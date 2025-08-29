Forbes: Miliardarul român din Silicon Valley care nu vrea să părăsească sala de curs

Ion Stoica, profesor de informatică la UC Berkeley, California și co-fondator al companiilor Databricks și Anyscale, este un exemplu remarcabil al imp

Ion Stoica, profesor de informatică la UC Berkeley, California și co-fondator al companiilor Databricks și Anyscale, este un exemplu remarcabil al impactului semnificativ al românilor în știință și tehnologie în Statele Unite. Deși averea sa estimată la peste 2,5 miliarde de dolari provine din succesul unor startup-uri în tehnologie, Stoica a rămas dedicat predării și mentoratului studenților, asociind excelența academică cu spiritul antreprenorial. Ion Stoica ocupă locul 1571 în clasamentul mondial al miliardarilor și locul 1 în România.

Articolul Forbes „Why This Billionaire Berkeley Professor Won’t Leave the Classroom” subliniază această dublă dimensiune a carierei sale – antreprenor vizionar și dascăl pasionat. „Nu a fost niciodată vorba doar de afaceri”, mărturisește Ion Stoica, arătând că motivația sa depășește simpla acumulare de avere.

Între antreprenoriat și educație

Databricks, compania pe care a co-fondat-o împreună cu alți cercetători de la Berkeley, inclusiv cu un alt profesor român de informatică de la Berkely, Matei Zaharia, a fost evaluată la 62 de miliarde de dolari la începutul anului 2025. În paralel, Stoica este implicat și în Anyscale, un alt startup de succes bazat pe proiectul open-source Ray. Cu toate acestea, în loc să se retragă pentru a trăi confortabil din câștiguri, profesorul a decis să continue predarea și mentoratul studenților săi.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În cadrul universității Berkeley, Stoica coordonează AMPLab, un laborator care primește sprijin financiar anual de la giganți precum Microsoft, Google și Nvidia. Însă, în ciuda acestor resurse și a presiunilor antreprenoriale, profesorul român rămâne conectat la ceea ce îl motivează cel mai mult: formarea viitoarelor generații de inovatori.

Ion Stoica a primit numeroase premii și recunoașteri prestigioase pentru contribuțiile sale în domeniul informaticii. Printre acestea se numără Premiul ACM pentru teza de doctorat, Premiul SIGCOMM Test of Time, Premiul CoNEXT Rising Star, Bursa Fundației Sloan, Premiul PECASE, titlul de membru ACM și Premiul SIGOPS Mark Weiser.

O punte între două lumi

Ion Stoica a reușit să creeze o legătură unică între mediul academic și industria tehnologică. Din cercetările sale s-au născut unele dintre cele mai importante proiecte open-source din ultimul deceniu, precum Apache Spark și Ray, care au revoluționat modul în care companiile procesează și analizează date.

Întrebat de ce continuă să predea, în ciuda succesului său, răspunsul său este simplu, dar profund: „Predarea mă ține conectat la viitor. Este locul în care se nasc ideile și de unde va proveni următoarea generație de inovatori”.

Cine este Ion Stoica

Născut în România comunistă, Stoica, care are acum 60 de ani și o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, a absolvit Universitatea Politehnica din București, unde a obținut un masterat în Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor în 1989, iar la sfârșitul anilor 1990 s-a mutat în Statele Unite pentru a urma un doctorat în inginerie electrică și informatică la Universitatea Carnegie Mellon.

După absolvire, s-a îndreptat spre vestul Americii pentru a începe să predea la UC Berkeley în 2000 și de atunci nu și-a abandonat laboratorul sau studenții. Deși cea mai mare parte a cercetării sale se desfășoară cu doctoranzi, el continuă să predea și studenților.

Foto: Ion Stoica / X

Share this: Facebook

X

