Green Card Update: Administrația Trump implementează o nouă regulă pentru solicitanți

Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) au implementat noi cerințe privind fotografiile pentru documentele de imigrare, inclusiv cele utilizate de deținătorii și solicitanții de Green Card.

Administrația Trump a adoptat o poziție mai dură în privința imigrației, aceasta devenind o politică fundamentală a celui de-al doilea mandat al președintelui.

USCIS a declarat că noile linii directoare, care intră în vigoare imediat, sporesc securitatea națională și au fost introduse în contextul eforturilor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) de a actualiza procesele de selecție și verificare.

Actualizarea afectează o gamă largă de solicitanți, inclusiv cei care doresc să înlocuiască sau să obțină carduri de rezident permanent, să își ajusteze statutul de imigrant sau să solicite documente de naturalizare și cetățenie.

Implicațiile sunt semnificative pentru milioane de persoane care doresc să obțină statutul legal în Statele Unite sau pentru cei care doresc să înlocuiască documentele existente, deoarece procedurile mai stricte pot introduce noi etape administrative în procesul de solicitare.

Pe 12 decembrie 2025, USCIS a anunțat actualizarea instrucțiunilor privind depunerea fotografiilor pentru cererile de imigrare.

Începând de acum, fotografiile pentru documentele cheie de imigrare nu trebuie să fie mai vechi de trei ani de la data depunerii formularului.

Anterior, în timpul pandemiei COVID-19, USCIS a permis reutilizarea fotografiilor pe o perioadă de până la 10 ani, chiar dacă aspectul fizic al unei persoane s-a schimbat, pentru a face față întreruperilor în procesarea cererilor. Această flexibilitate este acum revocată.

În plus, fotografiile trimise de către solicitanți, inclusiv cele realizate acasă sau de către furnizori privați, nu mai sunt permise. Vor fi acceptate numai fotografiile realizate de USCIS sau de alte entități autorizate de guvern.

Agenția a declarat: „Acest lucru garantează că fiecare fotografie utilizată într-un document securizat este recentă, exactă și fiabilă – cerințe esențiale pentru prevenirea fraudei și a furtului de identitate”.

Noile orientări se aplică mai multor formulare importante. USCIS a declarat că anumite formulare vor necesita o fotografie nouă, indiferent de data la care a fost făcută ultima fotografie a solicitantului sau a petiționarului. Acestea includ:

Formularul I-90: Cerere de înlocuire a cărții de rezident permanent (green card)

Formularul I-485: Cerere de înregistrare a rezidenței permanente sau de ajustare a statutului

Formularul N-400: Cerere de naturalizare

Formularul N-600: Cerere de certificat de cetățenie

Noua regulă este valabilă pentru toate cererile actuale și viitoare începând cu data de 12 decembrie 2025.

