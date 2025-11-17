Episcopii catolici americani interzic operațiile transgender în spitalele catolice

Episcopii catolici din SUA au votat interzicerea oficială a spitalelor catolice de a oferi îngrijiri medicale de afirmare a genului pentru pacienții t

Directivele etice și religioase sunt un ansamblu de principii morale care exprimă învățăturile bisericii. Acestea interzic sau limitează anumite proceduri și practici, precum avortul, pe care biserica le consideră „imorale”, conform Bibliei.

„Furnizorii catolici vor continua să primească persoanele care solicită îngrijiri medicale și se identifică a fi transgender. Vom continua să tratăm aceste persoane cu demnitate și respect, în conformitate cu învățăturile sociale catolice și cu obligația noastră morală de a servi pe toată lumea, în special pe cei marginalizați”, a declarat Asociația Catolică pentru Sănătate într-un comunicat.

Vorbind în favoarea revizuirilor, episcopul Robert Barron al Diecezei Winona-Rochester din Minnesota a amintit o conversație în care regretatul papă Francisc le-a spus unui grup de episcopi să lupte împotriva ideologiei de gen care este „repugnanta față de Biblie și tradiția noastră”.

Barron a spus că biserica trebuie să ia o poziție fermă și să fie un „contra-semn” împotriva culturii actuale.

Votul recent oficializează eforturile depuse de-a lungul mai multor ani pentru a aborda problema îngrijirii persoanelor transgender. În 2023, episcopii americani au emis linii directoare pentru a împiedica spitalele catolice să ofere îngrijiri de afirmare a genului.

„Serviciile catolice de îngrijire medicală nu trebuie să efectueze intervenții, fie chirurgicale, fie chimice, care au ca scop transformarea caracteristicilor sexuale ale unui corp uman în cele ale sexului opus, sau să participe la dezvoltarea unor astfel de proceduri”, au scris ei într-o notă doctrinară. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

