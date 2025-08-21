Ghidul tău pentru activități memorabile la finalul verii în Chicago

Verile în Chicago sunt de neegalat, dar zilele sunt limitate Oficial, vara se încheie pe 22 septembrie, așa că dacă vrei să mai profiți de câteva z

Verile în Chicago sunt de neegalat, dar zilele sunt limitate

Oficial, vara se încheie pe 22 septembrie, așa că dacă vrei să mai profiți de câteva zile perfecte în Chicago, iată un ghid de activități memorabile în Orașul Vânturilor.

O gustare în Hyde Park

Un punct de start poate fi Hyde Park, pentru o gustare – brioșe franceze sau chiar sandwich-uri delicioase.

Promontory Point

La est de Hyde Park poți merge pentru o plimbare liniștită la Promontory Point – unde oamenii înoată, fac picnicuri sau petrec pur și simplu timp în aer liber.

Field Museum

Următoarea oprire va fi Muzeul Field. Reține: Pentru a profita de intrarea gratuită pentru rezidenții din Illinois, disponibilă cu un act de identitate valabil, optează pentru o zi miercuri. Deschis între orele 9:00 AM și 5 PM. Ultima intrare este la ora 4:00 PM. În fiecare miercuri.

Adler Planetarium

O altă experiență gratuită pentru locuitorii din Illinois. Este un loc minunat unde să-ți duci copiii.

Tot într-o zi de miercuri, 4:00 PM – 10 PM.

O tură cu bicicleta sau trotineta electrică

Dacă resimți deja plimbarea de până atunci, poți opta pentru o tură cu bicicleta sau trotinetă electrică închiriate, la prețuri accesibile.

The Chicago Riverwalk

Vrei să încerci o aventură inedită? Optează pentru o tură cu caiacul pe Râul Chicago. Sau o plimbare cu vaporașul. Dacă însă preferi ceva mai chill, o plimbare pe Chicago Riverwalk, acompaniată de o cafea bună, este mai mult decât suficient.

Focuri de artificii la Navy Pier

Înainte ca seara să se încheie, te poți îndrepta spre Navy Pier și de unde poți urmări spectacolele de artificii pe backroud-ul orașului luminat.

Spectacolul de artificii poate fi urmărit gratuit pe 23 și 30 august, începând cu ora 10 PM și pe 27 august, începând cu ora 9 PM.

Dacă vrei să profiți la maximum de aceste zile mai calde, începe-ți aventura devreme în zi. Dacă conduci, găsește un loc de parcare gratuit într-o zonă rezidențială și optează pentru mersul pe jos sau transportul public. O pereche bună de încălțări este utilă.

