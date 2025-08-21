Kremlinul dorește ca Ucraina să predea Moscovei partea din regiunea Donețk controlată de Rusia În Sloviansk, un oraș din estul Ucrainei, locuitorii

În Sloviansk, un oraș din estul Ucrainei, locuitorii sunt copleșiți de teamă și neîncredere în urma propunerilor de a ceda teritoriul Ucrainei Rusiei, ca parte a eventualelor negocieri de pace. Pe măsură ce Rusia solicită controlul asupra regiunii Donetsk — inclusiv asupra Slovianskului, a cărei apărare a fost intensă — comunitatea este divizată: unii, obosiți de război, sunt gata să facă concesii pentru o pace, în timp ce alții, precum pensionara de 71 de ani Svitlana Kuznetsova, resping categoric orice cedare. Totuși, sondajele arată că majoritatea națională se opune ferm pierderii de teritoriu.

Între dorința de pace și rezistență

După mai bine de doi ani de invazie pe scară largă și aproape un deceniu de conflict, unii locuitori sunt epuizați și ar accepta concesii. Totuși, majoritatea sondajelor naționale arată că populația Ucrainei respinge ferm pierderea de teritoriu, chiar și în schimbul păcii.

„Unii — extenuați după ani de război — sunt deschiși la concesii, însă pensionara de 71 de ani Svitlana Kuznetsova respinge orice cedare cu hotărâre”, notează The Wall Street Journal.

„Nu, nu, nu, nu, nu”, a declarat Kuznetsova, în vârstă de 71 de ani. „Dumnezeu să ne ferească ca Ucraina să se retragă”.

Această polarizare reflectă un contrast între oboseala populației locale și determinarea națională de a rezista.

Sloviansk– un oraș simbolic

Sloviansk nu este un oraș oarecare. În 2014, a fost ocupat pentru scurt timp de separatiști pro-ruși, iar recucerirea sa de către armata ucraineană a devenit un moment simbolic al rezistenței. Astăzi, localitatea se află din nou sub amenințare directă, iar populația s-a redus la jumătate de la începutul invaziei din 2022. Școli, spitale și instituții publice sunt închise, iar sentimentul de precaritate este omniprezent.

Mulți locuitori spun că, dacă Rusia ar cuceri zona, ar părăsi imediat orașul. Alții, legați prin familie, locuințe sau trecut de regiune, afirmă că ar rămâne, chiar și sub administrație rusă.

De la începutul invaziei pe scară largă în 2022, populația orașului a scăzut de la peste 100.000 la 50.000, potrivit oficialilor locali. Toate școlile au fost închise și au trecut la învățământul online, iar majoritatea elevilor au părăsit orașul.

„Mi-ar părea foarte rău pentru cei care au murit în zadar” apărând această zonă, a spus Iryna Bondarenko, în vârstă de 24 de ani, care s-a mutat aici din orașul Bakhmut din estul țării, înainte ca acesta să fie distrus în timpul atacurilor rusești din 2023. „Dar, pe de altă parte, ar fi bine. Mor prea mulți oameni.” Ea a spus că va părăsi Sloviansk înainte ca Moscova să preia controlul asupra orașului, potrivit WSJ.

Președintele Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelesnki ar trebui să ia în considerare un schimb de teritorii. Zelesnki nu a respins această idee din start, dar a afirmat că orice concesii teritoriale sunt contrare Constituției Ucrainei și ar necesita discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, lucru pe care liderul rus l-a evitat până în prezent.

Orice acord de cedare a teritoriilor apărate cu înverșunare de ani de zile ar fi o pilulă amară pentru mulți ucraineni. Kievul controlează încă aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv orașe mari precum Sloviansk și Kramatorsk. Aproape toată lumea din Ucraina are un prieten sau o rudă care a murit luptând în această parte a țării.

Importanță strategică

Dincolo de aspectul emoțional și identitar, Donetsk are o importanță militară crucială. Analiștii avertizează că cedarea unei zone atât de fortificate ar deschide drumul Rusiei spre alte regiuni și ar compromite securitatea Ucrainei pe termen lung.

„Terenul situat mai la vest de regiunea Donețk nu este la fel de ușor de apărat”, a spus el. „Nu există orașe mari acolo. Nu au fost construite și fortificate. Predarea lui fără poziții defensive pe care să te poți retrage – asta este o mare răspundere”, spune George Barros, analist la Institutul pentru Studiul Războiului, un grup de reflecție cu sediul la Washington.

Majoritatea soldaților din zonă au respins ideea unui schimb de teritorii. „Nimeni nu va renunța la Donbas”, a declarat Mykhailo Lovha, în vârstă de 28 de ani, care luptă de la începutul invaziei pe scară largă. „Dacă o vom face, ei se vor reînarma și vor face același lucru din nou”.

Cu toate acestea, chiar și în rândul trupelor, unii erau dornici să profite de orice ocazie pentru a opri luptele.

„Este realist. Fără asta, [un acord de pace] nu va avea loc”, a declarat Oleksandr Chmylov, marinar superior în Brigada 36 de Infanterie Marină a Ucrainei. „Poți vorbi despre trădarea celor care au murit. Dar dacă continui să deții teritoriul, câți alții vor mai trebui să moară pentru asta?”

Diviziuni generaționale și propagandă

În ultimii zece ani, sprijinul pentru Rusia în estul Ucrainei a scăzut vizibil, mai ales în rândul tinerilor. Totuși, ecouri ale propagandei ruse persistă, mai ales în rândul generațiilor mai în vârstă, uneori nostalgice după perioada sovietică. Această divizare internă face ca orice discuție despre „compromisuri teritoriale” să fie și mai tensionată.

Sloviansk rămâne relativ intact, în comparație cu alte orașe din regiune. Deși orașul a fost lovit periodic de rachete rusești în ultimii trei ani, clădirile de-a lungul pieței centrale prezintă puține daune, iar străzile din apropiere sunt mărginite de castani și mesteacăn. Părinții continuă să-și aducă copiii la un loc de joacă din fața Primăriei.

Mulți dintre cei care și-au construit viața aici au spus că pur și simplu refuză să se gândească la posibilitatea ca Ucraina să cedeze de bunăvoie orașul.

Pentru Ucraina, Sloviansk și întreaga regiune Donetsk nu reprezintă doar niște linii pe hartă, ci o parte a identității și a suveranității naționale. Chiar dacă unii localnici, extenuați de suferințe, ar accepta ideea unei cedări, consensul național rămâne ferm împotriva oricărei pierderi teritoriale. În acest contrast dintre oboseala cotidiană și rezistența de principiu se oglindește dilema profundă a Ucrainei: cum să obții pace fără să renunți la ceea ce definește națiunea.

