Strălucirea malefică a lui Candace Owens: Delir la un nivel superior

În timp ce atenția publică s-a concentrat recent asupra unor figuri precum Tucker Carlson și Nick Fuentes, comentatorul Rich Lowry de la The National

În timp ce atenția publică s-a concentrat recent asupra unor figuri precum Tucker Carlson și Nick Fuentes, comentatorul Rich Lowry de la The National Review atrage atenția că un fenomen cel puțin la fel de îngrijorător este ascensiunea conspiraționismului promovat de Candace Owens.

În podcastul ei, Owens a transformat cazul asasinării lui Charlie Kirk într-o pseudo-anchetă obsesivă, ignorând complet dovezile clare privind vinovăția lui Tyler Robinson și elaborând un scenariu paralel, lipsit de fundament. Deși Robinson a fost surprins de camere, a trimis mesaje incriminatoare și a fugit de la locul crimei, Owens insistă că ar fi vorba despre o operațiune secretă, sugerând existența unor asasini nevăzuți, manipulări ale probelor și implicarea unor „forțe obscure”.

Retorica ei este alimentată de o avalanșă de insinuări paranoice, de la contestarea faptelor elementare ale cazului până la acuzații tot mai sumbre la adresa TPUSA, a apropiaților lui Kirk și chiar a lobby-ului israelian. Owens respinge constant dovezile, ridică semne de întrebare artificiale asupra detaliilor nesemnificative și atacă orice persoană care îi contestă afirmațiile. Toate acestea transformă un caz penal simplu într-un serial conspiraționist construit special pentru audiență.

„Nimeni nu a insistat mai psihotic ca oamenii să înceteze imediat să mai pună întrebări despre moartea lui Charlie”, a observat ea zilele trecute, „adică, în primele ore, decât oamenii dedicați lobby-ului israelian”. „Mi se pare că planul evident era să-l asasineze pe Charlie Kirk, care în cele din urmă a ezitat în ceea ce privește cauza pro-Israel”, a explicat ea într-o emisiune recentă. „Apoi, să pună în scenă o preluare ostilă a mărcii și a moștenirii sale”.

Candace se felicită în mod obișnuit pentru curajul și loialitatea ei, dând dovadă de un nivel patologic de egocentrism și insensibilitate. Ea spune că Charlie ar fi făcut același lucru pentru ea – dacă ea ar fi fost cea răpită într-o operațiune militară secretă, prezentată în mod fals ca fiind opera unui singur trăgător pro-trans.

Mai grav, ea combină această narațiune cu teorii vechi și toxice despre evrei, Israel, masonerie și servicii secrete, reactivând clișee antisemite cu o încredere de neclintit. De la contestarea Holocaustului până la insinuări despre rolul Israelului în diverse tragedii istorice, pozițiile ei merg mult dincolo de excentricitate și intră într-un teritoriu periculos.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Spre deosebire de Alex Jones, a cărui exagerare teatrală părea uneori orientată spre divertisment, Owens cultivă o atitudine mai seducătoare și mai sinistră. Ea își dorește adepți dedicați, dispuși să-i preia ideile radicale și să împingă mișcarea MAGA spre o direcție ostilă Israelului și evreilor. Încrederea cu care promovează afirmații false, combinate cu un stil narativ captivant, îi sporesc influența în rândul publicului vulnerabil.

În final, Lowry avertizează că, deși Owens nu domină discursul conservator mainstream, impactul ei este deja vizibil: alimentează o cultură a suspiciunii, a radicalizării și a teoriilor conspiraționiste cu tentă antisemită. Contribuția ei reprezintă o manifestare modernă a unei tradiții periculoase, care de-a lungul istoriei nu a produs decât dezbinare și abuz.

Foto: Candace Owens / Facebook

Share this: Facebook

X

