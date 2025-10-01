Guvernul SUA a intrat în shutdown. Ce înseamnă și cât va dura

În noaptea de 1 octombrie 2025, SUA au intrat într-un blocaj. Congresul nu a reușit să adopte bugetul și guvernul federal a rămas fără finanțare. Apro

În noaptea de 1 octombrie 2025, SUA au intrat într-un blocaj. Congresul nu a reușit să adopte bugetul și guvernul federal a rămas fără finanțare. Aproape 900.000 de angajați federali sunt trimiși acasă.

Disensiunile au apărut pe marginea politicilor de sănătate (în special subvențiile din cadrul Affordable Care Act), ajustări bugetare, programul Medicaid și reducerea cheltuielilor în anumite programe guvernamentale. Republicanii și Democrații nu au reușit să se pună de acord asupra versiunilor legilor de finanțare.

Ce este un „government shutdown” (închidere guvernamentală)

Un shutdown guvernamental apare atunci când Congresul SUA (Camera Reprezentanților și Senatul) nu adoptă la timp legile de aprobare a bugetului sau o rezoluție temporară („continuing resolution”) care să finanțeze activitatea guvernului federal.

În lipsa acestei finanțări, anumite agenții federale nu mai au autorizație legală să cheltuiască bani — astfel, activitățile considerate „discreționare” (adică nu obligatorii prin lege) sunt suspendate sau reduse.

Practic, guvernul intră într-o stare de oprire parțială: unele servicii „esențiale” (de exemplu, cele care protejează viața sau proprietatea) trebuie să continue, dar foarte probabil fără plata imediată a angajaților, iar multe activități neesențiale se opresc.

Ce servicii continuă și ce se oprește

Serviciile „esențiale” care protejează viața sau proprietatea continuă — de exemplu, forțele de ordine, securitatea națională, controlul traficului aerian etc. Totuși, angajații din aceste domenii s-ar putea să nu fie plătiți în timpul shutdown-ului; plata lor depinde de decizia ulterioară a Congresului de a acorda retroactiv fonduri.

Agenții și programe guvernamentale care sunt finanțate discreționar, cum ar fi cercetarea medicală, organismele de reglementare sau programele sociale, pot fi suspendate sau reduse. De exemplu, aproximativ 41% din personalul Departamentului Sănătății și Serviciilor Umane ar urma să fie suspendat (furloughed) în absența de fonduri.

Agențiile care acordă împrumuturi pentru afaceri mici, sau programe de training pentru veterani, ar putea fi suspendate.

În domeniul aviației, zborurile pot fi afectate, autorizațiile și inspecțiile de siguranță pot fi întârziate, deoarece personalul de supraveghere ar putea fi pus în furlough.

Cât va dura?

La momentul scrierii acestui articol (o1 ctombrie 2025), durata shutdown-ului nu este cunoscută — totul depinde de cât de repede Congresul și Casa Albă vor reuși să ajungă la un acord de finanțare.

Exemple istorice de shutdown-uri în SUA și durata lor

Cel mai lung shutdown din istoria modernă a SUA a fost de 35 de zile, în anul 2018-2019. Disputa s-a axat pe finanțarea zidului de la granița cu Mexicul.

Un alt shutdown de durată semnificativă a fost în 1995-1996, timp de 21 de zile – dispute bugetare sub administrația Clinton.

Al treilea cel mai lung shutdown din istorie modernă a durat 16 zile, în octombrie 2013.

