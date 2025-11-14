Fenomen inedit: Aurora Boreală vizibilă în Chicago

Aurora Boreală a fost vizibilă în unele zone din Chicago marți seara și miercuri dimineața devreme, precum și miercuri seara.

Meteorologii spațiali au emis marți o alertă privind furtuni solare severe care ar putea produce aurore boreale colorate și ar putea perturba temporar comunicațiile.

În ultimele zile, soarele a emis mai multe explozii de energie numite ejecții coronale de masă, care ar putea ajunge pe Pământ marți seara și miercuri dimineața. Exista o șansă mai mică ca acestea să fie vizibile din nou miercuri seara și joi.

Potentialele furtuni geomagnetice severe ar putea perturba comunicațiile radio și GPS, potrivit prognozelor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice.

Cum se formează Aurora Boreală

Soarele se află în faza maximă a ciclului său de activitate de 11 ani, ceea ce face ca fenomenele luminoase să fie mai frecvente și mai răspândite. Aurora Boreală colorată a decorat cerul nopții în locuri neașteptate, iar experții în meteorologia spațială spun că vor mai apărea și alte aurore.

Aurorele boreale și australe sunt vizibile în mod obișnuit în apropierea polilor, unde particulele încărcate de la soare interacționează cu atmosfera Pământului.

Observatorii cerului văd aurorele mai adânc în Statele Unite și Europa, deoarece soarele trece printr-o transformare majoră. La fiecare 11 ani, polii săi își schimbă locurile, provocând răsuciri și încurcături magnetice pe parcurs.

Cum afectează furtunile solare Pământul

Furtunile solare pot aduce mai mult decât lumini colorate pe Pământ.

Când particule și plasmă care se deplasează cu viteză mare lovesc câmpul magnetic al Pământului, acestea pot perturba temporar rețeaua electrică. Vremea spațială poate interfera, de asemenea, cu radioul de control al traficului aerian și cu sateliții din orbită. Furtunile severe sunt capabile să perturbe alte comunicații radio și GPS.

În 1859, o furtună solară severă a declanșat aurore boreale până în sudul Hawaiiului și a incendiat liniile telegrafice, un eveniment rar. Iar o furtună solară din 1972 ar fi putut detona mine magnetice americane în largul coastelor Vietnamului.

Experții în meteorologia spațială nu sunt capabili să prevadă o furtună solară cu luni în avans. În schimb, ei alertează părțile relevante să se pregătească cu câteva zile înainte ca o erupție solară să lovească Pământul.

Foto: Bill/X

