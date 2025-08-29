România | Până când se mai poate călători în UE cu cartea de identitate clasică

Cetățenii români nu vor mai putea călători în Uniunea Europeană cu cărți de identitate fără cip începând cu 3 august 2031. România emite deja cărți de

Cetățenii români nu vor mai putea călători în Uniunea Europeană cu cărți de identitate fără cip începând cu 3 august 2031. România emite deja cărți de identitate electronice.

Cartea de identitate electronică va putea fi folosită ca document de călătorie în Uniunea Europeană, Turcia și Republica Moldova, și are o protecție sporită a datelor personale, acces la semnătură digitală și posibilitatea de modificare a domiciliului.

În schimb, cartea de identitate clasică – fără cip – va putea fi folosit doar ca act de identitate în România și nu va permite ieșirea din țară cu el.

Românii din Diaspora au acces la cărți de identitate electronice

În luna martie 2025, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care românii cu domiciliul legal într-o altă țară, inclusiv în SUA, dar nu în România, pot obține cărți electronice de identitate cu valoare de document de călătorie. Prin domiciliu se înțelege „locuința principală” a cetățeanului român.

Începând cu 1 august 2025, cetățenii români pot solicita Cartea Electronică de Identitate (CEI) la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, indiferent de localitatea în care îşi au domiciliul.

Pentru moment, cererile pentru obținerea unei cărți electronice de identitate vor fi depuse în România, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. De asemenea, solicitanții trebuie să dețină un cont validat în Platforma HUB de servicii de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – https://hub.mai.gov.ro/. Totodată, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au inițiat demersurile de a dezvolta sistemele necesare astfel încât, în viitor, cetățenii români din străinătate să poată obține cartea electronică de identitate și de la oficiile consulare din țările în care locuiesc.

Mai multe informații, AICI – https://tribuna.us/update-romanii-cu-domiciliul-in-strainatate-pot-obtine-o-carte-electronica-de-identitate-romaneasca-cum-se-procedeaza/

