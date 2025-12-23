ICE reține imigranți cu probleme la interviurile pentru obținerea de Green Card

ICE a transformat interviurile pentru obținerea Green Card-ului într-un moment de anxietate pentru unele familii, deoarece imigranții pleacă în cătușe

ICE a transformat interviurile pentru obținerea Green Card-ului într-un moment de anxietate pentru unele familii, deoarece imigranții pleacă în cătușe în loc să obțină statutul legal.

Timp de ani de zile, oamenii s-au simțit în siguranță să se prezinte la procese și interviuri pentru obținerea cărții verzi, deoarece ICE viza „cei mai răi dintre cei mai răi” pentru arestări. Dar clădirile federale nu mai sunt spații sigure, oarecum, pentru imigranții fără documente și cu anumite probleme, informează Axios.

Unele persoane arestate în cadrul acestui proces sunt eligibile pentru cauțiune sau pot deveni eligibile prin intermediul unei cereri de habeas corpus. În caz contrar, deținutul ajunge să aștepte soluționarea cererii legale de imigrare din detenția pentru imigranți.

În San Diego, ICE a arestat recent un imigrant fără documente în timpul unui interviu la Serviciul Vamal și Imigrări al SUA, după ce acesta a solicitat un permis de ședere.

Imigrantul s-a căsătorit cu o cetățeană americană, dar a depășit durata de ședere permisă de viza turistică după ce a intrat în țară împreună cu părinții săi la vârsta de 12 ani. USCIS a aprobat cererea de Green Card în aceeași zi în care ICE a efectuat arestarea.

În Cleveland, o femeie a fost arestată la sfârșitul lunii noiembrie în timpul unui interviu, în timp ce solicita statutul legal prin căsătorie. Aceasta se afla în SUA de 25 de ani și fusese adusă în țară când era copil. Dar ea trăia cu un ordin de expulzare după ce părinții ei au ratat ședința de judecată.

Deși cererea ei a fost aprobată, ea rămâne în custodia ICE.

Filiala locală a Asociației Avocaților Americani pentru Imigrare a urmărit arestări similare, estimând numărul acestora la câteva zeci, potrivit New York Times.

Însă ICE și USCIS nu au comunicat oficial numărul persoanelor arestate la nivel național în cadrul audierilor.

„Nu e ca și cum nu ar trebui să arestezi pe nimeni niciodată”, a spus Michael Knowles, un ofițer pensionat, care este președintele AFGE Local 1924, reprezentând angajații USCIS din zona Washingtonului.

Unele birouri USCIS au primit instrucțiuni scrise cu privire la notificarea ICE atunci când o persoană de interes se prezintă la un interviu. Acestea includ o directivă de a notifica agenții ICE atunci când interviul se apropie de final, potrivit unei surse citate de Axios.

ICE și o divizie de investigații din cadrul USCIS examinează în prealabil cazurile pentru posibile arestări și utilizează interviurile ca oportunități pentru a le efectua, a declarat sursa.

„Administrația Trump a fost foarte clară: străinii trebuie să respecte legile noastre sau să suporte consecințele. Depășirea termenului de valabilitate a vizei constituie o încălcare a legii imigrației care poate duce la deportare”, a declarat Matthew J. Tragesser, purtătorul de cuvânt al USCIS, într-un comunicat.

