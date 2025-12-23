Fundația Conservatoare Heritage se dezintegrează

Experții conservatori se alătură echipei politice a lui Mike Pence după ce au fost reprimați în cadrul grupului de reflecție Dezbaterea privind dir

Dezbaterea privind direcția dreptei post-Trump este în plină desfășurare, iar una dintre primele victime este Heritage Foundation. Luni, unii dintre cei mai importanți experți conservatori ai acesteia și departamentele lor de politici au anunțat că părăsesc Heritage pentru a se alătura echipei de reflecție a lui Mike Pence.

Aproximativ 15 sau mai mulți angajați ai Heritage, inclusiv liderii a trei departamente de politici proeminente, se alătură fundației Advancing American Freedom, înființată de fostul vicepreședinte în 2021. Printre dezertori se numără liderii celor mai importante departamente de politici ale Heritage: Centrul Edwin Meese III pentru Studii Juridice și Judiciare, Centrul pentru Analiza Datelor și Institutul Roe pentru Studii de Politică Economică.

Demersul lui John Malcolm și al colegilor săi de la Centrul Meese este deosebit de remarcabil. Ni se spune că este susținut de domnul Meese, procurorul general din era Reagan, care are acum 94 de ani și este o figură importantă la Heritage. Institutul Roe este departamentul de piață liberă al think tank-ului – sau cel puțin așa era înainte ca Heritage să adopte politica industrială a lui Trump. Un proiect de date blocat la Heritage este cel de cartografiere a impactului tarifelor lui Trump pe fiecare district în parte.

„Ei ne-au sunat primii”, spune Pence despre experți. „Ei ne consideră o organizație consistentă și de încredere pentru conservatorismul lui Reagan. „Sau poate pur și simplu conservatorismul, pe care Heritage a fost fondat pentru a-l promova și a făcut-o timp de decenii. Dar asta s-a schimbat odată cu sosirea lui Kevin Roberts în funcția de președinte, care a încercat să joace jocul politicii populiste în loc să promoveze principiile tradiționale ale think tank-ului”, scrie WSJ.

Heritage susținea odată comerțul liber; acum este protecționistă. Odată susținea o politică externă americană robustă; Heritage și-a eliminat experții pe apărare acum doi ani. Heritage era un susținător al revoluției judiciare originaliste și al statului de drept; acum apără extinderea puterii executive a lui Trump, indiferent dacă aceasta are sau nu o bază constituțională.

Schimbarea de direcție a Heritage este opera lui Roberts și a tinerilor admiratori ai lui Tucker Carlson pe care i-a adus în echipă. Conservatorii trebuie să „știe care este ora”, îi place să spună Roberts, batjocorind conservatorii care cred că mișcarea ar trebui să reprezinte mai mult decât o încercare de a acapara puterea.

Tensiunea a crescut în cadrul Heritage de mult timp, din 2023. Aceasta a izbucnit după ce Roberts a declarat că nu ar trebui să existe dușmani în dreapta, apărând interviul laudativ al lui Carlson cu fanul nazismului Nick Fuentes.

Mai mulți membri ai consiliului Heritage au demisionat, la fel ca și consilierul economic al lui Trump, Stephen Moore. Demisiile de luni sunt cele mai numeroase de până acum și subliniază cât de mult s-a îndepărtat Heritage sub conducerea lui Roberts. Pence și consiliul său au stabilit o țintă de 15 milioane de dolari de la donatori pentru a finanța analiștii care au demisionat timp de trei ani, iar până vineri că au strâns peste 13 milioane de dolari.

Mai târziu, luni, alți doi membri de seamă ai Heritage și-au dat demisia, spunând că o fac „cu inima grea și profundă tristețe”.

Agenda lui Donald Trump a dominat dreapta timp de aproape un deceniu, dar cursa prezidențială din 2028 va avea un rol important în determinarea poziției Partidului Republican și, în special, a aripii sale conservatoare în viitor.

Heritage ar putea juca în continuare un rol important sub noua conducere, dar consiliul său de administrație a fost lent în a aprecia nemulțumirea internă. Un think tank este, în esență, un conglomerat de oameni și donatori care cred în anumite idei și principii. Heritage și-a abandonat principiile, își pierde oamenii și, în curând, s-ar putea să nu mai rămână prea multe lucruri pentru care să se facă donații.

