Reportaj: „Remember Richard Wurmbrand” – o seară de inspirație și reflecție

Sâmbătă 13 decembrie 2025, sala Bibliotecii de la Romanian Heritage Center (Centrul Origini Românești) din Des Plaines, IL, a fost gazda unei seri memorabile dedicate vieții și moștenirii spirituale a pastorului și scriitorului Richard Wurmbrand, într-un eveniment intitulat „Remember Richard Wurmbrand”.

Atmosfera caldă și comunitară a întâmpinat participanții încă de la ora 17:00, când sala s-a umplut cu oameni dornici să retrăiască mărturia unui om devenit simbol al credinței neclintite în fața persecuției. Evenimentul, moderat de Petru Amarei, fondatorul televiziunii creștine RTN Chicago, a combinat elemente de reflecție, dialog și redescoperire a valorilor creștine.

Invitatul special al serii, pastorul Ioan Panican, a susținut un mesaj profund, evocând momente esențiale din viața lui Richard Wurmbrand și subliniind curajul său remarcabil în fața persecuției religioase. Interviul spontan realizat de Petru Amarei cu pastorul Panican a adus în prim-plan aspecte mai puțin cunoscute despre viața, activitatea și familia pastorului martir, îmbogățind considerabil valoarea acestei seri cu adevărat memorabile.

Proiecțiile video rare și discuțiile deschise au completat programul, oferind participanților ocazia de a reflecta asupra impactului spiritual și istoric al mărturiei lui Wurmbrand. Mulți dintre cei prezenți au vorbit despre emoția trăită și inspirația găsită în exemplul său de credință neclintită.

Seara a fost îmbogățită de sunetul melodios al saxofonului, atât de bine stăpânit de Eugen Ancateu, ale cărui interpretări au adus un plus de solemnitate și sensibilitate întregului eveniment, creând momente de profundă contemplare.

Un alt punct emoționant a fost prezența doamnei Marusia Jaworska, cunoscută pentru compozițiile sale literare și poetice, cât și pentru talentul de a recita cu multă pasiune. Ea a redat audienței din versurile pastorului Daniel Chiu, care a transmis și el la rândul său un mesaj de apreciere privind personalitatea, exemplul de credință și impactul curajului pastorului Richard Wurmbrand în fața autorităților comuniste.

Un moment deosebit al serii a fost prezența Consulului General al României la Chicago, Lucian Stănică, care a adresat publicului un apel la un moment de reculegere în memoria lui Richard Wurmbrand. În discursul său ulterior, marcat de un profund sentiment religios și de admirație față de martirajul și dedicarea pastorului, consulul general a subliniat importanța libertății de credință și rolul acesteia în identitatea comunităților românești din diaspora.

În final, momentele de părtășie și masa oferită de organizatori au întărit sentimentul de comuniune, iar evenimentul „Remember Richard Wurmbrand” s-a încheiat ca o veritabilă celebrare a memoriei și moștenirii unui om care a pus credința mai presus de libertatea sa fizică.

