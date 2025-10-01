Planned Parenthood închide centrul mamut de avorturi din Houston

În contextul eforturilor depuse de susținătorii mișcării pro-viață și de conservatori pentru a retrage finanțarea gigantului ucigaș de copii, „Prevent

În contextul eforturilor depuse de susținătorii mișcării pro-viață și de conservatori pentru a retrage finanțarea gigantului ucigaș de copii, „Prevention Park” al Planned Parenthood, turnul în trepte, cunoscut odată ca fiind cea mai mare facilitate Planned Parenthood din emisfera vestică, și-a închis definitiv porțile miercuri.

„Prevention Park” era situat în apropierea Universității din Houston și a Universității Texas Southern. O altă facilitate din Houston și-a încetat activitatea la 1 octombrie, rămânând patru locații în zona Houston.

Deși avortul este ilegal după șase săptămâni de sarcină în Texas, Susan B. Anthony Pro-life America raportează că Planned Parenthoods din statul Lone Star încă trimite femeile care doresc să avorteze în afara statului și le îndrumă către resurse care le vor plăti călătoria.

Planned Parenthood Gulf Coast controla funcționarea facilităților gigantului avortului din zona Houston și din Louisiana. Dar după închiderea acestor facilități din Texas și închiderea celor două facilități din Louisiana, prevăzută pentru sfârșitul lunii septembrie, Planned Parenthood of Greater Texas va prelua funcționarea celor patru facilități rămase în zona Houston, potrivit site-ului web al Planned Parenthood.

Imaginile filmate de Centrul pentru Progres Medical, difuzate în 2015, arătau conducerea Planned Parenthood Gulf Coast într-o discuție frivolă despre recoltarea și vânzarea de părți ale corpului copiilor avortați și măsurile brutale folosite pentru a evita avorturile parțiale, în încercarea de a ocoli legea federală. Un videoclip menționează „Prevention Park” ca loc de vânzare a părților corpului copiilor avortați pentru experimente.

Legea One Big Beautiful Bill, adoptată de Congres la 3 iulie, a privat Planned Parenthood de aproximativ 500 de milioane de dolari din fondurile federale furnizate de contribuabili, restricționând utilizarea plăților Medicaid la organizațiile non-profit care oferă servicii de avort, cu excepții limitate.

Aplicarea acestei prevederi a fost inițial blocată de un judecător federal după ce Planned Parenthood a dat în judecată administrația Trump. Cu toate acestea, o curte de apel a ridicat interdicțiile care suspendau aplicarea prevederii privind retragerea finanțării pentru Planned Parenthood la începutul acestei luni. Planned Parenthood a anunțat că aproximativ două treimi din facilitățile sale riscă să fie închise fără aceste fonduri.

Marjorie Dannenfelser, președinta Susan B. Anthony Pro-Life America, a descris măsurile care privesc Planned Parenthood de aproximativ 500 de milioane de dolari drept „cea mai mare victorie națională pro-viață de la decizia Dobbs”.

Planned Parenthood s-a lăudat că a efectuat 402.230 de avorturi în perioada 2022-2023, o creștere de 23% față de 2013. Cel puțin 41 dintre clinicile de avorturi au anunțat că se vor închide în acest an.

