aplicarea legii și securitatea națională, subliniind intensificarea eforturilor instituției împotriva amenințărilor din partea serviciilor de informații străine, a organizațiilor infracționale transnaționale și a infracționalității cibernetice.

Conform cifrelor comunicate de FBI, agenții au arestat 113 spioni activi care lucrau în numele unor guverne străine, în timp ce arestările legate de contraspionaj au crescut cu 53%.

Biroul a raportat, de asemenea, aproximativ 4.800 de arestări legate de carteluri, dejucarea a 850 de comploturi active și o creștere de 77% a numărului de puneri sub acuzare în cazuri de criminalitate cibernetică.

Iată ce a postat Patel:

Au fost arestați 113 spioni activi din țări străine. Arestările efectuate de serviciile de contrainformații au crescut cu 53%. Au fost efectuate 4.800 de arestări legate de carteluri și au fost opriți 850 de complotiști activi. S-a înregistrat o creștere de 77% a numărului de puneri sub acuzare în cazuri cibernetice. FBI-ul ăsta își face treaba!

Cifrele evidențiază accentul pus de FBI pe combaterea spionajului, a crimei organizate și a amenințărilor cibernetice, în cadrul priorităților sale actuale de aplicare a legii. Directorul FBI, Kash Patel, a identificat în repetate rânduri operațiunile de informații străine, activitatea cartelurilor și intruziunile cibernetice drept unele dintre cele mai importante priorități ale biroului, atât în cadrul declarațiilor sale în fața Congresului, cât și în declarațiile publice.

Nu este vorba de statistici nesemnificative. Sunt victorii uriașe pentru securitatea națională americană.

113 spioni străini activi au fost eliminați de pe străzi. China comunistă și alți adversari acționează nestingheriți în interiorul granițelor noastre de ani de zile, furând tehnologie, infiltrându-se în universități și ocupând poziții sensibile. Acea eră a slăbiciunii s-a încheiat.

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Arestările efectuate în cadrul activităților de contrainformații au crescut cu 53%. Bărbații și femeile din Divizia de Contrainformații a FBI-ului s-au întors în luptă, iar rezultatele vorbesc de la sine.

4.800 de arestări în rândul cartelurilor, mii de narco-teroriști, traficanți de fentanil și membri ai bandelor violente au fost îndepărtați din comunitățile americane. Cartelurile care au inundat străzile noastre cu otravă și au profitat de politica de granițe deschise a lui Joe Biden simt în sfârșit presiunea.

850 de complotiști activi au fost opriți înainte de a putea comite atacuri pe teritoriul nostru.

Iar creșterea cu 77% a numărului de acuzații în domeniul cibernetic înseamnă că hackerii susținuți de state străine și rețelele criminale cibernetice nu mai acționează în impunitate.