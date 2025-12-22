Partidul Comunist Chinez arestează creștini în masă înainte de Crăciun

Sute de creștini din China vor petrece probabil Crăciunul în închisoare anul acesta, potrivit unui raport recent, relatează The Washington Stand. Înce

Sute de creștini din China vor petrece probabil Crăciunul în închisoare anul acesta, potrivit unui raport recent, relatează The Washington Stand. Începând cu 13 decembrie, Partidul Comunist Chinez (PCC) a mobilizat „peste o mie de polițiști, unități SWAT, forțe anti-revoltă și pompieri” în zona Yayang din provincia Zhejiang, în orașul Wenzhou, efectuând raiduri în biserici și arestând în masă creștini, a raportat ChinaAid.

„Bunurile persoanelor vizate au fost confiscate ilegal, drumurile care duceau la biserică au fost complet blocate de poliție, iar creștinii din orașul Yayang nu au putut intra în biserica din Yayang. Operațiunea a durat aproape cinci zile, dar oficialii nu au făcut nicio declarație publică”, a menționat publicația. „În primele două zile, câteva sute de persoane au fost duse la interogatoriu. Pe 16 și 17 decembrie, cel puțin alte patru persoane au fost reținute”.

Doi creștini locali, Lin Enzhao, în vârstă de 58 de ani, și Lin Enci, în vârstă de 54 de ani, au fost etichetați drept „principalii suspecți ai unei organizații criminale” de către PCC, cu afișe de căutare postate la nivel local în care cei doi erau acuzați de „provocarea de certuri și tulburarea ordinii publice”, ceea ce, potrivit ChinaAid, este o „acuzație frecvent utilizată” de PCC împotriva disidenților religioși și politici.

În ultimii ani, oficialii PCC din orașul Yayang au încercat să distrugă cu forța proprietățile bisericii, inclusiv simboluri precum cruci, și să instaleze propagandă și imagini ale PCC, precum steagul roșu cu cinci stele și constituția PCC. Enzhao și Enci au fost figuri cheie în opoziția față de eforturile PCC.

Chen Yixin, directorul Ministerului Securității Statului din China, este originar din această provincie și a condus eforturile de demoralizare a comunității creștine din zonă, inclusiv prin inițierea unui program de distrugere a crucilor în 2014 și instalarea drapelului național, a Constituției, a legilor și a valorilor fundamentale socialiste în spațiile creștine, precum și promovarea „localizării” și „politizării” activităților religioase.

Cu toate acestea, creștinii din orașul Yayang au rezistat eforturilor PCC timp de peste un deceniu, organizând mitinguri și demonstrații și chiar confruntându-se cu poliția de stat atunci când a fost necesar.

În urma arestărilor în masă din această lună, PCC a organizat o demonstrație intitulată „Eliminarea celor șase rele”, la care au participat ofițeri SWAT și polițiști anti-revoltă, mobilizați în număr mare „pentru a demonstra forța, a intimida creștinii locali și a crea o atmosferă de teamă, prezentând acțiunile anterioare ale forțelor de ordine ca fiind «rezultatul campaniei împotriva crimei organizate»”, prin care guvernul se referă la represiunea împotriva creștinilor.

Potrivit ChinaAid, poliția a staționat vehicule la domiciliile creștinilor cunoscuți, a „bruiat” comunicarea între creștinii din zonă și a mers chiar „din ușă în ușă” pentru a interoga membrii bisericii și a le cere să-i denunțe pe Enzhao și Enci.

„Campaniile de opinie publică conduse de guvern răspândesc zvonuri defăimătoare care îi descriu pe creștini ca fiind „nepatrioți” sau aparținând unei „secte”, a raportat ChinaAid.

„Această abordare este în concordanță cu tendința recentă a Chinei de a incrimina anumite activități religioase. Pe 29 septembrie, liderul Chinei a reiterat într-un discurs necesitatea de a „promova în mod sistematic sinizarea religiei”. Anterior, arestările în masă de la Biserica Zion din Beijing au dus la reținerea pastorilor și a membrilor bisericii sub acuzații fabricate de „fraudă”.

Comisia americană pentru Libertatea Religioasă Internațională (USCIRF) și alte organisme de supraveghere a libertății religioase au avertizat în repetate rânduri că regimul totalitar al Chinei comite abuzuri împotriva drepturilor omului asupra grupurilor religioase din interiorul granițelor naționale. Un raport al USCIRF de la sfârșitul anului trecut a detaliat arestările în masă și distrugerea sau confiscarea proprietăților bisericilor, parte a politicii de „sinizare a religiei” a președintelui PCC, Xi Jinping.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Grupurile și liderii religioși care nu se înregistrează la organizațiile religioase oficiale aprobate de guvern sunt adesea arestați, închiși și obligați să participe la programe „anti-cult” pentru „deprogramarea” creștinilor.

La începutul acestui an, USCIRF a solicitat președintelui Donald Trump să desemneze China ca „țară de îngrijorare specială” (CPC) din cauza opresiunii brutale a PCC asupra creștinilor și a altor disidenți religioși.

Share this: Facebook

X

